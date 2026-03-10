聽新聞
必勝客「冠軍套餐」現省1018元！繼光香香雞「買套餐送炸物小食」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「繼光香香雞」推出期間限定「春季美味超值選」，每套235元起，並加贈風味小食4選1。圖／繼光香香雞提供
「繼光香香雞」推出期間限定「春季美味超值選」，每套235元起，並加贈風味小食4選1。圖／繼光香香雞提供

想要吃點療癒的食物嗎？「繼光香香雞」自3月16日推出全新優惠組合，隨餐並加贈「風味小食」4選1；「必勝客」則為棒球英雄與應援球迷獻上感謝，推出「必勝冠軍套餐」，最多現省1,018元。

「繼光香香雞」於3月16日至4月2日期間，推出期間限定「春季美味超值選」，包括有包含招牌的「香香炸雞」，還有「香香奶辣腿丁」、「阿根廷魷魚」、「蒜脆杏鮑菇」以及「墨魚甜不辣」等搭配組合，可享受「香香炸雞＋阿根廷魷魚」、「香香奶辣腿丁＋墨魚甜不辣」，或是一次享受「香香炸雞＋阿根廷魷魚＋蒜脆杏鮑菇」的三拼滋味，每套235元起。購買任一組合，並再加贈「風味小食4選1」，包括有地瓜球、炸滷米血、田字薯餅，以及首次加入的迷你吉拿棒等4款品項可供選擇，讓民眾享受豐富的炸物組合。

隨著棒球賽事結果出爐，必勝客為感謝所有的台灣英雄與應援球迷，3月17日前限時推出「必勝冠軍套餐」，內含2個大比薩（韓風醬烤雪花牛及任選超值口味），並搭配大可樂1瓶、BBQ烤雞8塊，原價最高1,684元，優惠價666元，現享41折優惠。

必勝客推出「必勝冠軍套餐」，現省418元。圖／必勝客提供
必勝客推出「必勝冠軍套餐」，現省418元。圖／必勝客提供

