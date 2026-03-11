排到爆！鰻魚名店「肥前屋」開幕首日 人潮滿到巷子口

創立於1970年的台北老字號鰻魚餐廳「肥前屋」，繼去年6月底結束營業之後，今日（3月11日）重新原地復活，官方也正式公佈，以每日限量的形態，提供鰻魚飯等招牌料理。而試營運首日中午，門口也出現近百人的排隊人龍，一路綿延至巷子口，其中不乏熟客再度前來品嚐腦海中的味道。

位於台北市條通商圈的「肥前屋」，曾被譽為「台北四大鰻魚飯」之一，擁有約50年的歷史，是許多老台北人的共同味覺記憶。但是在2025年6月底，肥前屋突然宣佈歇業，引起許多網友不捨。今年2月，「肥前屋」預告重新回歸，並自3月11日起試營運，試營運期間，午餐與晚餐時段各發放100張號碼牌，每日早晚時段限量提供「蒲燒鰻魚飯(小)」200份，分別於11:15、17:15發放號碼牌，每人限領取一張。

根據官方新公佈的菜單中，「鰻重（小）」由原本的250元漲為300元，「鰻重（大）」則從480元漲為580元。雖然漲價達百元，但是試營運起跑，首日中午就出現大批排隊人潮，顯現肥前屋的超級魅力。位於肥前屋對面的拉麵店「麵屋武藏」，也特別推出「歡迎肥來」慶祝優惠，消費拉麵主食即可加贈溏心蛋一顆。

鰻魚名店「肥前屋」重新開幕首日，門口出現長長的排隊人潮。圖／讀者提供

肥前屋試營運期間採號碼牌制。圖／讀者提供