Edenred宜睿智慧APP用戶突破110萬 全新推出EdenPass跨足旅遊生態圈

在台灣專注經營電子票券市場的Edenred宜睿智慧，近日分享2025年營運成果。受益於企業對數位化與彈性福利的強勁需求，Edenred台灣不僅累積發行超過3億張電子票券，其專屬APP註冊用戶數更於2026年第1季正式突破110萬大關 ，意即台灣每10位就業人口中就有1位是宜睿智慧的使用者，展現出強大的市場滲透力。

根據最新財報，Edenred 2025年全球營收達30億歐元，在全球44個營運據點中，台灣市場表現尤為獨特，是全球唯一100%專注於數位電子票券的子公司。目前宜睿智慧在台已服務超過3,000家企業客戶，並與200家品牌建立合作生態，透過高度數位化流程，成功將傳統「單一品牌禮券」模式轉型為「多品牌福利市集」。

看準員工旅遊津貼發放的繁瑣流程，去年底宜睿智慧新推出整合式工具「EdenPass」，解決傳統公司旅遊福利常面臨員工不想被迫團旅、福委核銷壓力大等痛點。EdenPass透過與五福旅遊、Klook獨家合作，並導入「肯驛國際」等高階禮賓服務，讓員工能自主選擇旅遊產品。對企業而言，EdenPass具備「免代墊、免紙本核銷、月結自動對帳」3大優勢 ，也大幅降低行政成本，將福利發放轉變為全方位的數位生活體驗。

在追求商務成長的同時，宜睿智慧亦落實ESG承諾。透過大規模電子票券取代紙張，累積節省的紙張高度已相當於72座台北101 。此外，台灣宜睿智慧也連續2年順利完成ISO 14067碳足跡認證續證 ，成為國內唯一取得此認證的電子票券業者。今年宜睿智慧將持續強化EdenPoint APP點數回饋機制，未來將持續擴充「食、住、行、育、樂」全場景覆蓋，協助更多企業透過數位工具打造全方位福利生態圈。