快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

韓韶禧美照曝光！Boucheron全新Quatre Mini珠寶上身 仙氣滿點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
南韓女星韓韶禧（Han So-Hee）以出眾氣質自2024年開始成為Boucheron寶詩龍品牌大使、頻繁亮相。圖／Boucheron提供
南韓女星韓韶禧（Han So-Hee）以出眾氣質自2024年開始成為Boucheron寶詩龍品牌大使、頻繁亮相。圖／Boucheron提供

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）以全新Quatre系列Mini作品持續演繹Quatre系列嶄新風貌，形象廣告「Quatre Is Getting Mini」也同步發表，並由Boucheron寶詩龍品牌大使韓韶禧（Han So-Hee）與西方氣質女星Daisy Edgar-Jones共同演繹，只見經典的Quatre系列戒指化為Mini款式，尺寸更為精巧卻不減其存在感，讓人一眼難忘。

Quatre系列最初問市於2004年，當時為Quatre Classique系列，此後陸續發表了Quatre White（2011）、Quatre Black（2012）、Quatre Red（2018）、Quatre Blue（2020）、Quatre Classique Tube，以及2026年全新亮相的Quatre Mini，展現豐沛的生命力與演進。從四種經典飾紋Clou de Paris、Grosgrain、Double Godron與Line of Diamonds出發，每個變奏都保留核心美學，卻注入新材質如陶瓷或PVD，保持都市、摩登的幾何法式風貌。

「Quatre Is Getting Mini」廣告形象中，韓韶禧（Han So-Hee）與Daisy Edgar-Jones皆以極簡的黑白單色系服飾為基調，利用簡潔剪裁如斜肩禮服或俐落平口上衣，烘托出整體造型層次。其中韓韶禧完美詮釋了「層次疊戴」技法，大膽地在手腕上重疊多圈手環，指間則混合配戴寬版與全新Mini款，營造出強烈的份量感；Daisy Edgar-Jones則將Mini戒指分散配戴，並搭配小巧Quatre系列耳環與墜鍊，讓視覺重心在指尖與頸部律動，兩人皆展現了Mini系列纖細卻不失存在感的特性，無論單枚點綴或多層疊搭，都與當代女性的摩登氣質完美共鳴。

Quatre Mini與過去系列的最大變化在於尺寸與比例的重組，將該系列的四重飾紋濃縮至更為纖細，同時維持其工藝細節，從大膽奔放至細緻內斂，Boucheron透過Quatre Mini再次證明：經典無需墨守成規，更為日常穿搭注入輕快奢華。

戒圈外側與內側整型的車削和雕金工序，皆透過經典、S、XS三種尺寸的Quatre Black戒指具備高辨識度的裝飾之美。</p><!--5--><p> 圖／Boucheron提供
戒圈外側與內側整型的車削和雕金工序，皆透過經典、S、XS三種尺寸的Quatre Black戒指具備高辨識度的裝飾之美。

圖／Boucheron提供

英國女星Daisy Edgar-Jones以白色俐落上衣搭配了小巧Quatre系列耳環與墜鍊，呈現簡約清新。圖／Boucheron提供
英國女星Daisy Edgar-Jones以白色俐落上衣搭配了小巧Quatre系列耳環與墜鍊，呈現簡約清新。圖／Boucheron提供

Boucheron Quatre Xs Black Edition以更為纖巧的比例，但還原Classique Quatre的經典多重紋飾工藝。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Xs Black Edition以更為纖巧的比例，但還原Classique Quatre的經典多重紋飾工藝。圖／Boucheron提供

正是透過貴金屬的不同色澤、鑽石鑲嵌、高科技陶瓷與紋飾，反應了Boucheron歷史中的四個重要面向與風格DNA。</p><!--10--><p> 圖／Boucheron提供
正是透過貴金屬的不同色澤、鑽石鑲嵌、高科技陶瓷與紋飾，反應了Boucheron歷史中的四個重要面向與風格DNA。

圖／Boucheron提供

Boucheron Quatre XS Classique戒指，鑽石、咖啡色陶瓷、黃金、玫瑰金，15萬6,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre XS Classique戒指，鑽石、咖啡色陶瓷、黃金、玫瑰金，15萬6,000元。圖／Boucheron提供

珠寶

延伸閱讀

麗晶精品春季購物節18日登場 春日精品與美食齊發

宋慧喬俏麗短髮大長腿 滿出螢幕的少女感演繹FENDI Way全新形象

26秋冬巴黎時裝周／秀智、宮崎葵兩代女神賞CELINE 高級鬆弛的小叛逆

Van Cleef & Arpels 將蝶舞、花卉譜寫成春天詩篇

相關新聞

要吃要快！30年超人氣「新莊QQ球」月底熄燈 網友不捨

想吃得把握機會！鄰近新莊體育園區的人氣小吃「新莊QQ球」在地經營30年，但是近日發布歇業公告，表示「我們兩老決定作到2026/3/31 有緣再相見」隨著消息出爐，粉絲們也表示「天啊要吃不到了！！！我心目中No.1的新莊美食」、「新莊第一名的QQ球」

台灣黑熊辦桌！星巴克28周年限定 覆盆莓可可燕麥那堤明上市

連鎖咖啡品牌星巴克在台邁入第28周年，推出多款周年新品與限定設計，從全新飲品、春季咖啡豆到紀念杯款與包袋系列同步登場。其中以莓果與巧克力交織風味的「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，將於3月11日上市，搭配融入台灣在地元素的周年商品，為春季咖啡市場再添話題。

人人都是自拍神手！Insta360 Snap自拍螢幕解鎖手機主鏡頭美拍實力

自拍族與Vlog創作者又有新玩具！運動相機品牌Insta360推出全新手機創作配件「Insta360 Snap手機自拍螢幕」鎖定使用後置鏡頭時無法即時看到畫面的拍攝困擾，透過小巧磁吸式螢幕設計，使用者在自拍或錄影時，也能同步預覽畫面並精準構圖，讓手機最強大的後置鏡頭得以完整發揮，打造更直覺的高畫質自拍體驗。

韓韶禧美照曝光！Boucheron全新Quatre Mini珠寶上身 仙氣滿點

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）以全新Quatre系列Mini作品持續演繹Quatre系列嶄新風貌，形象廣告「Quatre Is Getting Mini」也同步發表，並由Boucheron寶詩龍品牌大使韓韶禧（Han So-Hee）與西方氣質女星Daisy Edgar-Jones共同演繹，只見經典的Quatre系列戒指化為Mini款式，尺寸更為精巧卻不減其存在感，讓人一眼難忘。

3月限定！誠品「2O26書店浪漫紀行」 全台41款明信片等你蒐藏

誠品書店3月起限時1個月推出「2O26書店浪漫紀行」，每一家台灣店點都設計了專屬「集章明信片」，共集結26位誠品夥伴的獨創設計，共41款風格明信片，活動期間誠品會員於全台書店門市單筆滿500元，即可獲得該店限定限量集章明信片一張，讓全台書迷蒐集。

亞洲首艘迪士尼遊輪啟航！全球最長海上雲霄飛車、超萌達菲登場

亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」今（10）日正式在新加坡啟航，未來旅客不必遠赴歐美，也能從新加坡登船，體驗迪士尼郵輪沉浸式的海上度假旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。