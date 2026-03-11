直徑8公分「香菜甜辣醬佐花生粉章魚燒」登場！還有芝麻香蕉蛋餅上桌

連鎖早餐「拉亞漢堡」自3月12日起，攜手知名插畫家Cherng筆下人氣IP「馬來貘 LAIMO」，推出一系列聯名活動，並打造「芝麻系列」新品。其中「芝麻厚切里肌芝加哥堡」將厚實的里肌肉，淋滿特製的濃郁黑芝麻醬，帶來芝麻焙香的層次風味，每份89元。「芝麻香蕉蛋餅」則將台灣在地香蕉包入酥脆蛋餅皮中，搭配黑芝麻醬，創造出甜鹹交織的奇妙滋味，每份65元。除此之外，還有「芝麻乳酪貝果」、「芝麻皇后奶油吐司」、「芝麻可頌」與「芝麻生甜甜圈」、「芝麻奶茶」等不同商品。

同時拉亞漢堡並推出一系列聯名包裝，每款均換上馬來貘 LAIMO圖樣，傳達帶著幽默的療癒感。另有4款「馬來貘聯名抒壓餐」，每套原價199～253元，優惠價179～239元。活動期間消費，並可以99元加購限量週邊「貘生氣紓壓吐司」，造型結合馬來貘與烤焦奶油吐司，讓民眾在家中或辦公室都可發洩壓力。3月12日至4月13日，凡使用 Laya NOW App 點餐，即可隨機獲得「拉亞漢堡×馬來貘限定手機桌布」，共3款；若購買Laya Pass跨店寄杯方案，可再解鎖隱藏桌布。

源自東京池袋的「爆彈燒本舖」近期正式登台、進駐Lalaport南港，店內主打直徑約8公分、重量達200克的巨型章魚燒，帶來大份量的滿足感。自3月13日至4月3日期間，並再推出期間限定口味「台式香菜甜辣醬佐花生粉」，以甜辣醬作為味覺基底，搭配香氣濃郁的香菜與花生粉，呈現出道地的台灣街頭風味，每顆198元。

為慶祝新品登場，自即日起至3月27日期間，平日出示學生證或企業員工證，即可享每顆爆彈章魚燒「折價15元」優惠；此外，平日憑Lalaport南港館內消費明細，單筆滿400元亦可享「爆彈章魚燒單筆9折」優惠。

「拉亞漢堡」攜手「馬來貘 LAIMO」，推出一系列聯名活動。圖／拉亞漢堡提供

拉亞漢堡打造全新「芝麻系列」。圖／拉亞漢堡提供