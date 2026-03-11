燦坤會員交心日3大活動同步開跑 奇美家電、洗衣機、螢幕平板優惠齊發

近期氣候不穩、忽冷忽熱，持續帶動暖家電與居家家電需求升溫。燦坤3C深化「會員價值2.0」策略，攜手多家品牌推出系列「交心日」活動，透過會員專屬優惠串聯生活所需3C與家電商品。即日起同步推出「燦坤 × 奇美暖暖交心日」、「燦坤滾筒洗衣機交心日」及「燦坤螢幕平板交心日」3大活動，從居家生活、家事家電到數位娛樂等面向，提供多元優惠回饋會員。上週末活動更特別邀請人氣啦啦隊女孩短今Sammie現身燦坤內湖旗艦店應援，為活動增添熱鬧氣氛。

即日起至3月16日，燦坤攜手新視代科技推出「燦坤 × 奇美暖暖交心日」，祭出多項滿額優惠。單張發票滿888元即可參加抽獎，有機會把市值14,900元的全自動UV洗碗機或12,900元的全智能廚餘機帶回家；滿4萬元現折2,000元並贈10L家用電烤箱，滿8萬元現折5,000元再送20L全自動轉盤微波爐此外，憑奇美消費發票可享手持摺疊冰敷風扇加購價699元。

燦坤也同步推出奇美家電登錄活動。即日起至3月31日購買指定奇美液晶顯示器，登錄即可獲得原廠好禮；5月31日前購買指定奇美變頻冷暖空調，則可於復古黑膠IH變頻電磁爐、高速負離子智能恆溫吹風機、空氣清淨機或16吋DC馬達ECO微電腦立扇等好禮多選1。

隨著24節氣進入「驚蟄」，近期降雨頻繁、衣物不易晾乾，燦坤也推出「滾筒洗衣機交心日」。活動期間滾筒洗衣機最低8折起，並加碼5大優惠，包括單筆滿4.5萬元送HYD迷你多功能無線吸塵器、不鏽鋼料理盆4件組或CHIMEI 10L電烤箱3選1。購買LG熱泵滾筒洗衣機送Jack Wolfskin石墨烯抗菌保潔墊或Glasslock分隔保鮮盒組；Panasonic熱泵滾筒洗脫烘洗衣機送雙人牌湯鍋組或全家商品卡2,000元；日立滾筒洗衣機指定機種送歐樂B 3D電動牙刷或聲寶20L微電腦微波爐；三星熱泵滾筒洗衣機則加贈Dyson Cyclone SV55手持吸塵器。另購買指定滾筒洗衣機可享5年免費延長保固，加購1,999元可升級至7年。

即日起至3月17日另推出「螢幕平板交心日」，購買指定商品即可參加抽獎，有機會抽中MSI 20吋前開商務行李箱或acer月亮露營椅。燦坤並聯合品牌推出專屬優惠，買msi指定螢幕送Dragon Doll玩偶、acer指定平板登錄送My Card序號卡或ONPRO 48W GaN充電器、Lenovo平板送Microsoft 365個人版1年、三星指定平板登錄送多角度書本式保護殼。購買任一平板還可享acer 22型螢幕或msi 16型可攜式螢幕加購優惠。

「燦坤 × 奇美暖暖交心日」活動，特別邀請人氣啦啦隊女孩短今Sammie現身燦坤內湖旗艦店應援同樂，為交心日活動增添熱鬧氛圍。圖／燦坤提供