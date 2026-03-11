日立冷氣AI再淨化…升級凍結洗淨3.0+ 全系列1級能效穩坐省電霸主

變頻空調領導品牌日立冷氣在台灣正式邁入第61年新里程，始終同步日本尖端科技並深耕在地需求，宣布推出系列年度新品系列，在節能、潔淨與智慧化三大領域全面突破，穩坐空調業界的省電霸主地位。

面對全球暖化挑戰，日立冷氣積極響應政府新一級能效政策，搭配日本全新變頻技術，家用空調尊榮、頂級、旗艦、精品、豪華全系列機種均取得CSPF能源效率1級認證。今年最受注目的亮點為擴大至旗艦精品系列的「凍結洗淨3.0+」技術，室內外機均搭載油污去除凍結洗淨，再加上取得29項專利的「風扇自動清」功能，透過高溫融油後自動清洗風扇灰塵與污垢，從內到外為消費者帶來前所未有的潔淨體驗，同時確保空調維持最高運轉效率，為消費者嚴格把關室內空氣舒適好品質。

針對台灣多變氣候，日立進一步以精準科技突破季節限制，推出「iWarm智控暖房」與「iDry智控除濕」功能。iWarm技術將暖氣運轉範圍擴大至-5℃至24℃，能依據室外溫度智慧調控，確保冬季室內溫暖；iDry則在不需要開冷暖氣的季節，透過溫、濕度感測器即時調整，達成更精準且省電的除濕效果。此外，雲端智慧控APP新增AI功能，可收集環境與氣象數據規劃低功耗運轉，並根據空調髒污程度智慧提醒執行凍結洗淨。

除空調產品外，日立冷氣在除濕機市場亦創下佳績，今年新推出的熱管除濕清淨型RD-HC系列，除濕力大幅提升，並搭載獨家Airion淨氣離子，經SGS驗證除菌率達99.9%，不僅符合國家新一級能效，更在設計上加入金韻綠配色，兼具美學與功能，全面守護家庭呼吸健康。

日立冷氣未來將持續以高品質產品與全方位專業服務，為消費者帶來安心舒適的體驗 。即日起至4月30日止，購買日立冷氣即可獲贈名牌家電好禮。日立冷氣將秉持「珍愛地球，深耕台灣」的願景，陪伴每個家庭「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」，攜手邁向淨零減碳的未來 。

日立冷氣積極響應政府新能效政策，家用空調機種均取得CSPF能源效率1級認證。記者沈昱嘉／攝影

「凍結洗淨3.0+」科技於室內外機均搭載油污去除凍結洗淨，定期運轉能提升空調運轉效率，為消費者嚴格把關室內空氣舒適好品質。記者沈昱嘉／攝影