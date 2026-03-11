快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

排到爆！鰻魚名店「肥前屋」開幕首日 人潮滿到巷子口

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鰻魚名店「肥前屋」重新開幕首日，門口出現長長的排隊人潮。圖／讀者提供
鰻魚名店「肥前屋」重新開幕首日，門口出現長長的排隊人潮。圖／讀者提供

創立於1970年的台北老字號鰻魚餐廳「肥前屋」，繼去年6月底結束營業之後，今日（3月11日）重新原地復活，官方也正式公佈，以每日限量的形態，提供鰻魚飯等招牌料理。而試營運首日中午，門口也出現近百人的排隊人龍，一路綿延至巷子口，其中不乏熟客再度前來品嚐腦海中的味道。

位於台北市條通商圈的「肥前屋」，曾被譽為「台北四大鰻魚飯」之一，擁有約50年的歷史，是許多老台北人的共同味覺記憶。但是在2025年6月底，肥前屋突然宣佈歇業，引起許多網友不捨。今年2月，「肥前屋」預告重新回歸，並自3月11日起試營運，試營運期間，午餐與晚餐時段各發放100張號碼牌，每日早晚時段限量提供「蒲燒鰻魚飯(小)」200份，分別於11:15、17:15發放號碼牌，每人限領取一張。

根據官方新公佈的菜單中，「鰻重（小）」由原本的250元漲為300元，「鰻重（大）」則從480元漲為580元。雖然漲價達百元，但是試營運起跑，首日中午就出現大批排隊人潮，顯現肥前屋的超級魅力。位於肥前屋對面的拉麵店「麵屋武藏」，也特別推出「歡迎肥來」慶祝優惠，消費拉麵主食即可加贈溏心蛋一顆。

鰻魚名店「肥前屋」重新開幕首日，門口出現長長的排隊人潮。圖／讀者提供
鰻魚名店「肥前屋」重新開幕首日，門口出現長長的排隊人潮。圖／讀者提供

肥前屋試營運期間採號碼牌制。圖／讀者提供
肥前屋試營運期間採號碼牌制。圖／讀者提供

在肥前屋店門口，可見到許多慶祝開幕的花籃。圖／讀者提供
在肥前屋店門口，可見到許多慶祝開幕的花籃。圖／讀者提供

鰻魚

延伸閱讀

白沙屯拱天宮媽祖進香開放報名 首日上午已逾6萬人

「香雞城」回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

名店「肥前屋」復活！大份鰻魚飯「漲100元」　開幕日、排隊規定曝光

相關新聞

排到爆！鰻魚名店「肥前屋」開幕首日 人潮滿到巷子口

創立於1970年的台北老字號鰻魚餐廳「肥前屋」，繼去年6月底結束營業之後，今日（3月11日）重新原地復活，官方也正式公佈，以每日限量的形態，提供鰻魚飯等招牌料理。而試營運首日中午，門口也出現近百人的排隊人龍，一路綿延至巷子口，其中不乏熟客再度前來品嚐腦海中的味道。

Edenred宜睿智慧APP用戶突破110萬 全新推出EdenPass跨足旅遊生態圈

在台灣專注經營電子票券市場的Edenred宜睿智慧，近日分享2025年營運成果。受益於企業對數位化與彈性福利的強勁需求，Edenred台灣不僅累積發行超過3億張電子票券，其專屬APP註冊用戶數更於2026年第1季正式突破110萬大關 ，意即台灣每10位就業人口中就有1位是宜睿智慧的使用者，展現出強大的市場滲透力。

燦坤會員交心日3大活動同步開跑 奇美家電、洗衣機、螢幕平板優惠齊發

近期氣候不穩、忽冷忽熱，持續帶動暖家電與居家家電需求升溫。燦坤3C深化「會員價值2.0」策略，攜手多家品牌推出系列「交心日」活動，透過會員專屬優惠串聯生活所需3C與家電商品。即日起同步推出「燦坤 × 奇美暖暖交心日」、「燦坤滾筒洗衣機交心日」及「燦坤螢幕平板交心日」3大活動，從居家生活、家事家電到數位娛樂等面向，提供多元優惠回饋會員。上週末活動更特別邀請人氣啦啦隊女孩短今Sammie現身燦坤內湖旗艦店應援，為活動增添熱鬧氣氛。

藏壽司應援WBC中華隊 用餐追蹤FB或IG限時9折

日式連鎖餐飲品牌藏壽司宣布推出限時應援優惠活動，邀請消費者一起把榮耀獻給奮戰的球員。藏壽司表示，3月12日至3月13日兩天期間，消費者只要到全台門市用餐，消費不限金額，並追蹤藏壽司官方Facebook或Instagram帳號，於結帳時出示手機畫面，即可享9折優惠。

千元內和牛吃到飽！2026十大高CP值連鎖餐廳揭曉 小資族必收藏

和牛涮、小蒙牛、本格和牛、新馬辣吃過嗎？從肉品等級、補肉速度到整體用餐體驗一次看，幫你找出真正能讓肉控吃到過癮的優選名單。

vivo人像旗艦V70系列攜手泡泡瑪特時尚變身 挑戰同級最強戰將

vivo持續以創新科技體驗深化與消費者的連結，去年底推出的vivo X300系列以卓越影像實力掀起話題熱潮，中堅力量的V系列也穩定帶動整體銷售成長動能。2026年開春全新發表時尚人像旗艦vivo V70系列，展現vivo持續深耕中高階市場、定義人像美學的強大野心，同時再度攜手POP MART人氣IP ZSIGA，賦予vivo V70系列更具個性與玩味的風格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。