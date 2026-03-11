海外首發！國泰世華CUBE攜手日本百年品牌 限時推「福砂屋」聯名蛋糕

國泰世華銀行數位品牌「CUBE」持續以創新體驗深化卡友服務，2026年首度跨海攜手擁有超過400年歷史的日本品牌「長崎蛋糕本家福砂屋（カステラ本家福砂屋，以下簡稱福砂屋）」，在日本福岡機場免稅店推出「CUBE × 福砂屋聯名蛋糕」。即日起至4月30日，卡友可透過「國泰優惠CUBE Rewards App」，以29點小樹點（信用卡）兌換優惠券，於赴日旅遊返台前，即可於福岡機場國際線出境免稅店「伴手禮小町」線上預約領取櫃台領取蛋糕，讓日本經典伴手禮成為旅程尾聲最驚喜的甜蜜回憶。

國泰世華觀察，國人赴日旅遊時最常選購甜點作為伴手禮與親友分享，其中福砂屋蛋糕更是許多旅客的必買經典。本次合作特別選用品牌旗下人氣商品FUKUSAYA CUBE方型小蛋糕，推出限定版「CUBE × 福砂屋聯名蛋糕」。外盒設計以「福」字為核心概念，融合福砂屋經典黃色調與國泰世華CUBE品牌識別元素，不僅象徵福砂屋的「福」、福岡的「福」，也傳遞CUBE為卡友準備的祝福意涵，透過「手握幸福，把幸福帶回家」的設計理念，讓旅客在返台前帶走一份專屬紀念。

隨著春季賞櫻與連假旅遊旺季到來，看準福岡成為國人赴日旅遊熱門城市之一，即日起至4月30日活動期間，國泰世華卡友至福岡旅遊時，除了可使用小樹點（信用卡）兌換聯名蛋糕外，持CUBE信用卡切換至「日本賞」權益，還可享日本實體消費、福岡機場免稅店3.5%小樹點（信用卡）回饋。此外，卡友至國泰世華「日本賞」活動網頁領取專屬優惠券，在福岡機場免稅店消費時出示，還可再享9.5折優惠。

國泰世華表示，CUBE品牌致力將金融服務延伸為數位生活體驗，此次跨界合作不僅展現品牌攜手多元夥伴、深化點數生態圈的策略，也透過結合旅遊與餐飲場景，秉持「為日常預留不凡」的理念，推出更多富含文化底蘊與驚喜感的跨界合作，為卡友創造更具溫度的生活體驗。