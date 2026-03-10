快訊

巴黎時裝周Balenciaga發表2026冬季系列 承前啟後的法式懷舊與華美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
壓軸第81套以華麗的亮片刺繡加上穠纖合度的剪裁，展示Balenciaga的「世家」風範。圖／Balenciaga提供
壓軸第81套以華麗的亮片刺繡加上穠纖合度的剪裁，展示Balenciaga的「世家」風範。圖／Balenciaga提供

Balenciaga日前於巴黎時裝周期間發表了2026冬季系列，名為ClairObscur（光與影）的展場空間是由品牌創意總監Pierpaolo Piccioli與導演Sam Levinson一同構建，現場看秀來賓包含薇諾娜瑞德（Winona Ryder）、韓星JUYEON、泰星Krit Amnuaydechkorn，同時Pierpaolo Piccioli在延續前兩季的經典輪廓後，並以此為基礎發表了全數男女裝81套造型、承先亦啟後。

曾在2026 Summer系列登場致敬創辦人Cristóbal的Sack dress、前窄後寬的繭形剪裁、百摺泡泡褲裙等前一季曾經現身的多種版型特色本季接續登場並持續變形，由此來看，Balenciaga創意總監、資深設計師Pierpaolo Piccioli在第三次的大型發表即逐漸形塑出一種PP觀點的Balenciaga，在延續品牌傳承外，快速建立起一套華麗、法式、懷舊且摩登的Balenciaga品牌美學，同時無疑貫徹了Pierpaolo Piccioli的個人意志。

本季設計的靈魂在於「光影的互動」，Piccioli 將文藝復興時期散見於畫作中的「明暗對照法」（Chiaroscuro）轉化為服裝設計，像是他讓深色皮革與厚實羊毛吸收陰影，同時再以螢光紅、草地綠或滿版亮片折射出耀眼光芒，創造深度與驚喜；此種對比不僅體現在服裝更延伸至包款配件。像是全新發表的Midnight City系列包款，便將經典的Le City機車包輪廓賦予漸層光影效果，彷彿燈火闌珊處的長時曝光縮影、令人耳目一新。

Balenciaga並在創意總監Pierpaolo Piccioli的深厚功力下，將高級訂製工坊的精湛手藝，像是他在Look 79竟然以刺繡亮片創造出如織品布料的立體與流動感，西方權威時尚雜誌《W Magazine》便給予高度肯定，認為本場大秀跳脫了展示服裝、設計創意，更像是一場立體人物的肖像畫，在2026的凜冬時分，我們看到Balenciaga從冰冷的前衛、街頭回歸以人為本位，亦體現了極簡與詩意的並存，更為品牌開啟優雅與力量感兼具的華美新篇章。

黑色長大衣上的圖象融入了大都會的街頭，也可視為創意總監Pierpaolo Piccioli的美學意志展現。圖／Balenciaga提供
黑色長大衣上的圖象融入了大都會的街頭，也可視為創意總監Pierpaolo Piccioli的美學意志展現。圖／Balenciaga提供

優雅的酒紅色天鵝絨散發出神秘的高級感，並以修身剪裁勾勒身體曲線。圖／Balenciaga提供
優雅的酒紅色天鵝絨散發出神秘的高級感，並以修身剪裁勾勒身體曲線。圖／Balenciaga提供

韓星JUYEON。圖／Balenciaga提供
韓星JUYEON。圖／Balenciaga提供

寬大翻領、連身長大衣與高跟鞋的組合，帶來街頭與高訂優雅風格的變形。圖／Balenciaga提供
寬大翻領、連身長大衣與高跟鞋的組合，帶來街頭與高訂優雅風格的變形。圖／Balenciaga提供

全新Le City包款在深色皮格上的高亮度圖案，也像是義大利文藝復興時期油畫常見的「明暗對照法」（Chiaroscuro）、別具趣味。圖／Balenciaga提供
全新Le City包款在深色皮格上的高亮度圖案，也像是義大利文藝復興時期油畫常見的「明暗對照法」（Chiaroscuro）、別具趣味。圖／Balenciaga提供

亮眼色彩在大面積純色剪裁中炸裂，簡約線條並強調以布料的流動光澤。圖／Balenciaga提供
亮眼色彩在大面積純色剪裁中炸裂，簡約線條並強調以布料的流動光澤。圖／Balenciaga提供

黑色大衣以經典的繭型輪廓（Cocoon）散發現代的建築美感，同時並強調了高衩的性感與皮革的柔韌。圖／Balenciaga提供
黑色大衣以經典的繭型輪廓（Cocoon）散發現代的建築美感，同時並強調了高衩的性感與皮革的柔韌。圖／Balenciaga提供

