日本百年名店都愛！屏東鳳梨、蜜棗與芋頭登上崎陽軒餐桌

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
日本橫濱百年名店「崎陽軒」引進屏東鳳梨、蜜棗，使用屏東高樹芋頭製成甜品。圖／屏東縣政府提供
屏東鳳梨、芋頭在南台灣熱情太陽及水土的滋養下，風味特別好，連日本餐飲業者注意到，日本橫濱百年名店「崎陽軒」引進屏東鳳梨、蜜棗，使用屏東高樹芋頭製成甜品，縣長周春米昨10日下午到崎陽軒本店主持「屏東縣農產品發表會」記者會，為屏東水果打包票「絕對好吃」，請日本朋友品嘗屏東甜蜜好風味。

崎陽軒是日本關東地區最有名的百年燒賣名店，與屏東縣有著深厚台日友好情誼，近年來合作聯名「王蜜鳳梨燒賣」及鳳梨炒飯一推出即大熱賣，本次再度合作。

10日上午縣長周春米和縣內21家農會總幹事參加東京食品展，下午趕赴「崎陽軒」記者會，為屏東農產站台，也是屏東農產進入橫濱地區餐飲體系首亮相，展現對日本市場新通路重視。

周春米說，屏東與崎陽軒淵源始於2年前，當時崎陽軒的社長到屏東參訪，簽訂採購鳳梨做燒賣，有了好的開始。近2年雙方持續連繫，今年又引進屏東鳳梨、棗子鮮果進入崎陽軒門市。屏東的鳳梨、蜜棗都是全台數一數二，她讚崎陽軒的社長「眼光真好」，引起全場笑聲共鳴及掌聲。

崎陽軒社長野並晃說，台灣的水果新鮮直接吃就很好吃，和料理創意結合，把台灣更多好吃的介紹給日本消費者。記者會上崎陽軒展示芋頭甜品，是採用來自高樹鄉農會生產的蜜芋，日本此類產品並不多，給消費者帶來新的味覺體驗。

崎陽軒在日本160間直營店鋪、6間餐廳，直營店並販售餐盒、伴手禮及飲料等，此次合作，屏東蜜棗將舖貨於神奈川縣（橫濱地區）崎陽軒21家直營店，鳳梨則在直營店販售。因應鳳梨旺季強勁的市場需求，屆時將在崎陽軒各通路展開預購及各店鋪拍賣活動，透過與崎陽軒合作與各店舖行銷通路，提升屏東鳳梨、蜜棗、芋頭等農產在日本市場能見度。

日本橫濱百年名店「崎陽軒」引進屏東鳳梨、蜜棗，使用屏東高樹芋頭製成甜品。圖／屏東縣政府提供
日本橫濱百年名店「崎陽軒」引進屏東鳳梨、蜜棗，使用屏東高樹芋頭製成甜品，縣長周春米（左二）昨到崎陽軒本店主持「屏東縣農產品發表會」記者會，為屏東優質水果打包票「絕對好吃」。圖／屏東縣政府提供
日本橫濱百年名店「崎陽軒」引進屏東鳳梨、蜜棗，使用屏東高樹芋頭製成甜品，縣長周春米（右二）昨到崎陽軒本店主持「屏東縣農產品發表會」記者會，為屏東優質水果打包票「絕對好吃」。圖／屏東縣政府提供
日本橫濱百年名店「崎陽軒」引進屏東鳳梨、蜜棗，使用屏東高樹芋頭製成甜品。圖／屏東縣政府提供
