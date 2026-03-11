是運動員也是女權偶像 RICHARD MILLE合作澳洲女足球星Sam Kerr

RICHARD MILLE品牌宣佈與英印混血的傑出女性運動明星Sam Kerr建立合作關係，Sam Kerr是澳洲近代體育史的傑出新生代，除了兼具技術、速度與頑強鬥志，更在女性平權面向帶有重要意義，RICHARD MILLE也同步發表了形象宣傳，為品牌在運動、性別領域，踏出全新一步。

現年32歲的Sam Kerr是澳洲體壇焦點，也是唯一在澳洲W-League、美國NWSL與英格蘭女超WSL均獲「金靴獎」（Golden Boot）的女性球員。實力驚人的她，目前效力於切爾西（Chelsea）女足，身價估值高達 150 萬美金。RICHARD MILLE的品牌與合作總監Amanda Mille為此表示，一如品牌先前對於賽車Lilou Wadoux以及由Alexia Barrier帶領的全女性帆船隊The Famous Project CIC的長期投入，品牌始終關心並支持女子體育發展；Sam Kerr則回應，「我能向全世界展示女子足球的精彩之處， 讓我感到自豪，我也致力於讓女足獲得應有的認可。我們應像網球等項目那樣讓男女享有平等的關心——同樣的競技、同樣的尊重。」

Sam Kerr同時也是性別平權的典範，她與另一半Kristie Mewis在2020年相識，這段跨國戀情在2023年於倫敦求婚成功，2025年5月，兩人喜迎愛子Jagger；去年底更在澳洲舉行了私人儀式，邀請至親好友見證這份超越國界與性別的動人承諾。不僅如此，Sam Kerr的影響力也早早跨出足球界，樂高（LEGO）甚至發行了一組#40634 足球盒玩，收錄包含Sam Kerr、Megan Rapinoe、永里優季與Assist Oshoala多位知名女性球星，展現新時代女性運動員的無限可能。

賽場之外，Sam並配戴了專為運動員設計的RM 07-04自動上鍊運動表，表款採用超輕盈材質與特殊結構設計，表殼、機芯包含表帶僅36公克，其動力來源為RICHARD MILLE自製的CRMA8自動上鍊機芯，可承受5,000g的加速度衝擊，並有六種色彩配置可供選擇，完美契合Sam Kerr充滿活力的生活步調，更展現了頂級製表、當代傑出女性的共同生活風格：活力、高速、自信，就很完美。

Sam手上配戴表款為RM 07-04自動上鍊運動表，表款採用超輕盈材質與特殊機芯結構設計，輕量化、高科技，且具有高耐衝擊力。圖／RICHARD MILLE提供

Sam Kerr與另一半Kristie Mewis在2020年相識、2023年求婚成功，目前育有一子，去年底更在澳洲舉行私人儀式，邀請親朋好友們見證喜悅。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動表綠色款，CRMA8自動上鍊機芯、時間顯示與功能選擇器，可承受5,000g加速度衝擊，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

Sam Kerr在最新形象視覺中配戴上了RM 07-04自動上鍊運動表，也再度讓人聯想品牌近期新發表的RM 41-01足球陀飛輪。圖／RICHARD MILLE提供

Sam Kerr是澳洲體壇焦點，並曾在三大洲、三項足球聯賽皆獲得「金靴獎」（Golden Boot）的傑出球員。圖／RICHARD MILLE提供