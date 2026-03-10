愛心項鍊如領帶！可自由調整長度 蕭邦新珠寶迎接3月20日國際幸福日

隨著生意盎然的春季到來，3月20日是全球頌揚福祉與喜悅的「國際幸福日」 。作為傳遞愛與美的使者，瑞士頂級珠寶品牌蕭邦（Chopard）秉承優良傳統，特別在這一天，全新的珠寶點亮這個普世追求幸福的非凡時刻 。今年更適逢蕭邦標誌性滑動鑽石珠寶Happy Diamonds誕生50週年的重要里程碑，有別以往的Happy Hearts系列領帶項鍊，以極致工藝詮釋生活喜悅的真諦 。

對蕭邦而言，幸福並非抽象概念，而是如鑽石般自由流動的動態美學 。這段大膽的創新歷程始於1976年，蕭邦首創了讓鑽石擺脫金屬鑲爪的束縛、在兩層藍寶石水晶玻璃間自由起舞的滑動鑽石技術 。這種充滿巧思的設計，讓能全方位綻放出光芒的鑽石，成為無拘無束的自由象徵，在靈動流轉中展現奔放的歡愉 ，也成為慶祝國際幸福日的最佳獻禮。

全新的Happy Hearts系列領帶項鍊，巧妙地將裝飾藝術風格與現代美學融合 。系列珠寶採用符合倫理道德標準的金質打造，體現品牌對永續環保的熱心堅；項鍊配備獨特的滑動心形墜飾與隱藏式按扣，可根據穿搭需求輕鬆調節長度、靈活變幻項鍊的款式。

Happy Hearts系列領帶項鍊共有18K白金密鑲鑽石或玫瑰金鑲嵌粉紅色珍珠母貝的選擇，項鍊末端綴以兩顆在金質心形中跳動的滑動鑽石，隨配戴者舉手投足翩翩起舞，賦予珠寶鮮活的生命力。透過活潑的設計，讓每一位配戴者都能感受到生命中最純粹的悸動 — 這正是蕭邦守護了超越半世紀的核心價值。

Happy Hearts系列領帶項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石心形墜飾，以及兩顆綴有滑動鑽石的心形裝飾，價格店洽。圖／蕭邦提供

蕭邦為3月20日國際幸福日推出Happy Hearts系列全新作品。圖／蕭邦提供

Happy Hearts系列領帶項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色珍珠母貝心形墜飾，以及兩顆綴有滑動鑽石的心形裝飾，價格店洽。圖／蕭邦提供