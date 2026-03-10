vivo V70今日發表！總座：今年新機漲價約3000-4000元 舊機確定不漲價

記憶體價格不斷上升，智慧手機新品也陸續調整價格。vivo今（10）日在台灣發表V70系列，vivo台灣區總經理陳怡婷指出，反應記憶體成本，vivo今年新機漲價約3000-4000元，舊機成本雖也增加10-15%，但舊機確定不漲價。展望今年，陳怡婷表示，儘管記憶體漲價為成本帶來壓力，但vivo對台灣市場手機銷量年增兩成目標相當有信心。

vivo 2025年在台灣市場交出亮眼成績單，去年底推出的X300系列掀起話題熱潮，持續強化vivo在影像領域的品牌優勢；展望2026年，vivo將採取更為積極的產品布局，今日發表的V70系列，將持續展現vivo深耕中高階市場的野心。

vivo V70以影像美學為核心，搭載前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭，並首度採用X系列旗艦級「舞台模式」，即便在瞬息萬變的舞台燈效下，仍能精準捕捉主角神韻與光影。V70 FE則配備HP5 2億畫素OIS主鏡頭與1/1.56吋超大感光元件，無論晝夜都能輕鬆拍出電影感人像。

作為V系列首款原生適配搭載OriginOS 6作業系統的機型，V70系列提升影像創作與日常使用體驗，外型設計上，V70系列以精緻R角搭配平面螢幕展現俐落手感。V70推出「豔陽金」、「暮雲灰」、「星曜黑」三款時尚配色，V70 FE則推出「夜藍」、「霧銀」、「花紫」三色。V70系列3月13日起於全台各大通路正式開賣，凡於3月31日前至指定通路購機再享早鳥限定好禮。