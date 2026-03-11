快訊

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
鴻聯國際 提供
鴻聯國際 提供

一開始對《捕風追影》的期待沒有特別高，畢竟這類警匪動作片的套路大致都差不多..不過看完後反而有點意外，整體節奏蠻流暢，動作場面也撐得起來，看下來幾乎無冷場，甚至還有點超出預期的精彩。

《捕風追影》故事描述影子集團策劃了一場精準的高科技犯罪，不但帶走數億加密貨幣，還成功躲過警方的「天眼」監控系統。

為追查這個神秘組織，警方找來已經退隱多年的跟蹤專家黃德忠（成龍 飾演）重新出山，並與年輕警官組成追蹤小組。

鴻聯國際 提供
鴻聯國際 提供

隨著調查逐漸深入，他們鎖定了影子集團背後的主使人狼王傅隆生（梁家輝 飾演）。

鴻聯國際 提供
鴻聯國際 提供

犯罪集團高手雲集，從駭客到行動高手樣樣不缺。當警方佈下天羅地網準備收網時，對方其實也早已設好局，一場老派追蹤與高科技犯罪之間的鬥智對決就此展開。

最印象深刻的是成龍跟梁家輝。成龍已經71歲、梁家輝也68歲了，但電影裡依然有相當精彩的武打場面，狠勁跟氣勢很有存在感。成龍在受訪時甚至表示自己不需要替身，強調真人上陣、動作戲不用AI完成。某種程度上也呼應了電影裡他所飾演的角色，即使不依賴AI，依然能靠經驗與實力追捕犯人；再次感受到什麼叫做薑還是老的辣。

鴻聯國際 提供
鴻聯國際 提供

電影透過警匪追逐、鬥智和打鬥一路推進，但每一段追捕其實都有不同花樣，不會只是單純的追來追去。傳達一個蠻有意思的概念，就是傳統警察辦案方式跟AI科技辦案之間的對比。老一派靠經驗和直覺，新世代靠科技和系統，兩邊各有優缺點，但如果能合作反而更強。某種程度上，這個設定其實也很像電影本身的演員組合：老牌演員帶著一群新生代。

鴻聯國際 提供
鴻聯國際 提供

另一個覺得很有趣的地方是，這部電影某種程度上其實也很像一部澳門旅遊片。從澳門旅遊塔、大三巴牌坊附近的老街，到永利皇宮的水舞秀，整座城市的地標幾乎都被拍進追逐場面裡。最後甚至一路追到路環那一帶的聖方濟各堂，場景在城市之間不斷切換，看起來很過癮。

《捕風追影》在節奏、動作場面和場景安排上其實都蠻順的，不會只有老牌演員，新生代角色也都有一定的發揮空間，若平常本來就喜歡警匪或動作類型的電影，應該會蠻喜歡這一部；最後想稱讚一下飾演雙胞胎的此沙，是全片的帥度擔當，用IMAX看，畫面超清晰，帥顏完全被放大檢視。

◎感謝 來一杯奶茶 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

來一杯奶茶

《捕風追影》老派追蹤對上AI辦案 意外好看的警匪動作片

《捕風追影》以高科技犯罪為主題,主演成龍和梁家輝在片中展現精彩武打。警方追查影子集團的過程揭示傳統與現代技術間的對比,影片節奏流暢,場面吸引人,是警匪動作片愛好者的不容錯過之作。

