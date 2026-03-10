26秋冬巴黎時裝周／宋江、王一博男神集合！LOEWE遊戲工藝 似真如假
LOEWE於巴黎時裝周期間於文森城堡發表由設計雙人組設計師Jack McCollough與Lazaro Hernandez執掌的2026秋冬系列，是一場充滿驚喜與幽默感的視覺盛宴。適逢品牌創立180週年，這場大秀彷彿將樂趣視為一種嚴謹的實驗與問題解決過程。秀場空間裝飾德國藝術家Cosima von Bonin創作的巨大海洋生物雕塑，營造出一種超現實氛圍。包括品牌大使宋江、王一博，AESPA成員Giselle、陳都靈等人都出席看秀。
本季服裝透過細節以遊戲精神挑戰傳統工藝。設計師將蕾絲蝴蝶結吊帶裙等，利用3D列印技術複製後，再以乳膠進行澆鑄，呈現出一種類似液態凝固、帶有黏稠光澤的奇異質感。外衣部分亦採用類似手法，將袖子、口袋等部件精密製模，以乳膠打造出令人混淆真偽的錯視效果。McCollough在受訪時表示，他認為消除手工痕跡反而代表了工藝的最高層級，透過對材質的極端實驗，使服裝呈現出更具層次的創新特質。
設計師在廓形與體量上大玩空氣感。大衣、圍巾乃至於裙裝，都被重新設計成可充氣的立體結構，透過雷射切割與氣密密封工序，在視覺上呈現出飽滿的充氣感。如環狀漆面皮革打造的滾珠絨外套，以及採用超細皮革紗線織成的格紋毛衣，展現了極致的技術。部分染色羊毛皮外套與燈芯絨長褲的邊緣，經過特殊處理後呈現出如同貴賓犬美容般的漸層絨毛效果，將日常衣物轉化為充滿奇思妙想的怪異奢華。整系列色彩明亮、充滿樂觀能量。
為紀念品牌180週年而推出的Amazona 180包款，推出旅行包大尺寸，搭配蟹鉗與小狗造型掛飾，甚至還出現了以瓷器製成的特別版。充滿運動感的橡膠模塑運動鞋與外型酷似潛水鞋的Dive露跟貓跟鞋，搭配帶有厚實織帶、外型如面罩般的太陽眼鏡，進一步強化了系列整體的年輕活力與動感。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。