vivo人像旗艦V70系列攜手泡泡瑪特時尚變身！挑戰同級最強戰將

vivo持續以創新科技體驗深化與消費者的連結，去年底推出的vivo X300系列以卓越影像實力掀起話題熱潮，中堅力量的V系列也穩定帶動整體銷售成長動能。2026年開春全新發表時尚人像旗艦vivo V70系列，展現vivo持續深耕中高階市場、定義人像美學的強大野心，同時再度攜手POP MART人氣IP ZSIGA，賦予vivo V70系列更具個性與玩味的風格。

vivo V70延續與蔡司的深度合作，搭載5,000萬畫素蔡司超級長焦鏡頭與超感光主鏡頭，結合5,000萬畫素蔡司前置自拍鏡頭，從旅途隨拍、多人合照到各式人像構圖皆能從容應對。針對年輕世代熱衷演唱會與音樂節的拍攝需求，vivo V70首度導入X系列旗艦級「舞台模式」，在快速移動與強烈燈效交錯的環境下也能清晰捕捉偶像的動作與神情。

在人像表現方面，vivo V70支援蔡司全焦段人像拍攝，涵蓋23mm、35mm、50mm、85mm與100mm五大經典焦段，靈活應對不同場景與構圖需求，搭配V系列備受肯定的影棚級AI柔光環，能智慧偵測距離並調節色溫，細膩還原自然膚色。同時支援4K 60fps高畫質錄影模式、導入三麥克風陣列技術。

vivo V70 FE同步登場，搭載HP5 2億畫素OIS主鏡頭與1/1.56吋超大感光元件，6.83吋全平面螢幕採用1.5K超清解析度AMOLED顯示技術，呈現細膩畫質與流暢瀏覽體驗，對稱式立體聲雙喇叭營造沉浸影音；7,000mAh藍海電池結合90W極速閃充，輕鬆支撐高強度一整天使用，並具備IP68與IP69滿級防塵防水防護。

vivo V70系列將AI科技深度融入創作靈魂，針對拍照最怕的路人干擾或構圖限制，內建「AI修圖大師」集結調色、路人消除與智慧擴圖功能；「AI魔法換天」則能智慧辨識場景，一鍵轉換春夏秋冬的氛圍光感。vivo V70更獨家搭載「AI聲音橡皮擦」功能，能精準辨識影片中的背景噪音進行音訊的降噪，在保留現場氛圍的同時降低干擾聲音。

「OriginOS 6」作業系統首度在V系列原生搭載，透過「AI原子島」智慧小助理，能主動預測使用者需求並提供浮動視窗，無論照片或檔案皆可簡單拖曳、跨應用分享；「一碰傳」技術打破Android與iOS系統間的傳輸隔閡，實現跨裝置無縫連結。本次還推出vivo V70×POP MART ZSIGA聯名定製趣味光柵，輕輕傾斜轉動手機螢幕便會隨視角變化。

外觀設計則全面翻新，vivo V70首度採用航太級鋁金屬中框，搭配平面螢幕與精緻R角，呈現俐落線條與舒適握感，推出「豔陽金」、「暮雲灰」、「星曜黑」3色，12GB RAM＋256GB ROM版本售價21,990元，12GB RAM＋512GB ROM版本售價23,990元；vivo V70 FE則提供「夜藍」、「霧銀」、「花紫」3色，8GB RAM＋256GB ROM版本售價17,990元，12GB RAM＋256GB ROM版本售價19,990元。

vivo V70系列將於3月13日起於全台各大通路正式開賣，3月31日前首波早鳥活動橫跨實體與線上平台，vivo官方體驗店祭出螢幕意外保固12個月乙次與3,000元郵政禮券，獨家加碼送POP MART ZSIGA聯名限量禮盒乙組；vivo線上官方商城購機可獲螢幕意外保固12個月乙次、聯名保護殼及3,000元易遊網禮券；指定電商通路則加贈3,000元平台幣回饋與聯名保護殼乙個；三大電信優惠方案也將同步開跑。

●附註：詳細優惠活動內容以各通路門市、官網公告為準。

vivo V70 FE推出「花紫」、「霧銀」、「夜藍」3色。圖／vivo提供

vivo V70系列早鳥購機祭出POP MART聯名限定好禮，指定通路購買贈聯名保護殼、POP MART ZSIGA聯名禮盒等限定好禮。圖／vivo提供

vivo V70系列以超越同級的旗艦規格，樹立中高階手機的嶄新標準，將於3月13日起於全台各大通路正式開賣。圖／vivo提供

vivo發表全新人像旗艦vivo V70系列，展現vivo持續深耕中高階市場、定義人像美學的強大野心。圖／vivo提供

vivo V70推出「豔陽金」、「暮雲灰」、「星曜黑」3色。圖／vivo提供

vivo V70系列3月13日起於全台各大通路正式開賣，凡於3月31日前至指定通路購機再享早鳥限定好禮。圖／vivo提供

vivo再度攜手全球潮玩品牌POP MART旗下人氣IP「ZSIGA」，為vivo V70系列助陣。圖／vivo提供