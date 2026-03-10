快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0：4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

vivo V70今日發表！總座：今年新機漲價約3000-4000元 舊機確定不漲價

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
vivo台灣區總經理陳怡婷指出，反應記憶體成本，vivo今年新機漲價約3000-4000元，舊機成本雖也增加10-15%，但舊機確定不漲價。記者馬瑞璿／攝影
vivo台灣區總經理陳怡婷指出，反應記憶體成本，vivo今年新機漲價約3000-4000元，舊機成本雖也增加10-15%，但舊機確定不漲價。記者馬瑞璿／攝影

記憶體價格不斷上升，智慧手機新品也陸續調整價格。vivo今（10）日在台灣發表V70系列，vivo台灣區總經理陳怡婷指出，反應記憶體成本，vivo今年新機漲價約3000-4000元，舊機成本雖也增加10-15%，但舊機確定不漲價。展望今年，陳怡婷表示，儘管記憶體漲價為成本帶來壓力，但vivo對台灣市場手機銷量年增兩成目標相當有信心。

vivo 2025年在台灣市場交出亮眼成績單，去年底推出的X300系列掀起話題熱潮，持續強化vivo在影像領域的品牌優勢；展望2026年，vivo將採取更為積極的產品布局，今日發表的V70系列，將持續展現vivo深耕中高階市場的野心。

vivo V70以影像美學為核心，搭載前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭，並首度採用X系列旗艦級「舞台模式」，即便在瞬息萬變的舞台燈效下，仍能精準捕捉主角神韻與光影。V70 FE則配備HP5 2億畫素OIS主鏡頭與1/1.56吋超大感光元件，無論晝夜都能輕鬆拍出電影感人像。

作為V系列首款原生適配搭載OriginOS 6作業系統的機型，V70系列提升影像創作與日常使用體驗，外型設計上，V70系列以精緻R角搭配平面螢幕展現俐落手感。V70推出「豔陽金」、「暮雲灰」、「星曜黑」三款時尚配色，V70 FE則推出「夜藍」、「霧銀」、「花紫」三色。V70系列3月13日起於全台各大通路正式開賣，凡於3月31日前至指定通路購機再享早鳥限定好禮。

vivo 智慧手機 記憶體 感光元件

延伸閱讀

vivo 無懼記憶體風暴 年銷售量看增二成

OPPO已上市產品價格調漲 台灣「這兩系列」將受影響

vivo 新機 V70登台 13日起各大通路開賣

力抗記憶體風暴 vivo：舊機不漲、全年銷量估增2成

相關新聞

UNIQLO UT把經典漫畫名場面穿上身 JOHN×STAYREAL聯名系列初登場

將熱血動漫名場面穿上身，UNIQLO推出「MANGA 100集英社100周年系列」，向長年引領漫畫產業與文化的出版社集英社致敬，這系列精選集英社歷年經典名作，預計於未來兩年分階段推出多款UT。首波將於3月16日上市，集結《咒術迴戰》、《獵人》、《幽遊白書》、《聖闘士星矢》、《足球小將翼》等多部經典作品。

vivo V70今日發表！總座：今年新機漲價約3000-4000元 舊機確定不漲價

記憶體價格不斷上升，智慧手機新品也陸續調整價格。vivo今（10）日在台灣發表V70系列，vivo台灣區總經理陳怡婷指出，反應記憶體成本，vivo今年新機漲價約3000-4000元，舊機成本雖也增加10-15%，但舊機確定不漲價。展望今年，陳怡婷表示，儘管記憶體漲價為成本帶來壓力，但vivo對台灣市場手機銷量年增兩成目標相當有信心。

萊爾富攜手韓籍網紅「肌肉山山」！春川炒雞、多彩拌飯道地滋味神還原

超商韓味美食又有新貨到，萊爾富宣布聯手擁有超過90萬訂閱、以健身與幽默魅力橫掃社群的在台韓籍YouTuber「肌肉山山」，即日起至5月26日推出由山山親自研發監修的11款韓式鮮食與烘焙系列，從道地街頭主食、健身蛋白餐到晨間烘焙都入列，要讓全台粉絲在超商就能享受正宗韓式滋味。

夏日海岸的金世正秀Longchamp春夏新貨 看完這系列讓人好想去度假

開闊的海岸與帥氣的衝浪板，Longchamp 2026春夏形象展開光影交織的夏日旅程，由荷蘭籍新生代模特兒Felice Nova Noordhoff與Longchamp品牌大使金世正共同演繹，詮釋出渴望逃離日常、追尋自我節奏的女子。

巴黎時裝周Balenciaga發表2026冬季系列 承前啟後的法式懷舊與華美

Balenciaga日前於巴黎時裝周期間發表了2026冬季系列，名為ClairObscur（光與影）的展場空間是由品牌創意總監Pierpaolo Piccioli與導演Sam Levinson一同構建，現場看秀來賓包含薇諾娜瑞德（Winona Ryder）、韓星JUYEON、泰星Krit Amnuaydechkorn，同時Pierpaolo Piccioli在延續前兩季的經典輪廓後，並以此為基礎發表了全數男女裝81套造型、承先亦啟後。

Tiffany石上鳥再進化！成雙成對超浪漫 優雅停駐天然珍珠上

珠寶傳奇設計大師Jean Schlumberger曾說過，他想表現的是「宇宙的律動」。在2026年春季，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）再次以其設計精神，延伸出兩大全新高級珠寶膠囊系列：「珍珠石上鳥」（Bird on a Pearl）與「Love Birds by Tiffany」 ，以繽紛的色彩表達對經典「石上鳥」的浪漫致敬 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。