agnès b. 2026秋冬秀融入日常與藝術 行走於巴黎街頭的流動風景

agnès b. 2026秋冬女裝系列於巴黎時裝周發表，延續品牌一貫的法式生活哲學與實用主義精神，透過俐落輪廓與多元材質的運用，環繞在日常與藝術之間展開。服裝秀於簡約純粹的空間展開，不同年齡與種族的模特兒穿梭其間，就像行走於巴黎街頭，讓秀場畫面呈現日常流動的城市風景。

這一季再次聚焦經典單品Snap Cardigan開襟外套，展現在日常穿搭中的多種可能。透過不同材質與層次組合，無論是與黑橘條紋長褲或紅色立體剪裁洋裝搭襯，都能呈現輕鬆融入造型，簡約與隨性搭配方式，在舒適與優雅之間達成平衡。

皮革，是秋冬系列另一項重要元素，從搭扣設計的皮革外套、柔軟皮革裙到皮革背心，各式單品透過不同剪裁與質地展現層次變化。保留皮革材質本身的光澤和觸感的同時，也表現出沉穩且現代的氣質。

服裝系列亦融入Photoprint圖像元素，設計師以城市建築與光影為靈感，將拍攝的影像轉化為服裝印花。漸層色調的開襟外套以柔和橘綠色彩帶出視覺層次。另一套具藝術筆觸的印花洋裝，則以深色調與流動圖像營造畫面感，並透過腰帶勾勒輪廓，展現agnès b.將藝術與日常生活融合的設計精神。

透過不同輪廓的西裝造型展現女性在城市生活中的多樣姿態。俐落剪裁的灰色西裝套裝搭配襯衫與領帶，呈現帶有中性氣質的率性風格；細緻格紋西裝外套與合身裙裝展現優雅內斂的日常樣貌；帶有圖像字樣元素的黑色套裝，為經典西裝輪廓增添現代感與個性。

agnès b. 2026秋冬女裝系列，延續品牌一貫的法式生活哲學與實用主義精神，靈感汲取自城市日常。圖／agnès b.提供

設計師Agnès女士步入場中央謝幕。圖／agnès b.提供

這一季再次聚焦經典單品Snap Cardigan開襟外套，透過不同材質與層次組合，展現日常穿搭中的多種可能。圖／agnès b.提供

agnès b. 2026秋冬女裝系列於巴黎時裝周發表，延續品牌一貫的法式生活哲學，共同構成一幅流動的城市風景。圖／agnès b.提供