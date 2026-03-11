Avalon精緻河輪之旅 體驗流動生活藝術

當人們的旅行史回溯至兩百年前，「河輪（River Cruise）」遠比現代的海上郵輪更早誕生。19世紀工業革命帶來蒸汽動力，歐美重要河道開始出現了蒸汽船，從運送貨物與郵件、到河岸的觀光之旅，為旅人們漸漸打開了一條精彩的河流上的慢旅行。

當時的歐洲讓人心生嚮往，萊茵河、多瑙河沿岸美麗的城堡與葡萄園綿延，河道彷彿一條流動的文化長廊。到了19世紀中葉，「沿萊茵河旅行」已成為歐洲貴族與文人的風尚。旅人們在甲板上悠閒品飲著香檳，古堡與村莊緩緩入眼，科技、風景與文化交織出一種優雅的旅行方式。從蒸汽船到今日愈加高端精緻的河輪體驗，這種旅行也逐漸演變成一種「流動的生活藝術」。

在現代高端河輪品牌中，來自瑞士的Avalon艾凡隆是箇中代表。品牌母公司Globus創立於1928年，原以歐洲巴士旅遊起家，2004年成立Avalon河輪品牌，專注於「打造流動的精品旅館」，以優雅而從容的節奏帶領旅人穿越世界河川。

全景套房：把風景帶進房間

「打破船艙邊界」是Avalon艾凡隆河輪在競爭激烈的河輪市場中脫穎而出的致勝關鍵。其中，「全景套房（Panorama Suites）」有別於傳統河輪犧牲室內空間，用以拓增外部陽台的做法，Avalon凡隆河輪將落地窗擴展至牆對牆、地板至天花板的極致規格。打開窗戶的瞬間，房間即變身為開放式陽台，將河岸美景帶進客房。

此外，也創新業界打造唯一「將床位面朝窗戶」的船隊，讓旅人在清晨醒來時，睜眼即秒收萊茵河或多瑙河迷人的晨曦，也展現了瑞士工藝在「旅行體驗」這件事上的精準掌握。

床鋪正對著流動的河景，躺在床上，就能欣賞古堡、葡萄園與童話般的歐洲房舍在窗外緩緩流動。清晨薄霧、午後陽光與傍晚餘暉在河面交織出萬千景色，光影與水色成為一幅幅美麗圖畫。這種「讓風景自己靠近」的設計，也成為許多旅人選擇河輪旅行的重要原因。

這些創新設計，也讓Avalon在Cruise Critic 2025一舉奪下「最佳客房設計」殊榮，以及「最佳河輪品牌」、「最佳客房設計」、「最佳活力旅遊」三項大獎。

深入城市核心的旅程

與大型海上郵輪多半停靠遠離市區的海港不同，河輪航線多沿著歷史河道前行，因此停泊地點往往就在城市中心。旅人只需在旅程開始時打開行李，接下來的日子無需再整裝，可以安心的隨著河水緩緩移動、慢慢旅行。

清晨醒來推開窗戶，眼前可能就是中世紀廣場、教堂鐘樓或河岸小鎮。生活作家葉怡蘭曾經形容，河輪旅行是一種「在移動中安住」的節奏。船隻多在夜裡停泊河岸，清晨醒來時，常能聽見村莊的鐘聲、犬吠或公雞啼鳴，彷彿真正住進當地，與之一起生活。

用自己的方式探索世界

Avalon以「See the World Your Way」為理念，讓旅人依興趣定義自己的旅程。每個停靠城市也會提供多種不同風格的岸上體驗。

像是喜歡歷史文化的旅客，可以參加「經典導覽」，走進老城區、大教堂或博物館；喜愛體驗地方生活的人可選擇「探索體驗」，如酒莊品飲、烘焙課程或地方工藝；而熱愛戶外的旅客則可參與「活力之旅」，騎單車或健行探索河岸風景。

這樣的行程設計，讓河輪旅行不再只是固定的制式行程，而是能依個人興趣量身訂製專屬於自己的旅行樣貌。

從容細膩的歐式服務

河輪旅程的另一個特色，是細緻而不張揚的服務節奏。Avalon船上通常維持約1:3的服務人員比例，船員很快便能記住旅客的飲食習慣與喜好，讓旅人如同住進款待親切的精品旅館。

旅客也可透過專屬App查詢每日行程、餐飲菜單與地圖資訊，從岸上活動到餐桌安排都一目了然。這種結合效率與優雅的服務方式，讓歐洲度假的節奏更輕鬆自在。

2026年精選航線

2026年，Avalon精選5條8天7夜的極致航線，即起開放預訂。包括浪漫萊茵河、多瑙河巡航、萊茵河＋莫塞爾河（The Rhine & Moselle）、南法波爾多（Bonjour Bordeaux）、南法勃根地與普羅旺斯（Burgundy & Provence）等航次。

「美食與美酒」一直是Avalon體驗的重點。艾凡隆河輪秉持著「Happiness從產地到杯中的Happiness Flows Flows」哲學，堅持將歐洲各地的風土氣息（Terroir）轉化為舌尖敘事。船隊與前倫敦 Savoy Hotel傳奇調酒師Martin Hudák合作打造簽名雞尾酒，並堅持「區域酒莊直送」，每一口都敘述著當地風土與農友的故事。

為了深化這份體驗，艾凡隆河輪將在4/11邀請台灣酒類權威王鵬（Paul Peng WANG）策劃「大河的微醺盛宴」講座，透過5個歐洲流域串連起知名的葡萄酒產區。王鵬認為，「河流，是理解酒文化的線索。沿河而行，我們不僅看見地形、地質，也看見氣候、生態，還有人類農業與商業活動的軌跡。許多經典酒鄉，也都沿著河流展開。」

