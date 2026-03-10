夏日海岸的金世正秀Longchamp春夏新貨 看完這系列讓人好想去度假

開闊的海岸與帥氣的衝浪板，Longchamp 2026春夏形象展開光影交織的夏日旅程，由荷蘭籍新生代模特兒Felice Nova Noordhoff與Longchamp品牌大使金世正共同演繹，詮釋出渴望逃離日常、追尋自我節奏的女子。

光線、潮汐與海風流動，在這充滿活力的季節，Longchamp 2026夏季系列呈現出運動機能與巴黎風格之間的對話，將衝浪文化的自由精神注入時裝與包款設計之中，從隨風擺動的洋裝線條，到各種風格型態的夏日包款，描繪一幅幅動人的海岸夏日時光，這一季全新登場的Le Smart、Looong包款以及太陽眼鏡系列，則化身夏日旅程中的時尚夥伴。

拉菲草打造的Le Roseau Raffia托特包以傳統鉤織工法製作，自帶輕鬆的度假氛圍；採用天然棉質帆布的Le Roseau Canvas托特包，推出沙漠米色與夕陽珊瑚色，描繪出夏日色調；結合皮革與帆布材質的Épure Surf圓筒包為造型帶來更多樂趣，另一款迷你包造型靈感來自衝浪友人使用的蠟罐，拉開拉鍊後內藏一個可拆式棉質收納袋，方便收納泳裝或隨身物品。

Longchamp創意總監Sophie Delafontaine如此形容：「2026夏季系列汲取自衝浪文化的酷感態度，營造隨性又不失精緻感的風格。透過輕盈天然的材質、大膽輪廓與豐富色彩，形塑出專屬於 Longchamp的夏日風貌」。

Longchamp 2026春夏系列，詮釋出渴望逃離日常、追尋自我節奏的女子。圖／Longchamp提供

金世正詮釋Longchamp 2026春夏形象。圖／Longchamp提供

Longchamp 2026春夏系列，將衝浪文化的自由精神注入時裝與包款設計之中。圖／Longchamp提供

Le Pliage Surf托特包，乘浪而行的奔馬，象徵夏季的熱情渲染力。圖／Longchamp提供

結合皮革與帆布材質的Épure Surf圓筒包。圖／Longchamp提供

金世正隨風擺動的洋裝線條與全新登場的Looong肩背包。圖／Longchamp提供