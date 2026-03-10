周子瑜躍上7-ELEVEN超過10款台韓創意食飲！限量小卡ONCE快收集

ONCE集合！7-ELEVEN將自3月18日起與南韓人氣女團成員周子瑜聯名合作，推薦超過10款台韓創意食飲，商品包裝均印上子瑜的甜美身影和親筆簽名圖樣，凡購買指定新品就送限量偶像小卡（送完為止），集點還能免費兌換限量小物。子瑜先前特別返台拍攝本次合作的專屬廣告影片也即將上映，7-ELEVEN於3月10日起期間限定在鑫忠孝門市還原電視廣告星級饗宴餐廳拍攝場景，邀請粉絲們到店感受偶像魅力。

7-ELEVEN率超商通路之先掌握「追星商機」，帶起購買商品隨機贈送K-pop明星小卡和限量小物蒐集活動，本次邀請到出生於台南的周子瑜擔任「星級饗宴」品牌大使，由台南晶英酒店監製開發，推出台、韓口味融合的創意商品，包括豐富的主食「台韓半半炸雞便當」、「麻辣奶油鮮蝦義大利麵」、「韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯」，可作為早餐、點心的「麻辣大鍋貼」、「韓式炸豬排起司雙拼飯卷」、「三杯蛤蠣飯糰」、「滷肉刈包」，還有麵包甜點「起司火腿雙餡土司」、「布朗尼蛋糕棒」、「奶凍蜜瓜包」，讓粉絲可與子瑜共享用餐的每個時刻。3月17日起購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張（款式隨機，送完為止），共有6款小卡，對著鏡頭迷人眨眼、露出酒窩甜美笑容、重現射箭拉弓知名動作等，購買3款主食商品有機會獲得特別版閃卡，整套收藏背面還可拼成子瑜簽名圖像。

為了讓ONCE們可以擁有最美打卡配件，CITY PRIMA精品咖啡、思樂冰、雪淋霜將於3月18日起換上子瑜聯名主題杯、杯套、甜筒紙套，款式隨機數量有限送完為止。CITY TEA系列以台南經典冰菓室甜品為概念，自3月18日起推出為子瑜專屬打造的全新冰沙力作「蜜梅心動冰沙」，熟甜番茄與蜜梅汁結合，加上一抹蜂蜜香甜點綴，吃得到番茄果肉纖維外，超有料加入茉莉茶凍、寒天晶凍滿足咀嚼派喜好，打造清爽解膩與層次口感的春季限定飲品，新品上市售價99元、3月18日至3月31日好友分享第2杯半價，還有蜜梅心動冰沙子瑜聯名主題杯。

7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」則吹起韓國風，呼應春日清新的換季口感，3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，3月23日推出「蜜柚椰果思樂冰」以韓國經典的蜂蜜柚子茶做為開發靈感，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，帶來細緻冰沙口感。

OPENPOINT APP於3月18日至4月28日展開「小7集點卡」免費送贈品活動，uniopen會員於活動期間購買子瑜聯名系列指定品項，包含指定鮮食／CITY PRIMA精品咖啡（大杯）／CITY TEA現萃茶（60元以上品項）／CITY TEA蜜梅心動冰沙／思樂冰（特大杯）／雪淋霜全品項可獲得指定點數，集點免費換限量周子瑜系列小物，包括筆記本、衣架、壓克力立牌、小燈箱磁鐵3入組、提把冰霸杯等，換完為止。

不僅如此，即將於3月下旬展開的演唱會，7-ELEVEN也首度參考南韓的主題咖啡廳文化，將門市變身為偶像的主題空間，即日起至4月1日台北大巨蛋附近的鑫忠孝門市將廣告中的星級饗宴餐廳還原場景，邀請粉絲一起與子瑜享用美味聯名鮮食。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

3月18日起7-ELEVEN與南韓人氣女團成員周子瑜聯名合作，推薦超過10款台韓創意食飲，商品包裝均印上子瑜的甜美身影和親筆簽名圖樣，凡購買指定新品就送限量偶像小卡，集點還能免費兌換限量小物。圖／7-ELEVEN提供

3月17日起於7-ELEVEN購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張（款式隨機，送完為止），共有6款小卡，購買3款主食商品有機會獲得特別版閃卡，整套收藏背面還可拼成子瑜簽名圖像。圖／7-ELEVEN提供

