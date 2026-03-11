快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

日立冷氣AI再淨化…升級凍結洗淨3.0+ 全系列1級能效穩坐省電霸主

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
（左起）中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫、台灣博世舒適科技副總裁邱佳銘、台灣博世舒適科技董事長飯塚慎一、台灣博世舒適科技販賣總經理蔡清海出席2026年度新品發表會。圖／台灣博世舒適科技提供
（左起）中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫、台灣博世舒適科技副總裁邱佳銘、台灣博世舒適科技董事長飯塚慎一、台灣博世舒適科技販賣總經理蔡清海出席2026年度新品發表會。圖／台灣博世舒適科技提供

變頻空調領導品牌日立冷氣在台灣正式邁入第61年新里程，始終同步日本尖端科技並深耕在地需求，宣布推出系列年度新品系列，在節能、潔淨與智慧化三大領域全面突破，穩坐空調業界的省電霸主地位。

面對全球暖化挑戰，日立冷氣積極響應政府新一級能效政策，搭配日本全新變頻技術，家用空調尊榮、頂級、旗艦、精品、豪華全系列機種均取得CSPF能源效率1級認證。今年最受注目的亮點為擴大至旗艦精品系列的「凍結洗淨3.0+」技術，室內外機均搭載油污去除凍結洗淨，再加上取得29項專利的「風扇自動清」功能，透過高溫融油後自動清洗風扇灰塵與污垢，從內到外為消費者帶來前所未有的潔淨體驗，同時確保空調維持最高運轉效率，為消費者嚴格把關室內空氣舒適好品質。

針對台灣多變氣候，日立進一步以精準科技突破季節限制，推出「iWarm智控暖房」與「iDry智控除濕」功能。iWarm技術將暖氣運轉範圍擴大至-5℃至24℃，能依據室外溫度智慧調控，確保冬季室內溫暖；iDry則在不需要開冷暖氣的季節，透過溫、濕度感測器即時調整，達成更精準且省電的除濕效果。此外，雲端智慧控APP新增AI功能，可收集環境與氣象數據規劃低功耗運轉，並根據空調髒污程度智慧提醒執行凍結洗淨。

除空調產品外，日立冷氣在除濕機市場亦創下佳績，今年新推出的熱管除濕清淨型RD-HC系列，除濕力大幅提升，並搭載獨家Airion淨氣離子，經SGS驗證除菌率達99.9%，不僅符合國家新一級能效，更在設計上加入金韻綠配色，兼具美學與功能，全面守護家庭呼吸健康。

日立冷氣未來將持續以高品質產品與全方位專業服務，為消費者帶來安心舒適的體驗 。即日起至4月30日止，購買日立冷氣即可獲贈名牌家電好禮。日立冷氣將秉持「珍愛地球，深耕台灣」的願景，陪伴每個家庭「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」，攜手邁向淨零減碳的未來 。

日立冷氣積極響應政府新能效政策，家用空調機種均取得CSPF能源效率1級認證。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣積極響應政府新能效政策，家用空調機種均取得CSPF能源效率1級認證。記者沈昱嘉／攝影

「凍結洗淨3.0+」科技於室內外機均搭載油污去除凍結洗淨，定期運轉能提升空調運轉效率，為消費者嚴格把關室內空氣舒適好品質。記者沈昱嘉／攝影
「凍結洗淨3.0+」科技於室內外機均搭載油污去除凍結洗淨，定期運轉能提升空調運轉效率，為消費者嚴格把關室內空氣舒適好品質。記者沈昱嘉／攝影

日立除濕機全新推出熱管除濕清淨型RD-HC系列（中），除濕力大幅提升，並搭載獨家Airion淨氣離子，經SGS驗證除菌率達99.9%。記者沈昱嘉／攝影
日立除濕機全新推出熱管除濕清淨型RD-HC系列（中），除濕力大幅提升，並搭載獨家Airion淨氣離子，經SGS驗證除菌率達99.9%。記者沈昱嘉／攝影

消費者 日立

延伸閱讀

燦坤攜手大金 啟動空調早販專案

相關新聞

Avalon精緻河輪之旅 體驗流動生活藝術

當人們的旅行史回溯至兩百年前，「河輪（River Cruise）」遠比現代的海上郵輪更早誕生。19世紀工業革命帶來蒸汽動力，歐美重要河道開始出現了蒸汽船，從運送貨物與郵件、到河岸的觀光之旅，為旅人們漸漸打開了一條精彩的河流上的慢旅行。

日立冷氣AI再淨化…升級凍結洗淨3.0+ 全系列1級能效穩坐省電霸主

變頻空調領導品牌日立冷氣在台灣正式邁入第61年新里程，始終同步日本尖端科技並深耕在地需求，宣布推出系列年度新品系列，在節能、潔淨與智慧化三大領域全面突破，穩坐空調業界的省電霸主地位。

《捕風追影》老派追蹤對上AI辦案 意外好看的警匪動作片

《捕風追影》以高科技犯罪為主題，主演成龍和梁家輝在片中展現精彩武打。警方追查影子集團的過程揭示傳統與現代技術間的對比，影片節奏流暢，場面吸引人，是警匪動作片愛好者的不容錯過之作。

海外首發！國泰世華CUBE攜手日本百年品牌 限時推「福砂屋」聯名蛋糕

國泰世華銀行數位品牌「CUBE」持續以創新體驗深化卡友服務，2026年首度跨海攜手擁有超過400年歷史的日本品牌「長崎蛋糕本家福砂屋（カステラ本家福砂屋，以下簡稱福砂屋）」，在日本福岡機場免稅店推出「CUBE × 福砂屋聯名蛋糕」。即日起至4月30日，卡友可透過「國泰優惠CUBE Rewards App」，以29點小樹點（信用卡）兌換優惠券，於赴日旅遊返台前，即可於福岡機場國際線出境免稅店「伴手禮小町」線上預約領取櫃台領取蛋糕，讓日本經典伴手禮成為旅程尾聲最驚喜的甜蜜回憶。

Lulu、陳漢典首現巴黎時裝周 SHIATZY CHEN 2026秋冬大秀 夢迴唐朝

夏姿陳（SHIATZY CHEN）2026巴黎秋冬大秀本季以「舞玉」為題，靈感始於盛唐的開放氣度，將「舞」的流動美學與「玉」的堅韌凝鍊融合。本季SHIATZY CHEN跨越時空線索，將唐代山水行旅轉譯為當代的服裝設計，並透過圓融、繁複細膩且堅定的線條細節，勾勒出女性如玉般的內在光芒、夢迴唐朝。

是運動員也是女權偶像 RICHARD MILLE合作澳洲女足球星Sam Kerr

RICHARD MILLE品牌宣佈與英印混血的傑出女性運動明星Sam Kerr建立合作關係，Sam Kerr是澳洲近代體育史的傑出新生代，除了兼具技術、速度與頑強鬥志，更在女性平權面向帶有重要意義，RICHARD MILLE也同步發表了形象宣傳，為品牌在運動、性別領域，踏出全新一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。