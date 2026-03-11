快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳：iPhone 17e開賣首日買氣熱 「嫩粉色」詢問度最高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
iPhone 17e粉嫩新色登場。記者黃筱晴／攝影
iPhone 17e粉嫩新色登場。記者黃筱晴／攝影

遠傳（4904）11日正式開賣Apple春季新品iPhone 17e，首賣日遠傳實體與網路門市皆開出銷售紅盤，買氣可望持續升溫，申辦月付999元及1,399元資費占比最高，夢幻色「嫩粉色」詢問度最高。

遠傳表示，除容量升級、價格不變的超值優勢，遠傳更祭出最寵果粉的「7大專案好康+1空機回饋」優惠加持，首賣日遠傳實體與網路門市皆開出銷售紅盤，買氣可望持續升溫。據遠傳觀察，今日至遠傳申辦iPhone 17e的用戶，以申辦「遠傳心5G」月付999元、1399元資費的占比最高；在機型選擇上，以iPhone 17e 256GB最受青睞；而全新推出的夢幻色「嫩粉色」詢問度最高，再次印證早鳥果粉對新色的偏好。

遠傳指出，七大專案好康包含「指定方案送千元遠傳friDay購物金」、「舊換新機最高現抵13,100元、VIP老客戶最高折5,000元」，申辦最高可享近2萬元優惠；此外，還有「指定方案月月加送8GB流量」、「遠傳friDay聯名卡8%回饋」、「加購指定殼貼組8折」、「數位服務最高4個月免月租」、「無卡分期0利率」等超值好康。

此外，遠傳加碼推出超強空機方案，即日起至遠傳全台門市或遠傳friDay購物指定賣場購買iPhone 17e系列空機，就送價值1,490元的「HUMAN POWER半固態自帶線磁吸行動電源5000mAh」。使用「遠傳friDay聯名卡」搭配遠傳心生活APP領取優惠券，購機可解鎖最高9%遠傳幣回饋。空機舊換新也享回饋，持指定舊機至遠傳門市換購最新iPhone 17e系列空機，最高加碼1,000元購機抵用金。

遠傳強調，遠傳用戶可享有個人平均最大頻寬、AI攔截詐騙電話與簡訊、全面升級的遠傳心生活APP，加上「防駭心守護」服務免安裝即可全面攔截有害網站，為用戶打造更安全的上網環境。遠傳也提供完整的數位生活體驗，涵蓋影音娛樂、網路安全與守護、PRO360生活服務媒合、電信帳單代收等多元功能，能充分發揮iPhone新機效能，體驗全方位的數位生活。

iPhone 遠傳 無卡分期

延伸閱讀

中華電信iPhone 17e熱銷機型出爐 申辦1399元占最大宗

台灣大：iPhone 17e熱賣 首日銷量年增近3倍

中華電2月EPS 0.45元

史上最強2月！遠傳2月營收、獲利創同期新高 每股純益0.33元

相關新聞

Avalon精緻河輪之旅 體驗流動生活藝術

當人們的旅行史回溯至兩百年前，「河輪（River Cruise）」遠比現代的海上郵輪更早誕生。19世紀工業革命帶來蒸汽動力，歐美重要河道開始出現了蒸汽船，從運送貨物與郵件、到河岸的觀光之旅，為旅人們漸漸打開了一條精彩的河流上的慢旅行。

日立冷氣AI再淨化…升級凍結洗淨3.0+ 全系列1級能效穩坐省電霸主

變頻空調領導品牌日立冷氣在台灣正式邁入第61年新里程，始終同步日本尖端科技並深耕在地需求，宣布推出系列年度新品系列，在節能、潔淨與智慧化三大領域全面突破，穩坐空調業界的省電霸主地位。

《捕風追影》老派追蹤對上AI辦案 意外好看的警匪動作片

《捕風追影》以高科技犯罪為主題，主演成龍和梁家輝在片中展現精彩武打。警方追查影子集團的過程揭示傳統與現代技術間的對比，影片節奏流暢，場面吸引人，是警匪動作片愛好者的不容錯過之作。

海外首發！國泰世華CUBE攜手日本百年品牌 限時推「福砂屋」聯名蛋糕

國泰世華銀行數位品牌「CUBE」持續以創新體驗深化卡友服務，2026年首度跨海攜手擁有超過400年歷史的日本品牌「長崎蛋糕本家福砂屋（カステラ本家福砂屋，以下簡稱福砂屋）」，在日本福岡機場免稅店推出「CUBE × 福砂屋聯名蛋糕」。即日起至4月30日，卡友可透過「國泰優惠CUBE Rewards App」，以29點小樹點（信用卡）兌換優惠券，於赴日旅遊返台前，即可於福岡機場國際線出境免稅店「伴手禮小町」線上預約領取櫃台領取蛋糕，讓日本經典伴手禮成為旅程尾聲最驚喜的甜蜜回憶。

Lulu、陳漢典首現巴黎時裝周 SHIATZY CHEN 2026秋冬大秀 夢迴唐朝

夏姿陳（SHIATZY CHEN）2026巴黎秋冬大秀本季以「舞玉」為題，靈感始於盛唐的開放氣度，將「舞」的流動美學與「玉」的堅韌凝鍊融合。本季SHIATZY CHEN跨越時空線索，將唐代山水行旅轉譯為當代的服裝設計，並透過圓融、繁複細膩且堅定的線條細節，勾勒出女性如玉般的內在光芒、夢迴唐朝。

是運動員也是女權偶像 RICHARD MILLE合作澳洲女足球星Sam Kerr

RICHARD MILLE品牌宣佈與英印混血的傑出女性運動明星Sam Kerr建立合作關係，Sam Kerr是澳洲近代體育史的傑出新生代，除了兼具技術、速度與頑強鬥志，更在女性平權面向帶有重要意義，RICHARD MILLE也同步發表了形象宣傳，為品牌在運動、性別領域，踏出全新一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。