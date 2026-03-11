Gap攜手Young Miko 破億神曲「WASSUP」重編演繹Sweats新態度

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Young Miko是近年迅速崛起的新世代聲音之一。圖／Gap提供
Young Miko是近年迅速崛起的新世代聲音之一。圖／Gap提供

音樂，是Gap回望品牌歷史的深層的DNA。2026年春季，Gap攜手來自波多黎各的葛萊美提名歌手Young Miko，推出全新形象企劃「Sweats like this」，以重新編曲的破億熱門單曲「WASSUP」為核心，打造一支融合音樂影像、舞蹈與時尚的作品，讓經典休閒運動服系列GapSweats隨節奏律動，展現自在自信的風格態度。

出生於波多黎各的Young Miko，是近年迅速崛起的新世代聲音之一。她的音樂風格融合千禧世代初期嘻哈與饒舌元素，結合當代雷鬼動（Reggaeton）節奏，並以西英混合語歌詞展現世代語感。亦曾與Bad Bunny、KAROL G、BIA、Central Cee、Feid、KATSEYE、Marshmello、Tainy與Bizarrap等多位國際藝人合作，持續擴展其全球影響力。

「時尚本身就是一種娛樂」，這也是Gap強調與訴求的。音樂長期以來深刻影響全球文化，也影響著不同世代的人如何穿著、舞動與展現自我。這次企劃以完整音樂影像揭開序幕，將〈WASSUP〉以全新編排呈現，加入專屬舞蹈段落，由26位拉丁裔的舞者共同演出，讓服裝成為音樂的一部分，自然融入影像與舞蹈之中。

Young Miko分享「這次與Gap合作讓我能真實呈現自己與文化，也是一個美好的機會向喜愛這首歌的粉絲致敬。這次更加入了舞蹈，讓作品更加生動，我非常期待大家看到這次作品。」

Sweats like this形象廣告將於全球同步登場，涵蓋Gap多元媒體平台，包括數位、社群、電子郵件、門市、官網、YouTube、Vevo及名人合作內容，同時也將於拉丁美洲推出戶外廣告，並登上紐約時代廣場與波多黎各聖胡安的戶外看板。

Gap攜手來自波多黎各的葛萊美提名歌手Young Miko，推出全新形象企劃「Sweats like this」，以重新編曲的破億熱門單曲〈WASSUP〉。圖／Gap提供
Gap攜手來自波多黎各的葛萊美提名歌手Young Miko，推出全新形象企劃「Sweats like this」，以重新編曲的破億熱門單曲〈WASSUP〉。圖／Gap提供

Young Miko是近年迅速崛起的新世代聲音之一。圖／Gap提供
Young Miko是近年迅速崛起的新世代聲音之一。圖／Gap提供

Young Miko與舞者，在Gap全新形象企劃「Sweats like this」，穿著經典休閒運動服系列GapSweats隨節奏律動。圖／／Gap提供
Young Miko與舞者，在Gap全新形象企劃「Sweats like this」，穿著經典休閒運動服系列GapSweats隨節奏律動。圖／／Gap提供

Young Miko的音樂風格融合千禧世代初期嘻哈與饒舌元素，結合當代雷鬼動（Reggaeton）節奏，並以西英混合語歌詞展現世代語感。圖／Gap提供
Young Miko的音樂風格融合千禧世代初期嘻哈與饒舌元素，結合當代雷鬼動（Reggaeton）節奏，並以西英混合語歌詞展現世代語感。圖／Gap提供

音樂，是Gap回望品牌歷史的深層的DNA。2026年春季，Gap攜手來自波多黎各的葛萊美提名歌手Young Miko，推出全新形象企劃「Sweats like this」，以重新編曲的破億熱門單曲「WASSUP」為核心，打造一支融合音樂影像、舞蹈與時尚的作品，讓經典休閒運動服系列GapSweats隨節奏律動，展現自在自信的風格態度。

