Lulu、陳漢典首現巴黎時裝周 SHIATZY CHEN 2026秋冬大秀 夢迴唐朝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Lulu黃路梓茵以黑色蓬鬆袖口上衣搭配細膩蕾絲，輕快靈動。圖／SHIATZY CHEN提供
Lulu黃路梓茵以黑色蓬鬆袖口上衣搭配細膩蕾絲，輕快靈動。圖／SHIATZY CHEN提供

夏姿陳（SHIATZY CHEN）2026巴黎秋冬大秀本季以「舞玉」為題，靈感始於盛唐的開放氣度，將「舞」的流動美學與「玉」的堅韌凝鍊融合。本季SHIATZY CHEN跨越時空線索，將唐代山水行旅轉譯為當代的服裝設計，並透過圓融、繁複細膩且堅定的線條細節，勾勒出女性如玉般的內在光芒、夢迴唐朝。

本次大秀星光熠熠，品牌邀集多位跨足演藝與音樂界來賓，包含近期新婚的金鐘、人生神拍檔Lulu黃路梓茵與陳漢典，兩人首度同台進軍巴黎時裝週，香港實力派演員謝君豪、林愷鈴、龔慈恩，以及演員劉雅瑟等名人均受邀出席，共襄盛舉。對Lulu與陳漢典而言，這是兩人首度以「金鐘組合」之姿躍上國際時裝周，象徵從演藝跨足時尚的重要一步，也展現時裝不僅存在於伸展台，更能完美融入都會日常風景。

場內看秀時，Lulu黃路梓茵身穿一套俐落的SHIATZY CHEN刺繡套裝搭配馬銜包，陳漢典則以復古馬匹圖騰西裝展現雅士風範。大秀結束後，SHIATZY CHEN再同步發表場外「加映」，只見Lulu換上2026春夏系列短版抽褶外套、內搭蕾絲水袖上衣與白色丹寧褲，大曬花都時尚，陳漢典則穿著鑲邊絲質白襯衫，輔以麂皮流蘇馬鬃毛細節，流露率性的紳士氣息。

秀場裝置如同一幅穿越大唐的流動畫卷，將宮廷出遊與山水行旅景觀虛實結合。靈感主軸定調於盛唐文化，結合「舞」的動態與「玉」的質地，探討女性身軀與服裝之美。本季共發表59套服裝，以唐三彩色彩語彙為核心，構築出氣勢宏闊且極具節奏感的視覺饗宴。2026秋冬系列剪裁根植於唐代襦裙與高腰比例，並將裹裙轉化為當代腰封。布料運用通透蕾絲、科技面料與經典絲綢交織，再結合「蘇繡」與「釘線繡」等技法將山水皴法轉化為服裝紋理，尤其雷射切割與立體壓摺技術的運用，更賦予傳統面料全新的流動感與雕塑性。

本季重點造型像是以唐三彩橘綠金為主色的高腰襦裙式禮服、運用翠玉白菜白綠對比色的立體刺繡外套，又或是結合唐代馬術文化的流蘇馬鬃細節男裝；此外像是蘇繡長袍模擬了山水紋理，街頭感套裝則融合運動輪廓與東方窗櫺幾何結構，再度體現品牌詮釋古今交融的聰慧品味；配件設計SHIATZY CHEN則以「玉」為靈魂，包含玉石點綴的馬銜包與具有流動線條的「舞玉」系列首飾。包款除經典的玉石提把包，再推出結合編織與流蘇細節的造型手袋，整體造型在配件的點綴下，更顯溫潤圓融且具現代感。

黑色絲滑長版外套內搭蝴蝶結平口背心，展現低調且具中性美感的層次穿搭。圖／SHIATZY CHEN提供
黑色絲滑長版外套內搭蝴蝶結平口背心，展現低調且具中性美感的層次穿搭。圖／SHIATZY CHEN提供

深酒紅色蕾絲若隱若現的紋理，詮釋東方女性溫婉卻優雅的力量感。圖／SHIATZY CHEN提供
深酒紅色蕾絲若隱若現的紋理，詮釋東方女性溫婉卻優雅的力量感。圖／SHIATZY CHEN提供

壓軸第59套的灰色珠飾與羽毛拼接的禮服，在行走間展現如流雲般的輕盈與手工高訂細節。圖／SHIATZY CHEN提供
壓軸第59套的灰色珠飾與羽毛拼接的禮服，在行走間展現如流雲般的輕盈與手工高訂細節。圖／SHIATZY CHEN提供

全白長版立領襯衫與黑色短褲的組合，腰間碩大的緞面蝴蝶結設計，賦予強烈的造型感。圖／SHIATZY CHEN提供
全白長版立領襯衫與黑色短褲的組合，腰間碩大的緞面蝴蝶結設計，賦予強烈的造型感。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN設計總監王陳彩霞並在大秀結束後向全場觀眾致意。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN設計總監王陳彩霞並在大秀結束後向全場觀眾致意。圖／SHIATZY CHEN提供

鮮豔翠綠色絲綢長袍點綴精緻刺繡，演繹了代感的古典東方風範。圖／SHIATZY CHEN提供
鮮豔翠綠色絲綢長袍點綴精緻刺繡，演繹了代感的古典東方風範。圖／SHIATZY CHEN提供

夏姿陳2026巴黎秋冬大秀以「舞玉」為題，將「舞」的流動美學與「玉」的堅韌凝鍊融合，合計發表59套服裝。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿陳2026巴黎秋冬大秀以「舞玉」為題，將「舞」的流動美學與「玉」的堅韌凝鍊融合，合計發表59套服裝。圖／SHIATZY CHEN提供

Lulu黃路梓茵與陳漢典演繹品牌街拍，米白與黑的極簡對比，呈現簡約的法式氛圍。圖／SHIATZY CHEN提供
Lulu黃路梓茵與陳漢典演繹品牌街拍，米白與黑的極簡對比，呈現簡約的法式氛圍。圖／SHIATZY CHEN提供

