UNIQLO UT把經典漫畫名場面穿上身 JOHN×STAYREAL聯名系列初登場

將熱血動漫名場面穿上身，UNIQLO推出「MANGA 100集英社100周年系列」，向長年引領漫畫產業與文化的出版社集英社致敬，這系列精選集英社歷年經典名作，預計於未來兩年分階段推出多款UT。首波將於3月16日上市，集結《咒術迴戰》、《獵人》、《幽遊白書》、《聖闘士星矢》、《足球小將翼》等多部經典作品。

日本漫畫文化深深引響著著全球讀者，UNIQLO計畫推出總計約100款UT，回顧並致敬漫畫文化豐富的世界觀。首波將於3月16日上市，4月17日還有《GANTZ殺戮都市》、《烏龍派出所》UT接力推出，接下來還有更多UT款式陸續發售，每件售價490元。

UNIQLO UT漫畫系列同時邀請到主演賣座電影「國寶」的日本演員吉澤亮演繹，過去，他曾在《銀魂》真人版中飾演沖田總悟一角，讓漫畫迷直呼「根本是直接從漫畫裡走出來」，另外也出演《朋友遊戲》、《橘子醬男孩》、《我是她的俘虜》等知名漫畫改編真人作品，都能精準掌握角色個性，可以說是「漫改劇」的代表演員，與UNIQLO的漫畫UT計畫相當切題合拍。

JOHN×STAYREAL聯名系列初登場

STAYREAL帶來聯名新朋友，首度推出「JOHN×STAYREAL聯名系列」，結合STAYREAL的潮流元素與街頭塗鴉設計風格，生動呈現JOHN多樣的生活樣貌，溜著滑板的瞬間、戴著耳機聽音樂的時刻，也有放空發呆的輕鬆片段，為每件單品注入自在輕鬆的Chill氛圍，並新公開特別繪製的主理人信仔與純真兔兔創意圖像。

這一系列兼具潮流與日常實用穿搭的服飾與配件，推出多款短T、襯衫、短褲與連帽夾克，同時還有為女孩打造專屬的電繡短版T、長袖襯衫與丹寧吊帶裙，配件部分則有針織托特包、郵差包、運動襪與漁夫帽等單品，打造屬於春日街頭的穿搭情境。

UNIQLO精選集英社經典漫畫，首波UT將於3月16日上市；STAYREAL帶來新聯名，首度推出「JOHN×STAYREAL聯名系列」。圖／品牌提供

日本演員吉澤亮穿上UNIQLO「MANGA 100集英社100周年系列」。圖／UNIQLO提供

JOHN×STAYREAL聯名系列LogoT，1,480元。圖／STAYREAL提供

JOHN×STAYREAL聯名系列丹寧吊帶裙，2,980元。圖／STAYREAL提供

UNIQLO「MANGA 100集英社100周年系列」，足球小將翼印花T恤。圖／UNIQLO提供

UNIQLO「MANGA 100集英社100周年系列」幽遊白書印花T恤。圖／UNIQLO提供

UNIQLO「MANGA 100集英社100周年系列」咒術迴戰印花T恤。圖／UNIQLO提供