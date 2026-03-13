中華三菱跨界贊助藝術展 XFORCE 攜手蜷川實花展掀華山打卡熱潮

由中華三菱特別贊助的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站於華山文創園區開展後，憑藉繽紛鮮明的視覺風格與沉浸式展覽形式，迅速引發社群話題，吸引民眾前往打卡朝聖。此次蜷川實花睽違10年再度攜大型個展登台，展覽結合立體裝置與影像藝術，打造層次豐富的視覺體驗，成為今年備受矚目的展覽之一。

同樣強調科技與設計美學的中華三菱，攜手跨界休旅 XFORCE 投入藝文贊助，成為此次展覽的特別贊助夥伴。上個週末（3/7、3/8）中華三菱於華山文創園區金八廣場舉辦展車活動，帶著XFORCE驚喜亮相，吸引不少民眾停駐拍照。現場展車結合蜷川實花展主視覺設計，製作專屬地貼，搭配 XFORCE 台灣限定車色「冰魄藍」，並結合最新「Dynamic Shield 銀石之盾」設計語彙，呼應蜷川實花以光影與色彩震撼感官的藝術創作，於現場展現藝術與科技交會的當代美學。

Mitsubishi XFORCE主打兼顧日常通勤與休閒探索的多元使用情境，自去年 12 月正式上市以來，憑藉前衛外型設計與完整配備，吸引不少消費者關注。XFORCE 車系配備完整的安全科技，搭載Level 2 ADAS 駕駛輔助系統與 AYC 主動式彎道動態控制系統，結合 ACC 主動車距控制巡航與 FCM 主動式智慧煞車輔助等功能；同時搭載寬敞車艙設計，規劃超過 20 處收納空間，滿足通多元使用情境，體現兼具都會質感與戶外探索的車款定位。

為進一步強化車款風格表現，中華三菱亦於本月正式導入日本原廠進口的 XFORCE 專屬空力套件。套件包含前後保桿飾件、造型尾翼與專屬立體銘板等設計元素，透過更具層次感的線條雕塑與視覺重心下移，強化整體動感比例，讓 XFORCE 在都會街景與戶外場域中展現更鮮明的個性風格，為消費者提供更具差異化的外觀升級選擇。

本次展車不僅展現蜷川實花充滿能量的藝術創作，也呈現中華三菱持續跨界藝文、深化品牌美學的企圖。展車以外，中華三菱更準備了驚喜互動小禮回饋現場民眾，只要完成指定現場任務即可獲得，不少民眾踴躍參與，帶回專屬好禮。中華三菱將於下週末（3/21、3/22）再度於華山舉辦 XFORCE 展車活動，邀請尚未到場的民眾把握機會，現場感受 XFORCE 的魅力，且有機會獲得限定好禮。

由聯合數位文創主辦、中華三菱特別贊助的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，即日起至 4 月 19 日於華山文創園區盛大展出，展期進入倒數一個月。凡為中華三菱車主，憑折扣碼至 udn 售票網線上購票，或到展覽現場票亭出示行照、車鑰匙，或中華三菱「Car Life」App 車牌號碼畫面，即可享 450 元購票優惠（原價 490 元）。更多展覽資訊，請上官方網站查詢。