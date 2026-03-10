快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0：4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

夏日海岸的金世正秀Longchamp春夏新貨 看完這系列讓人好想去度假

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
金世正演繹Longchamp 2026春夏形象，呈現夏日隨性迷人的氛圍感。圖／Longchamp提供
金世正演繹Longchamp 2026春夏形象，呈現夏日隨性迷人的氛圍感。圖／Longchamp提供

開闊的海岸與帥氣的衝浪板，Longchamp 2026春夏形象展開光影交織的夏日旅程，由荷蘭籍新生代模特兒Felice Nova Noordhoff與Longchamp品牌大使金世正共同演繹，詮釋出渴望逃離日常、追尋自我節奏的女子。

光線、潮汐與海風流動，在這充滿活力的季節，Longchamp 2026夏季系列呈現出運動機能與巴黎風格之間的對話，將衝浪文化的自由精神注入時裝與包款設計之中，從隨風擺動的洋裝線條，到各種風格型態的夏日包款，描繪一幅幅動人的海岸夏日時光，這一季全新登場的Le Smart、Looong包款以及太陽眼鏡系列，則化身夏日旅程中的時尚夥伴。

拉菲草打造的Le Roseau Raffia托特包以傳統鉤織工法製作，自帶輕鬆的度假氛圍；採用天然棉質帆布的Le Roseau Canvas托特包，推出沙漠米色與夕陽珊瑚色，描繪出夏日色調；結合皮革與帆布材質的Épure Surf圓筒包為造型帶來更多樂趣，另一款迷你包造型靈感來自衝浪友人使用的蠟罐，拉開拉鍊後內藏一個可拆式棉質收納袋，方便收納泳裝或隨身物品。

Longchamp創意總監Sophie Delafontaine如此形容：「2026夏季系列汲取自衝浪文化的酷感態度，營造隨性又不失精緻感的風格。透過輕盈天然的材質、大膽輪廓與豐富色彩，形塑出專屬於 Longchamp的夏日風貌」。

Longchamp 2026春夏系列，詮釋出渴望逃離日常、追尋自我節奏的女子。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列，詮釋出渴望逃離日常、追尋自我節奏的女子。圖／Longchamp提供

金世正詮釋Longchamp 2026春夏形象。圖／Longchamp提供
金世正詮釋Longchamp 2026春夏形象。圖／Longchamp提供

Longchamp 2026春夏系列，將衝浪文化的自由精神注入時裝與包款設計之中。圖／Longchamp提供
Longchamp 2026春夏系列，將衝浪文化的自由精神注入時裝與包款設計之中。圖／Longchamp提供

Le Pliage Surf托特包，乘浪而行的奔馬，象徵夏季的熱情渲染力。圖／Longchamp提供
Le Pliage Surf托特包，乘浪而行的奔馬，象徵夏季的熱情渲染力。圖／Longchamp提供

結合皮革與帆布材質的Épure Surf圓筒包。圖／Longchamp提供
結合皮革與帆布材質的Épure Surf圓筒包。圖／Longchamp提供

金世正隨風擺動的洋裝線條與全新登場的Looong肩背包。圖／Longchamp提供
金世正隨風擺動的洋裝線條與全新登場的Looong肩背包。圖／Longchamp提供

拉菲草打造的Le Roseau Raffia托特包，以傳統鉤織工法製作。圖／Longchamp提供
拉菲草打造的Le Roseau Raffia托特包，以傳統鉤織工法製作。圖／Longchamp提供

衝浪

延伸閱讀

巴黎時裝周Balenciaga發表2026冬季系列 承前啟後的法式懷舊與華美

LACOSTE巴黎秋冬秀：一場被驟雨打斷的網球賽成靈感重塑運動優雅

26秋冬巴黎時裝周／捕捉暮光的流動與蛻變 愛馬仕既摩登又復古的冒險

相關新聞

UNIQLO UT把經典漫畫名場面穿上身 JOHN×STAYREAL聯名系列初登場

將熱血動漫名場面穿上身，UNIQLO推出「MANGA 100集英社100周年系列」，向長年引領漫畫產業與文化的出版社集英社致敬，這系列精選集英社歷年經典名作，預計於未來兩年分階段推出多款UT。首波將於3月16日上市，集結《咒術迴戰》、《獵人》、《幽遊白書》、《聖闘士星矢》、《足球小將翼》等多部經典作品。

vivo V70今日發表！總座：今年新機漲價約3000-4000元 舊機確定不漲價

記憶體價格不斷上升，智慧手機新品也陸續調整價格。vivo今（10）日在台灣發表V70系列，vivo台灣區總經理陳怡婷指出，反應記憶體成本，vivo今年新機漲價約3000-4000元，舊機成本雖也增加10-15%，但舊機確定不漲價。展望今年，陳怡婷表示，儘管記憶體漲價為成本帶來壓力，但vivo對台灣市場手機銷量年增兩成目標相當有信心。

萊爾富攜手韓籍網紅「肌肉山山」！春川炒雞、多彩拌飯道地滋味神還原

超商韓味美食又有新貨到，萊爾富宣布聯手擁有超過90萬訂閱、以健身與幽默魅力橫掃社群的在台韓籍YouTuber「肌肉山山」，即日起至5月26日推出由山山親自研發監修的11款韓式鮮食與烘焙系列，從道地街頭主食、健身蛋白餐到晨間烘焙都入列，要讓全台粉絲在超商就能享受正宗韓式滋味。

夏日海岸的金世正秀Longchamp春夏新貨 看完這系列讓人好想去度假

開闊的海岸與帥氣的衝浪板，Longchamp 2026春夏形象展開光影交織的夏日旅程，由荷蘭籍新生代模特兒Felice Nova Noordhoff與Longchamp品牌大使金世正共同演繹，詮釋出渴望逃離日常、追尋自我節奏的女子。

巴黎時裝周Balenciaga發表2026冬季系列 承前啟後的法式懷舊與華美

Balenciaga日前於巴黎時裝周期間發表了2026冬季系列，名為ClairObscur（光與影）的展場空間是由品牌創意總監Pierpaolo Piccioli與導演Sam Levinson一同構建，現場看秀來賓包含薇諾娜瑞德（Winona Ryder）、韓星JUYEON、泰星Krit Amnuaydechkorn，同時Pierpaolo Piccioli在延續前兩季的經典輪廓後，並以此為基礎發表了全數男女裝81套造型、承先亦啟後。

Tiffany石上鳥再進化！成雙成對超浪漫 優雅停駐天然珍珠上

珠寶傳奇設計大師Jean Schlumberger曾說過，他想表現的是「宇宙的律動」。在2026年春季，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）再次以其設計精神，延伸出兩大全新高級珠寶膠囊系列：「珍珠石上鳥」（Bird on a Pearl）與「Love Birds by Tiffany」 ，以繽紛的色彩表達對經典「石上鳥」的浪漫致敬 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。