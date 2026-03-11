千元內和牛吃到飽！2026十大高CP值連鎖餐廳揭曉 小資族必收藏

想吃高品質的和牛，不一定要等發薪日！如果以為「頂級和牛＝價格遙不可及」，那你可能還沒認識澳洲金牌純血和牛。

榮獲澳洲和牛大賽冠軍頭銜，在澳洲和牛中約僅占5%的稀有品種，且擁有100%可追溯的日本和牛血統，牠們生長於相對純淨的原生態環境，並以穀飼方式飼養長達500天，正是肉質最美味的黃金時期。油花分布均勻、肉質細嫩，是純血和牛常被提及的特色之一。

當「和牛吃到飽」餐廳選項越來越多，消費者在意的關鍵也從單一肉品條件，延伸到價格是否合理、是否能在預算範圍內吃得滿足。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出平日晚餐、價格不含服務費，在千元內即可享用和牛吃到飽的連鎖餐廳TOP 10，提供給想在預算範圍內兼顧品質與滿足感的消費者作為參考名單。現在就先收藏起來，下次親朋好友聚餐或想犒賞自己時，也能更快速找到合適的選擇。

No.1 和牛涮日式鍋物放題

和牛涮提供、翻攝FB／和牛涮 日式鍋物放題

由王品集團打造的和牛涮日式鍋物放題，主打高品質和牛吃到飽，一直是肉食愛好者關注度相當高的火鍋品牌。不少網友分享，「真的超級好吃，肉質超級軟嫩，完全不用咬就化開來，嘴裡馬上充滿牛肉香，不會油膩反而越吃越香」、「超喜歡！每次都跟男朋友說想吃～超級推鯛魚燒跟和牛壽司」、「和牛涮我常常吃，最愛澳洲金牌純血和牛」、「澳洲金牌純血和牛油花更漂亮，涮個5秒即可吃到完美熟度」。和牛涮在本次榜單奪下冠軍的原因多聚焦於「和牛品質穩定」與「吃法多元」兩大特色，不僅能享受壽喜燒與涮鍋，還能搭配炙燒、黑咖哩等多種吃法，讓整體用餐體驗更加豐富，在社群掀起討論度。

2026年春季，和牛涮再推出升級版的「澳洲金牌純血和牛雙享」，價格只要858元。嚴選來自澳洲和牛大賽冠軍血統的純血和牛，新推出「雪花」與「霜降」兩種珍稀部位，油花細緻、肉質軟嫩，輕涮幾秒就能感受到濃郁肉香與柔滑口感。搭配壽喜燒鹹甜醬汁與和牛甜潤油脂融合，吃起來特別過癮，成為不少網友推薦的必點組合。這波新品還加入3款人氣品項：日本直送三溫糖壽喜燒，帶出溫潤焦糖香氣；三溫糖炙燒和牛壽司，炙燒後香氣更加明顯；最後再來一份結合日式蕨餅配料的鯛魚燒，Q彈清爽作為收尾。從肉品到甜點都很有記憶點。

也會有人把和牛涮當作聚餐或犒賞自己的首選，無論是朋友聚會大口吃肉、情侶約會首重儀式感，或加班後想好好補充能量都非常適合。能在一餐裡吃到品質穩定的純血和牛，難怪有肉控發文：「王品的和牛涮是我目前吃過最好吃的和牛」、「比想像中的更好吃，和牛控必訪」。

小筆記：LINE領券限時優惠大公開

限時LINE領券活動，自2026年3月2日至4月30日止，凡平日到店消費兩客858元頂級和牛套餐，即可免費升級「壽喜燒雙吃」方案。將金牌純血和牛結合經典壽喜燒吃法，不僅提升用餐層次，也為和牛吃到飽體驗增添更多變化與話題性。

No.2 小蒙牛頂級麻辣養生鍋

小蒙牛是台灣知名餐飲品牌之一，自2009年於台北公館開設第一間店以來，秉持「以客為尊、用心烹調」的服務精神，結合大漠風味藥膳湯頭與頂級食材，吸引不少忠實饕客。有別於四川麻辣口感，湯底以多種植物搭配豬大骨精心熬煮而成，香醇濃郁、辣而不燥，同時提供芝麻醬等醬料，滿足喜愛沾醬的顧客喜好。

小蒙牛頂級麻辣養生鍋分為一代店與二代店兩種型態，一代店的「奢華和牛海陸套餐」包含美國極黑和牛與澳洲M6至M9和牛，二代店的「豪華套餐」則提供三國和牛，除了前兩種外，再加日本F1雪花和牛，都是千元吃到飽高性價比選擇。此外，部分門市也推出加價升級的日式火烤與韓式燒烤「火烤兩吃」，將美食體驗再提升。

到訪過的網友提到，「三國不同品種和牛，吃出不一樣的味道（火鍋／烤肉）」、「牛肉控、泰國蝦控一定不要錯過嚕」、「聚餐吃到爽，用餐環境乾淨寬敞」。

No.3 本格和牛燒肉放題

本格和牛燒肉放題隸屬於築間餐飲集團，品牌名稱「本格（ほんかく／honkaku）」源自日文「真實」之意，象徵對燒肉本質與食材品質的堅持。自2020年12月於台中大里開出首店後，品牌積極布局全台市場，主打精緻和牛燒肉吃到飽，嚴選頂級肉品，並結合豐富蔬食自助吧配置。

千元內預算可選擇「本格套餐」，品嚐澳洲M9+純血冷藏和牛薄燒與角切。Google網友評論，「很愛他們家的肉品，肉質新鮮、上的速度不慢，服務態度提升」、「牛肉很嫩，帆立貝、雞軟骨烤脆脆的好好吃，飯後甜點一定要烤布朗尼」。也有網友推薦加價升級「火烤兩吃」，鍋物湯底包含和風本鰹昆布湯、信州鮭魚味噌湯、贅沢牛髓湯、本格濃厚豚骨湯、松露金鑽清雞湯與川香麻辣湯等，搭配獨家研發的4款醬料，口味多元不膩。

No.4 新馬辣經典麻辣鍋

提到麻辣鍋吃到飽，許多人都會想到馬辣國際餐飲集團旗下「新馬辣經典麻辣鍋」與食材再升級的「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」，以麻辣鍋底與海陸食材吃到飽的模式聞名，蔬菜、手打滑、丸餃、生鮮海鮮、甜點與飲品無限供應，還包含冰淇淋等人氣選項，是朋友聚餐的高CP值餐廳。

小資族想征服和牛，可選擇「特上和牛放題」澳洲黑毛和牛M6至M9+，或「極上三和牛放題」，還有美國SRF極黑和牛霜降與雪花。網友留言，「好吃，建議要訂位，當月壽星有活動（需要出示證件）」、「美國安格斯黑牛及澳洲黑毛和牛的肉質都很棒」。

小筆記：馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+差在哪？

新馬辣菜單與馬辣雷同，差別在食材更多元，有提供白飯、安格斯牛黑咖哩飯等。另外，相較馬辣、新馬辣從晚餐798元的安格斯黑牛放題開始起跳，新馬辣Plus+則更為高價，包含898元特上和牛放題、998元極上三和牛放題，另有1,198元的世界四大和牛放題供消費者參考。

No.5 金大鋤壽喜燒

自助吧驚喜亮點之一，是引進台北南門市場旁的排隊名店「金峰滷肉飯」，讓用餐選擇更添話題。隸屬小蒙牛餐飲集團的金大鋤壽喜燒，融合日式壽喜燒精神與現代吃到飽形式，主打兼具價格親民與食材質感的火鍋饗宴。

其中，一代店菜單提供加價「和牛海陸奢華套餐」的選項，和牛控們不妨直接升級，享用美國極黑和牛、蝦子、蛤蜊、哈根達斯杯冰100ml與啤酒無限量供應。若想擁有更多種吃法，有些門市則提供日式火烤與韓式燒烤，像是基隆店、新莊店，日前推出「泰牛了！雙國豪華饗宴」期間限定活動，主打火烤雙享升級不加價。活動內容涵蓋泰國蝦、日本F1和牛老饕等人氣食材，並提供泰式奶茶濃蛋糕與霜淇淋無限供應。實際活動辦法與供應細節，建議以品牌官網公告或門市說明為準。

No.6 馬辣頂級麻辣鍋

以香麻夠勁的湯頭、百款自助吧食材與高品質肉品陣容著稱，麻辣湯香與牛油香氣完美交融，讓鍋物愛好者趨之若鶩。菜單分為3種等級，從基本的安格斯黑牛放題到特上和牛放題、極上三和牛放題，價格皆為千元以內（服務費另計）。

日前，馬辣全面升級，喊出「酒精路跑館跑進火鍋店」的口號，打造6公尺高的超壯觀酒牆，共16種新潮酒品一字排開，吸引許多網紅前往開箱。網友提到，「898的價位可以猛吃和牛跟天使紅蝦，非常划算，需要+10%服務費」、「澳洲和牛品質很好，油脂清香、肉質鮮甜」、「比較像是夜店風格！特色是有整排的調酒牆，無限暢飲」。

【網路溫度計DailyView提醒您】



◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康



◎未滿18歲者禁止飲酒

No.7 MO-MO-PARADISE

翻攝FB／MO MO PARADISE

日本品牌MO-MO-PARADISE，2003年正式進入台灣市場，湯底、食材、空間與服務都貫徹日式職人精神。特別選用自日本東京都進口的特選醬油調成獨門醬汁，鹹甜平衡、香氣馥郁，搭配新鮮蔬菜與多樣自助吧品項，打造暖心又滿足日式鍋物體驗。

對於和牛愛好者而言，必訪的理由絕對是「極上之味 和牛饗宴」方案，嚴選澳洲和牛如M6～7等級前腿心與三叉肉，油花分布細緻、肉質柔嫩多汁，入口滑順、香氣四溢，讓肉控大呼過癮，「豚骨湯與壽喜燒超讚，和牛套餐超好吃」、「炙燒和牛握壽司，肉片鮮香富油汁配醋飯」、「品質非常穩定，從N年前吃到現在」。

小筆記：MO-MO-PARADISE命名由來？

牛的叫聲「哞～哞～」，因品牌最初僅供應牛肉，命名為「MO-MO-PARADISE」，隱喻食材來自於新鮮牧場。

No.8 涮樂和牛鍋物

主打高CP值火鍋吃到飽，菜單規劃多款和牛無限吃到飽方案。其中「松阪豚和牛放題」可無限享用美國SRF極黑和牛，並加贈龍蝦沙拉和牛握、黑松露和牛握各一貫（單點價120元）；升級至「極上雙和牛放題」，則再加入澳洲冠軍黑毛和牛，且龍蝦沙拉和牛握、黑松露和牛握無限供應。網友表示，「牛肉的油花漂亮，澳洲和牛跟握壽司好吃」、「可以自己取用和牛咖哩、牛肉蓋飯、鳥蛋滷肉飯、炊飯、溫泉蛋」、「這間是我寧願一個人開鍋費也想來吃的店XDD」。

身為馬辣集團旗下品牌之一，涮樂全台門市同步升級，引進吸睛的「潮酒牆」，提供8款酒水無限暢飲，包含精釀啤酒、日系沙瓦、美式調酒、水蜜桃氣泡酒與歐洲紅白酒等多元選擇。

【網路溫度計DailyView提醒您】



◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康



◎未滿18歲者禁止飲酒

No.9 星野肉肉鍋PLUS

星野肉肉鍋PLUS由泉成餐飲集團打造，定位為「肉控天堂Ｘ火鍋饗宴」！多種火鍋湯底包括日式豚骨、鮮蔬番茄、巴蜀麻奶、蔥滿骨氣等風味，多種肉片搭配豐富自助吧食材，時蔬、火鍋料、熟食、飲料與冰淇淋等，讓食客能大口吃喝、盡情享受熱騰美味。

除了台中麗寶Outlet店目前僅提供多人共鍋形式，其餘門市除共鍋方案外，也開放個人鍋選擇，用餐時間皆為100分鐘。台中麗寶Outlet店推出的「頂級奢華系列」與「豪華海陸饗宴」主打澳洲特選黑毛和牛；其他分店則規劃「奢華海陸系列」，提供澳洲黑毛和牛與澳洲和牛後腿肉。

Threads有網友提到，「麗寶最多人的餐廳一定是這家，連平日位置都是滿的欸」、「家庭聚餐孩子也喜歡的星野熊牛奶鍋，肉肉、蔬菜控都可以滿足」。

No.10 壽喜燒一丁

壽喜燒一丁以日式料理精神為核心，採用原封原袋進口肉品，透過分層回溫切割，保留肉質鮮甜與細緻口感。網友Google評論提到，「CP值相當高」、「壽喜燒煮熟的肉片和蔬菜，沾上蛋液一起享用，鮮嫩滑順」、「吃得很過癮，海鮮、肉類、甜品的選擇也很多，可以自製鬆餅，還可以加珍珠」。

「和牛饗宴」提供日本F1奧羽和牛板肉與腱肉，搭配招牌DIY副食「光餅」，以炫風烤箱加熱後外酥內軟，抹上蜂蜜芥末醬，加入香菜與紫洋蔥，再夾入現涮和牛一同享用，風味更顯豐富。配菜兼顧食材品質與營養均衡，餐後提供多樣甜點與飲品，包含冷熱飲、霜淇淋與各式小點，最後以檸檬片清新收尾，增添一抹清爽餘韻。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月26日至2026年2月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

