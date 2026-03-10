Tiffany石上鳥再進化！成雙成對超浪漫 優雅停駐天然珍珠上

珠寶傳奇設計大師Jean Schlumberger曾說過，他想表現的是「宇宙的律動」。在2026年春季，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）再次以其設計精神，延伸出兩大全新高級珠寶膠囊系列：「珍珠石上鳥」（Bird on a Pearl）與「Love Birds by Tiffany」，以繽紛的色彩表達對經典「石上鳥」的浪漫致敬。

半世紀以來，Jean Schlumberger的石上鳥始終是自由與活力的象徵。在最新的「Love Birds by Tiffany」系列中，品牌首度大膽突破單鳥構圖，改以「成雙成對」的形態呈現。不僅在視覺上創造了更豐富的層次感，更進一步賦予了珠寶情感與和諧相伴的意涵。

此系列最具代表性的作品之一，是一枚鑲嵌了超過17克拉綠色碧璽的胸針。兩隻細膩刻畫的小鳥依偎在鮮亮的碧璽之上，彷彿在大自然的懷抱中低語。系列亦運用了摩根石等彩色寶石，以柔和粉嫩的色調展現春意盎然的浪漫情懷。Tiffany的珠寶工藝師透過細緻的金質拉絲與密鑲鑽石技術，讓每一羽翎毛都展現出靈動的流光溢彩，完美捕捉了鳥兒振翅欲飛的動態之美。

「珍珠石上鳥」系列延續了2023年首度發表的傳統，選用極為罕見的波斯灣天然珍珠作為主石，由Tiffany團隊精心挑選，每一顆都擁有獨特的色澤與溫潤光芒，與晶瑩剔透的鑽石形成優雅對比。

新作中最受矚目的無疑是珍珠項鍊，天然珍珠在項鍊的鍊條間錯落，經典的石上鳥則巧妙地棲息於其間，彷彿守護著深海的瑰寶。展現出不隨時間流逝的經典風範。

石上鳥高級珠寶膠囊系列Love Birds by Tiffany凸面月光石胸針與藍色銅鋰碧璽胸針組。圖／蒂芙尼提供

Tiffany珍珠石上鳥高級珠寶膠囊系列胸針，白K金與玫瑰K金鑲嵌11.29克拉的橙棕色和白色巴洛克天然海水珍珠，以及圓形棕色鑽石、紅寶石眼和鑽石。圖／蒂芙尼提供

Tiffany珍珠石上鳥高級珠寶膠囊系列戒指，黃K金鑲嵌12.26克拉的黃褐色天然海水珍珠和圓形艷彩棕色鑽石。圖／蒂芙尼提供

Tiffany珍珠石上鳥高級珠寶膠囊系列鏈墜，鉑金與玫瑰K金鑲嵌21.77克拉的淺橙棕色和白色半巴洛克式天然海水珍珠、星光藍寶石和鑽石。圖／蒂芙尼提供

Tiffany珍珠石上鳥高級珠寶膠囊系列鏈墜。圖／蒂芙尼提供

石上鳥高級珠寶膠囊系列Love Birds by Tiffany黑色蛋白石鍊墜與凸面火蛋白石胸針組。圖／蒂芙尼提供

Tiffany珍珠石上鳥高級珠寶膠囊系列胸針。圖／蒂芙尼提供