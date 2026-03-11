遠傳：iPhone 17e開賣首日買氣熱 「嫩粉色」詢問度最高

遠傳（4904）11日正式開賣Apple春季新品iPhone 17e，首賣日遠傳實體與網路門市皆開出銷售紅盤，買氣可望持續升溫，申辦月付999元及1,399元資費占比最高，夢幻色「嫩粉色」詢問度最高。

遠傳表示，除容量升級、價格不變的超值優勢，遠傳更祭出最寵果粉的「7大專案好康+1空機回饋」優惠加持，首賣日遠傳實體與網路門市皆開出銷售紅盤，買氣可望持續升溫。據遠傳觀察，今日至遠傳申辦iPhone 17e的用戶，以申辦「遠傳心5G」月付999元、1399元資費的占比最高；在機型選擇上，以iPhone 17e 256GB最受青睞；而全新推出的夢幻色「嫩粉色」詢問度最高，再次印證早鳥果粉對新色的偏好。

遠傳指出，七大專案好康包含「指定方案送千元遠傳friDay購物金」、「舊換新機最高現抵13,100元、VIP老客戶最高折5,000元」，申辦最高可享近2萬元優惠；此外，還有「指定方案月月加送8GB流量」、「遠傳friDay聯名卡8%回饋」、「加購指定殼貼組8折」、「數位服務最高4個月免月租」、「無卡分期0利率」等超值好康。

此外，遠傳加碼推出超強空機方案，即日起至遠傳全台門市或遠傳friDay購物指定賣場購買iPhone 17e系列空機，就送價值1,490元的「HUMAN POWER半固態自帶線磁吸行動電源5000mAh」。使用「遠傳friDay聯名卡」搭配遠傳心生活APP領取優惠券，購機可解鎖最高9%遠傳幣回饋。空機舊換新也享回饋，持指定舊機至遠傳門市換購最新iPhone 17e系列空機，最高加碼1,000元購機抵用金。

遠傳強調，遠傳用戶可享有個人平均最大頻寬、AI攔截詐騙電話與簡訊、全面升級的遠傳心生活APP，加上「防駭心守護」服務免安裝即可全面攔截有害網站，為用戶打造更安全的上網環境。遠傳也提供完整的數位生活體驗，涵蓋影音娛樂、網路安全與守護、PRO360生活服務媒合、電信帳單代收等多元功能，能充分發揮iPhone新機效能，體驗全方位的數位生活。