韓韶禧美照曝光！Boucheron全新Quatre Mini珠寶上身 仙氣滿點

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）以全新Quatre系列Mini作品持續演繹Quatre系列嶄新風貌，形象廣告「Quatre Is Getting Mini」也同步發表，並由Boucheron寶詩龍品牌大使韓韶禧（Han So-Hee）與西方氣質女星Daisy Edgar-Jones共同演繹，只見經典的Quatre系列戒指化為Mini款式，尺寸更為精巧卻不減其存在感，讓人一眼難忘。

Quatre系列最初問市於2004年，當時為Quatre Classique系列，此後陸續發表了Quatre White（2011）、Quatre Black（2012）、Quatre Red（2018）、Quatre Blue（2020）、Quatre Classique Tube，以及2026年全新亮相的Quatre Mini，展現豐沛的生命力與演進。從四種經典飾紋Clou de Paris、Grosgrain、Double Godron與Line of Diamonds出發，每個變奏都保留核心美學，卻注入新材質如陶瓷或PVD，保持都市、摩登的幾何法式風貌。

「Quatre Is Getting Mini」廣告形象中，韓韶禧（Han So-Hee）與Daisy Edgar-Jones皆以極簡的黑白單色系服飾為基調，利用簡潔剪裁如斜肩禮服或俐落平口上衣，烘托出整體造型層次。其中韓韶禧完美詮釋了「層次疊戴」技法，大膽地在手腕上重疊多圈手環，指間則混合配戴寬版與全新Mini款，營造出強烈的份量感；Daisy Edgar-Jones則將Mini戒指分散配戴，並搭配小巧Quatre系列耳環與墜鍊，讓視覺重心在指尖與頸部律動，兩人皆展現了Mini系列纖細卻不失存在感的特性，無論單枚點綴或多層疊搭，都與當代女性的摩登氣質完美共鳴。

Quatre Mini與過去系列的最大變化在於尺寸與比例的重組，將該系列的四重飾紋濃縮至更為纖細，同時維持其工藝細節，從大膽奔放至細緻內斂，Boucheron透過Quatre Mini再次證明：經典無需墨守成規，更為日常穿搭注入輕快奢華。

戒圈外側與內側整型的車削和雕金工序，皆透過經典、S、XS三種尺寸的Quatre Black戒指具備高辨識度的裝飾之美。

圖／Boucheron提供

英國女星Daisy Edgar-Jones以白色俐落上衣搭配了小巧Quatre系列耳環與墜鍊，呈現簡約清新。圖／Boucheron提供

Boucheron Quatre Xs Black Edition以更為纖巧的比例，但還原Classique Quatre的經典多重紋飾工藝。圖／Boucheron提供

正是透過貴金屬的不同色澤、鑽石鑲嵌、高科技陶瓷與紋飾，反應了Boucheron歷史中的四個重要面向與風格DNA。

圖／Boucheron提供