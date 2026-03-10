萊爾富攜手韓籍網紅「肌肉山山」！春川炒雞、多彩拌飯道地滋味神還原

超商韓味美食又有新貨到，萊爾富宣布聯手擁有超過90萬訂閱、以健身與幽默魅力橫掃社群的在台韓籍YouTuber「肌肉山山」，即日起至5月26日推出由山山親自研發監修的11款韓式鮮食與烘焙系列，從道地街頭主食、健身蛋白餐到晨間烘焙都入列，要讓全台粉絲在超商就能享受正宗韓式滋味。

自2017年起深耕影音平台的「肌肉山山」，以親民搞笑形象與流利中韓雙語累積大批粉絲，定居台灣的他此次將正宗韓食精髓引進萊爾富，包括「韓味牛肉多彩拌飯」（售價99元）以特製拌飯醬靈魂入味，搭配多種繽紛配菜；「海苔飯捲－春川炒雞」（售價59元）還原了辣炒雞肉的甜辣交織滋味。針對健身族群，山山發揮專長推出「韓味雞胸蛋白餐」（售價99元），主打高品質蛋白與清爽調味。點心部分祭出「韓式溏心蛋」（售價55／2顆），以蒜末與特製醬汁醃漬入味；追劇必備的「韓式拌醬雞翅」（售價55元），以濃郁韓式辣味燒烤醬包裹鮮嫩雞翅。

烘焙系列首推口感香甜柔軟的「焦糖牛奶麵包」（售價35元），以及鹹食的「蒜香乳酪麵包」（售價42元）；山山更推薦「韓式辣醬鮪魚夾心吐司」（售價40元），以獨門韓式辣醬交織濃郁鮪魚，口感紮實且層次分明。

為應援早餐族，萊爾富推出超值合購優惠：每日晨間限定時段（早上6點至9點）凡購買指定貼標麵包搭配指定飲品，合購優惠價55元（其他時段亦享66元優惠）。指定飲品首選網友封為「超商早八救星」的「樂法100%純果汁」系列（柳丁綜合、荔枝、綠拿鐵等），採HPP冷壓工法保留新鮮風味。

萊爾富也祭出支付優惠，即日起至3月31日持聯邦信用卡／金融卡、或以HiPay／iPASS MONEY綁定聯邦信用卡消費，天天享不限金額5%現折（元以下捨去）；單筆消費滿168元，還有機會隨機獲得商品兌換券（限量5萬筆），最大獎包含價值699元的新東陽富貴迎禧禮盒、萬歲牌堅果禮盒、喜年來蛋捲禮盒，以及深受年輕人喜愛的呆萌「ZANMANG LOOPY」公仔盲盒。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

