26秋冬巴黎時裝周／宋江、王一博男神集合！LOEWE遊戲工藝 似真如假

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
LOEWE於巴黎時裝周期間於文森城堡發表由設計雙人組設計師Jack McCollough與Lazaro Hernandez執掌的2026秋冬系列，是一場充滿驚喜與幽默感的視覺盛宴。適逢品牌創立180週年，這場大秀彷彿將樂趣視為一種嚴謹的實驗與問題解決過程。秀場空間裝飾德國藝術家Cosima von Bonin創作的巨大海洋生物雕塑，營造出一種超現實氛圍。包括品牌大使宋江、王一博，AESPA成員Giselle、陳都靈等人都出席看秀。

設計師在廓形與體量上大玩空氣感。大衣、圍巾乃至於裙裝，都被重新設計成可充氣的立體結構，透過雷射切割與氣密密封工序，在視覺上呈現出飽滿的充氣感。如環狀漆面皮革打造的滾珠絨外套，以及採用超細皮革紗線織成的格紋毛衣，展現了極致的技術。部分染色羊毛皮外套與燈芯絨長褲的邊緣，經過特殊處理後呈現出如同貴賓犬美容般的漸層絨毛效果，將日常衣物轉化為充滿奇思妙想的怪異奢華。整系列色彩明亮、充滿樂觀能量。

為紀念品牌180週年而推出的Amazona 180包款，推出旅行包大尺寸，搭配蟹鉗與小狗造型掛飾，甚至還出現了以瓷器製成的特別版。充滿運動感的橡膠模塑運動鞋與外型酷似潛水鞋的Dive露跟貓跟鞋，搭配帶有厚實織帶、外型如面罩般的太陽眼鏡，進一步強化了系列整體的年輕活力與動感。

科技感皮革外套。圖／LOEWE提供
充氣效果圍巾。圖／LOEWE提供
日星岡田將生出席LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
運用3D列印技術打造的乳膠質感內衣襯裙。圖／LOEWE提供
龍蝦鉗造型扣子。圖／LOEWE提供
毛料編織不對稱洋裝。圖／LOEWE提供
螃蟹蟹鉗造型融入包包的拉繩。圖／LOEWE提供
Hari Nef出席LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
Julia Garner出席LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
AESPA成員Giselle出席LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
採用超細皮革紗線織成的格紋布料。圖／LOEWE提供
泰星Tay Tawan出席LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
韓星宋江出席LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
皮革編織大衣。圖／LOEWE提供
搭配巨大口袋和潛水帽的皮革外套。圖／LOEWE提供
陸星陳都靈出席LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
染色羊毛皮經過特殊處理後呈現出漸層絨毛效果。圖／LOEWE提供
猶如以跳傘成垂墜而成的不對稱洋裝。圖／LOEWE提供
外型酷似潛水鞋的Dive露跟貓跟鞋。圖／LOEWE提供
Emily Ratajkowski出席LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
王一博與雙人組設計師Jack McCollough與Lazaro Hernandez。圖／摘自王一博IG
泰星Baifern出席LOEWE 2026秋冬系列時裝秀。圖／LOEWE提供
王一博 LOEWE 設計師 3D列印

延伸閱讀

相關新聞

茶湯會驚爆倒閉潮？網憂喝不到「春水堂平替版」 總部揭原因

由珍奶始祖「春水堂」所創立的外帶手搖飲品牌「茶湯會」，被譽為是「春水堂平替版」。不過近日有民眾發現茶湯會門市疑爆發倒閉潮，門市一間一間關，讓茶湯會粉絲直呼「別再關了」。茶湯會總部指出，近年調整門市數量是為了持續優化門市營運，並計畫轉型為新型態的門市店型。

Tiffany石上鳥再進化！成雙成對超浪漫 優雅停駐天然珍珠上

珠寶傳奇設計大師Jean Schlumberger曾說過，他想表現的是「宇宙的律動」。在2026年春季，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）再次以其設計精神，延伸出兩大全新高級珠寶膠囊系列：「珍珠石上鳥」（Bird on a Pearl）與「Love Birds by Tiffany」 ，以繽紛的色彩表達對經典「石上鳥」的浪漫致敬 。

周子瑜躍上7-ELEVEN超過10款台韓創意食飲！限量小卡ONCE快收集

ONCE集合！7-ELEVEN將自3月18日起與南韓人氣女團成員周子瑜聯名合作，推薦超過10款台韓創意食飲，商品包裝均印上子瑜的甜美身影和親筆簽名圖樣，凡購買指定新品就送限量偶像小卡（送完為止），集點還能免費兌換限量小物。子瑜先前特別返台拍攝本次合作的專屬廣告影片也即將上映，7-ELEVEN於3月10日起期間限定在鑫忠孝門市還原電視廣告星級饗宴餐廳拍攝場景，邀請粉絲們到店感受偶像魅力。

26秋冬巴黎時裝周／宋江、王一博男神集合！LOEWE遊戲工藝 似真如假

LOEWE於巴黎時裝周期間於文森城堡發表由設計雙人組設計師Jack McCollough與Lazaro Hernandez執掌的2026秋冬系列，是一場充滿驚喜與幽默感的視覺盛宴。適逢品牌創立180週年，這場大秀彷彿將樂趣視為一種嚴謹的實驗與問題解決過程。秀場空間裝飾德國藝術家Cosima von Bonin創作的巨大海洋生物雕塑，營造出一種超現實氛圍。包括品牌大使宋江、王一博，AESPA成員Giselle、陳都靈等人都出席看秀。

愛心項鍊如領帶！可自由調整長度 蕭邦新珠寶迎接3月20日國際幸福日

隨著生意盎然的春季到來，3月20日是全球頌揚福祉與喜悅的「國際幸福日」。作為傳遞愛與美的使者，瑞士頂級珠寶品牌蕭邦（Chopard）秉承優良傳統，特別在這一天，全新的珠寶點亮這個普世追求幸福的非凡時刻 。今年更適逢蕭邦標誌性滑動鑽石珠寶Happy Diamonds誕生50週年的重要里程碑，有別以往的Happy Hearts系列領帶項鍊，以極致工藝詮釋生活喜悅的真諦 。

人人都是自拍神手！Insta360 Snap自拍螢幕解鎖手機主鏡頭美拍實力

自拍族與Vlog創作者又有新玩具！運動相機品牌Insta360推出全新手機創作配件「Insta360 Snap手機自拍螢幕」鎖定使用後置鏡頭時無法即時看到畫面的拍攝困擾，透過小巧磁吸式螢幕設計，使用者在自拍或錄影時，也能同步預覽畫面並精準構圖，讓手機最強大的後置鏡頭得以完整發揮，打造更直覺的高畫質自拍體驗。

