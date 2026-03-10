快訊

東京食品展開跑！宜蘭館「三星蔥甜筒飯糰」驚豔全場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
東京國際食品展今天開展，宜蘭嚴選館吸引很多人潮。圖／縣府提供
全球前三大專業食品展之一的東京國際食品展今天開展，宜蘭縣由代代理縣長林茂盛率團出席台灣館開幕記者會，與15個縣市及中央單位代表共同剪綵；宜蘭嚴選館展示的「一期一作、農藥零檢出」嚴選米，搭配三星蔥與櫻花蝦製作甜筒米飯糰，佐金柑氣泡蜂蜜酒及素馨紅茶，讓參展者與採訪媒體大為驚豔。

林茂盛化身推銷員及食農教育講師，向採購通路商推廣宜蘭特色農水產，他說，宜蘭位於台灣東北角，一面向海、三面環山，擁有純淨水源與豐饒土地，孕育多項優質農特產品，出口日本的宜蘭嚴選米、金柑，以及星級飯店與頂級餐廳指定使用的三星蔥、櫻花蝦、白帶魚，還有多次奪得國內外競賽獎項的宜蘭紅茶。

為爭取外銷訂單，縣府與縣內12家農漁會整合資源，推出27項農漁產品參展，涵蓋米、蔬果、水產及加工品，包括宜蘭嚴選米、金柑蜂蜜酒、豆豆米脆脆、甜心芭樂果凍、素馨紅茶、蘭陽五農米、金棗核桃糕、羅董特濃台灣豆奶、蔥小子蘇打餅、魩魚米香、嬌澳蝦餅等，完整呈現宜蘭「海陸雙拼」地域特色與多元農漁產品。

開展首日人氣爆棚，「宜蘭嚴選館」吸引大量國際採購業者與日本民眾品嘗，對宜蘭美食留下深刻印象，展會將持續至3月13日，縣政府歡迎日本及國際採購通路業者蒞臨Tokyo Big Sight東館（攤位編號E5-A30-046）宜蘭嚴選館，品嚐宜蘭美食並洽談合作商機。

宜蘭嚴選米搭配三星蔥與櫻花蝦製作「甜筒米飯糰」，佐金柑氣泡蜂蜜酒及素馨紅茶，讓參展者大為驚豔。圖／縣府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛化身成為推銷員及食農教育講師，向採購通路商推廣宜蘭特色農水產。圖／縣府提供
為爭取外銷訂單，宜蘭縣政府與縣內12家農漁會整合資源，推出27項農漁產品參展。圖／縣府提供
宜蘭嚴選館以嚴選米搭配三星蔥與櫻花蝦製作「甜筒米飯糰」，佐金柑氣泡蜂蜜酒及素馨紅茶，讓參展者大為驚豔。圖／縣府提供
宜蘭嚴選館「一期一作、農藥零檢出」嚴選米，受到日本消費者青睞。圖／縣府提供
