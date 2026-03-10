茶湯會驚爆倒閉潮？網憂喝不到「春水堂平替版」 總部揭原因

由珍奶始祖「春水堂」所創立的外帶手搖飲品牌「茶湯會」，被譽為是「春水堂平替版」。不過近日有民眾發現茶湯會門市疑爆發倒閉潮，門市一間一間關，讓茶湯會粉絲直呼「別再關了」。茶湯會總部指出，近年調整門市數量是為了持續優化門市營運，並計畫轉型為新型態的門市店型。

一名網友近日在Threads發文，指相當喜愛被手搖飲料品牌「茶湯會」，包括旗下推出飲品如珍珠奶茶、翡翠拿鐵、紅茶拿鐵等，在他心目中被譽為「春水堂平替版」。但他發現茶湯會門市一間接著一間關，讓他崩潰詢問「茶湯會一直倒是怎樣」。

貼文曝光後引發討論，不少民眾留言「茶湯會真的好好喝，我家附近也倒了」、「拜託不要再倒了，完全找不到可以替代的其他手搖店」。

茶湯會總部指出，茶湯會已經營21年，近幾年進行品牌升級，以及體驗優化，獲得許多好評。茶湯會重視長期發展策略與門市體質，雖然全台門市數量較前幾年略有減少，「但整體門市營收表現皆較過去成長」。

茶湯會總部表示，手搖飲市場競爭激烈，除了同行競爭，也會考量同品牌門市，店與店之間的距離，讓門市獲利可以穩定，未來將依商圈發展與門市營運狀況，調整門市數量，除了長期優化門市營運表現，也持續評估具潛力展店門市，包括新型態的門市店型。