遠雄廣場「永續e存摺」集章換好禮 永續行動樹收集民眾綠生活目標

新北市汐止遠雄廣場3月推出「永續e存摺」一系列ESG活動，追求業績同時，邀請民眾透過參與綠色行動累積App徽章任務集章，希望永續理念從商場延伸至消費者日常生活，共同打造更友善環境的生活模式。

遠雄廣場追求落實ESG，透過落實環境（Environment）保護、履行社會（ Social）責任與健全公司治理（Governance），3月推出以「永續好生活」為主題的系列活動，最受矚目的「永續e存摺」3月1日至6月30日登場。

民眾只要透過iFG遠雄廣場App，參與每月指定永續活動，即可完成集章任務。希望鼓勵消費者從生活小事開始實踐綠色行動，透過簡單有趣的互動機制，讓永續行動不再只是口號，而是能夠被記錄、累積與分享的生活習慣。

遠雄廣場表示，活動期間只要參與館內規畫的永續活動，集滿指定章數即可兌換環保好禮。累積3枚徽章到3F顧客服務中心，可兌換「和風木質餐具」或「環保購物袋」等永續好禮。

遠雄廣場3月永續行動內容涵蓋多元生活面向，除了永續e存摺，還有蔬食森活健康日、森呼吸瑜珈日、無痕飲食挑戰日及U-Town二手循環市集，透過健康生活、綠色飲食與資源再利用等方式，引導民眾從日常消費與生活習慣中實踐環境友善理念。

森呼吸瑜珈日3月8日在館內舉辦時，吸引不少會員與民眾參與，在專業老師帶領下，透過瑜珈與呼吸練習舒展身體、放鬆身心，在城市生活中找到片刻放鬆與充電的時光。

蔬食森活健康日邀請民眾在館內十得懷舊灶咖、洋城義大利餐廳、陶板屋、布娜飛、涮乃葉等多家指定餐飲櫃位消費，即可掃碼集章，每名會員每月可參與1次，鼓勵民眾從餐桌開始選擇更健康且友善環境的飲食方式。

遠雄廣場表示，無痕飲食挑戰日是要鼓勵消費者自備環保杯或餐盒，或選擇不索取免洗餐具即可參與集章，希望透過實際行動減少一次性餐具使用。

U-Town二手循環市集預定3月29日登場，邀請U-Town商辦族群與在地居民，將家中閒置物品帶到市集交流，透過販售、交換或分享方式讓物品重新找到新主人，延長物品使用價值並減少資源浪費，推動循環經濟理念。

遠雄廣場也與里仁合辦「共好Green永續行動樹」活動，在1F創意廊道打造互動式永續裝置，邀請民眾寫下自己的綠生活目標，如自備環保杯、減少塑膠袋使用或以步行取代短程交通等，將對環境的承諾化為一片片葉子掛上行動樹，相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場舉辦「森呼吸瑜珈日」，透過專業老師帶領瑜珈與呼吸練習，讓參與者在城市生活中找到放鬆身心的片刻。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場與里仁合辦「共好Green永續行動樹」活動，邀請民眾寫下自己的綠生活目標。圖／遠雄廣場提供