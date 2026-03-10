快訊

3月限定！誠品「2O26書店浪漫紀行」 全台41款明信片等你蒐藏

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品書店3月起限時1個月推出「2O26書店浪漫紀行」，每一家台灣店點都設計了專屬「集章明信片」。圖／誠品提供
誠品書店3月起限時1個月推出「2O26書店浪漫紀行」，每一家台灣店點都設計了專屬「集章明信片」。圖／誠品提供

誠品書店3月起限時1個月推出「2O26書店浪漫紀行」，每一家台灣店點都設計了專屬「集章明信片」，共集結26位誠品夥伴的獨創設計，共41款風格明信片，活動期間誠品會員於全台書店門市單筆滿500元，即可獲得該店限定限量集章明信片一張，讓全台書迷蒐集。

誠品松菸24小時書店以光為時針、影為分針，呈現出天空變換的絢麗樣貌，於數字上小巧思讓明信片在多種角度凸顯不同時刻；全台最長書街誠品R79以書頁肌理呈現河流生生不息的意象；誠品書店新店以幾何元素營造30米高天井視覺效果；誠品書店新竹巨城店結合在地特色，將客語、程式語言以風的柔美型態呈現。

誠品松菸24小時書店，誠品書店「2O26 書店浪漫紀行」全台集章明信片。圖／誠品提供
誠品松菸24小時書店，誠品書店「2O26 書店浪漫紀行」全台集章明信片。圖／誠品提供

誠品書店480明信片創作以建築外觀的植被印象為構思；以雙層書店為特色的誠品書店台南使用現代幾何視覺描繪層層堆疊的書籍，呼應台南店大步梯建築風格；誠品書店南紡店使用棉線代替畫筆織出孩子玩桌遊的歡樂場景；全台最迷你的誠品書店新港培桂堂限定店標誌的紅白配色可愛亮相，提取培桂堂古蹟內的書法字與閩式建築特色創作；誠品書店駁二也將海港風情以速寫筆觸，表現出日記感的場景描寫。

誠品R79，誠品書店「2O26 書店浪漫紀行」全台集章明信片。圖／誠品提供
誠品R79，誠品書店「2O26 書店浪漫紀行」全台集章明信片。圖／誠品提供

另外，「青春讀旅中」主題書展同步開跑，除了職人選書，也募集「讀者推薦」必讀書單，陪你體驗青春的各種樣貌，參展書籍全面79折起。

誠品書店西門，誠品書店「2O26 書店浪漫紀行」全台集章明信片。圖／誠品提供
誠品書店西門，誠品書店「2O26 書店浪漫紀行」全台集章明信片。圖／誠品提供

誠品生活松菸3月13日起連三天週末慶 日本設計品牌「mizuiro ind」海外首間旗艦店

Z世代喜歡的老派浪漫，誠品生活松菸3月13日起連三天週末慶，推出一日懷舊「復古約會計畫」，邀請參與者用底片相機紀錄彼此的時刻，還有「死語復興留言板」、老式物件及懷舊玩具的復古玩味市集，重返青春歲月。

日本人氣設計品牌「mizuiro ind」海外首間旗艦店在松菸店登場，有與日本同步亮相的春夏系列新品及搶先上市的「bag」等百款服飾配件。風靡日本近50年的經典插畫品牌OSAMU GOODS以「Mini Stop可愛能量站」，帶來多款「大人味可愛」的美式復古生活雜貨，還有全新推出「棒球系列」，一起為棒球季可愛應援。

日本人氣設計品牌「mizuiro ind」海外首間旗艦店在松菸店登場。圖／誠品提供
日本人氣設計品牌「mizuiro ind」海外首間旗艦店在松菸店登場。圖／誠品提供

誠品生活松菸日本插畫品牌Osamu Goods全新推出「棒球系列」，在棒球季可愛應援。圖／誠品提供
誠品生活松菸日本插畫品牌Osamu Goods全新推出「棒球系列」，在棒球季可愛應援。圖／誠品提供

Z世代 書店 程式語言

