台灣黑熊辦桌！星巴克28周年限定 覆盆莓可可燕麥那堤明上市

連鎖咖啡品牌星巴克在台邁入第28周年，推出多款周年新品與限定設計，從全新飲品、春季咖啡豆到紀念杯款與包袋系列同步登場。其中以莓果與巧克力交織風味的「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，將於3月11日上市，搭配融入台灣在地元素的周年商品，為春季咖啡市場再添話題。

星巴克表示，今年周年主題以「在地風土」為設計靈感，將象徵台灣山林精神的台灣黑熊與咖啡產地生態動物化為插畫主角，透過齊聚傳統「辦桌」宴席的場景，呈現熱鬧團聚的意象。畫面並融入台灣經典茄芷袋的繽紛配色與動感線條，象徵品牌與顧客、夥伴及在地社群長年建立的連結，也為28周年里程碑增添慶祝氛圍。

飲品方面，3月11日推出的「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，以星巴克經典摩卡為基底，搭配燕麥奶咖啡，上層覆以粉色覆盆莓巧克力慕斯，結合莓果微酸與可可濃郁香氣，打造春季限定的層次風味。

咖啡豆方面，春季特選豆「春讚綜合咖啡豆」以全新拼配方式呈現較輕盈的烘焙風格，帶有蜜甜與淡雅熱帶水果調性，入口後帶出黑巧克力風味與溫潤木質尾韻，並結合水洗、半水洗與日曬三種處理法，提升整體層次。另款「日安綜合咖啡豆」則主打明亮清爽的柑橘酸質與烘烤杏仁香氣，口感柔順，是目前烘焙度最淺的綜合咖啡之一。

周年商品方面，星巴克同步推出多款紀念杯與包袋系列，包括黑白經典不鏽鋼杯、延續茄芷袋概念的網布包款，以及棕色與灰色女神皮革提袋等。其中黑白不鏽鋼杯以霧黑與亮白設計搭配雷雕品牌標誌，呈現簡約風格，也兼具日常攜帶的實用性。

此外，品牌也推出以台北地標為靈感的「藍彩風華101系列」，以藍白色調與簡約線條呈現台北101意象，包含馬克杯、隨行杯、不鏽鋼杯與條紋網布提袋等商品，將城市景觀融入日常咖啡生活。

人氣周邊也很精彩，Bearista熊寶寶推出「可頌堡裝扮MINI熊」新造型，以星巴克暢銷輕食可頌為靈感設計，小巧外型可作為收藏或包袋吊飾。

為慶祝周年，星巴克也推出會員活動。3月27日至3月30日期間，星禮程會員可透過APP「星送禮」服務購買指定雙杯組，包括大杯那堤、美式咖啡或焦糖瑪奇朵，其中一杯由品牌招待。

延續暢銷茄芷袋系列，迎接28周年，星巴克以品牌經典色系為靈感，推出全新網布系列商品。圖/星巴克提供

以星巴克暢銷輕食為開發靈感，Bearista化身為香氣十足的「可頌堡裝扮MINI熊寶寶」，蓬鬆夾心層次與圓潤外型細緻呈現，展現充滿趣味的設計巧思。圖/星巴克提供

「星巴克®日安綜合™咖啡豆」，是星巴克至今最柔順、最明亮的咖啡，風味帶有明亮、清爽的柑橘酸質，口感活潑乾淨。圖/星巴克提供

迎來星巴克28周年，推出周年紀念系列杯款，設計靈感取自象徵本土山林精神的台灣黑熊，以及棲息於在地咖啡產地的多樣生態動物。圖/星巴克提供