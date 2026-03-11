温貞菱穿上New Balance Ellipse征戰名古屋女子馬 專注節奏感受平靜

長期深耕跑步文化的New Balance，今年春天攜手演員温貞菱踏上全球最具指標性的女性路跑盛事「名古屋女子馬拉松」。

身為演員，温貞菱需要在不同角色間轉換，而跑步，是她回歸自我、排解壓力最純粹的方式。繼去年她擔任NB 10K城市路跑配速員後，今年選擇挑戰自己，前進名古屋女子馬拉松。

「跑步對我來說，是一場與自己的深度對話。」温貞菱分享：「在名古屋的賽道上，從清晨出發到陽光灑落，當身體逐漸感到疲累，唯有專注於當下的呼吸與節奏，才能感受到內心的平靜。這次我不再去想終點還有多遠，而是透過穩定的步伐享受風景，那種完全投入、找回節奏的狀態，讓我更深刻地感受到運動的力量。」

New Balance今年春天攜手演員温貞菱踏上全球最具指標性的女性路跑盛事「名古屋女子馬拉松」。圖／New Balance提供

這次名古屋女子馬拉松，NBRC特別派出專業女子教練團全程陪跑，並帶領多位女性學員一同挑戰。備賽期間的高強度訓練與賽前熱身，這群女子跑者選擇穿上Ellipse鞋款，這款跑鞋搭載升級版Fresh Foam X旗艦緩震科技，提供柔軟且具支撐性的回彈感，減輕長距離訓練後的足部負擔。正式賽道的決戰時刻，則穿上頂級競速跑鞋Elite v5挑戰個人紀錄。

温貞菱備賽期間的訓練與賽前熱身穿上Ellipse鞋款。圖／New Balance提供

lululemon推出2026春季跑步系列

加拿大專業運動服飾品牌lululemon推出2026春季跑步系列，全新系列主打極致輕量、高透氣設計打造高機能跑步裝備。

這系列涵蓋多款經典熱銷單品與全新設計，從學院風汲取靈感，透過大膽配色與印花碰撞，打造兼具技術機能與時尚感的跑步造型。色彩方面，以牛津紅與俱樂部藍為主調，呼應學院風基調，同時加入泡沫雲藍、胡桃棕等清新色調，並搭配充滿動感的機能印花圖樣。

lululemon 2026春季跑步系列，全新系列主打極致輕量、高透氣設計打造高機能跑步裝備。圖／lululemon提供

lululemon女裝設計副總裁 Melanie Anayiotos表示：「我們思考這樣的風格在跑步領域中的可能性，從街頭文化與跑步文化的交匯中汲取靈感，塑造全新方向。每一項設計細節皆以跑者為核心。」

Fast and Free系列以極致輕量與高度透氣為特色，採用透氣布料及超輕量設計。下身款式採用了如Nulux等品牌專利機能布料打造，有助排汗速乾，精簡至跑者真正所需，同時保留口袋等細節，方便存放隨身物品。

lululemon 2026春季跑步系列，打造兼具技術機能與時尚感的跑步造型。圖／lululemon提供