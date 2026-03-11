抹茶＋櫻花！辻利茶舗「櫻花祭」夢幻甜點上桌 DQ新口味優格奶昔登場

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
春日花見慢享套餐，原價520元，優惠價499元。圖／辻利茶舗提供
百年歷史的「辻利茶舗」自3月12日起，打造春季「櫻花祭」，將日式花見的浪漫搬進城市日常。主打款「春日花見慢享套餐」以春日櫻色為靈感，包含搭配櫻花造型手作餅乾的「春櫻莓果霜淇淋」，還有「抹櫻巴斯克」及「櫻花水信玄餅」，另還有搭配丸倉抹茶白豆沙、櫻漬鹽白豆沙的「白玉串」，以及茶飲5選1，原價520元，優惠價499元，僅限於A13門市內用供應。

此外，辻利茶舗首次推出「春櫻莓果霜淇淋」，每份130元，另有「經典白玉百匯（櫻花）」、「辻利蕨餅百匯（櫻花）」與內用限定的「辻利冰沙漂浮（櫻花）」，透過日本國產櫻漬鹽搭配莓果，帶來鹹甜酸爽的滋味，售價各為175、185、185元。其他還有「抹櫻拿鐵」可供選擇。針對外帶甜點，則提供「櫻花冰心大福」、「抹櫻巴斯克」等品項，讓櫻花與抹茶的搭配，帶來滿滿的浪漫春意。

來自美國的冰淇淋「Dairy Queen（DQ）」自3月18日起，將推出多款全新口味「超好喝奶昔」。以100%純冰淇淋為基底，搭配風味優格，提供「草莓優格奶昔」、「芒果優格奶昔」、「酪梨優格奶昔」等新口味，另外還有「咖啡」、「摩卡」、「抹茶」等新口味同步登場。隨著新口味的加入，奶昔系列口味共計達到11種。奶昔每杯149元，優格奶昔每杯179元。

辻利茶舗推出辻利抹茶／櫻花冰心大福。圖／辻利茶舗提供
DQ「超好喝奶昔」自3月18日起將推出多款全新口味。圖／DQ提供
辻利茶舗以抹茶與櫻花為主題，自3月12日起，打造春季「櫻花祭」。圖／辻利茶舗提供
抹櫻巴斯克，6吋優惠價849元，切片170元。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗推出多款春季特色飲品。圖／辻利茶舗提供
