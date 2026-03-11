中華電信iPhone 17e熱銷機型出爐 申辦1399元占最大宗

中華電信（2412）11日在全台近500間指定服務據點及網路門市正式開賣蘋果最實惠的AI新機iPhone 17e。中華電信統計，開賣首日，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費占最大宗；其中，容量以256GB銷售佔九成以上最為搶手、顏色則以白色最受果粉愛戴，占比35%。

中華電信統計，開賣首日前3名最搶手機型分別為「iPhone 17e 白256GB」、「iPhone 17e嫩粉256GB」、「iPhone 17e 黑256GB」。

中華電信指出，申辦精采5G月繳1,399元（30個月租期），iPhone 17e 256GB專案價6,300元。另搭配舊機換新機加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元，即能以零元將原價21,900元的iPhone 17e 256GB帶回家（30個月租期）。

為讓果粉輕鬆保護新購入Apple愛機，中華電信指出，提供iPhone 17e選購AppleCare Services每月最低218元，即享「一年最高3次的意外損壞和竊盜損失理賠」、「硬體保固非意外損壞不計次數維修」、「盜用費用損失每年最高賠償5,000元」及「電池瑕疵不計次數更換」，輕鬆享有iPhone新機保護和Apple原廠保障。