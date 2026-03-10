亞洲首艘迪士尼遊輪啟航！全球最長海上雲霄飛車、超萌達菲登場

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
紀念品商店販售各式各樣迪士尼探險號限定主題商品，從米奇造型配件、角色T恤，到飾品與絨毛玩偶，通通都能找得到。圖／可樂旅遊提供
紀念品商店販售各式各樣迪士尼探險號限定主題商品，從米奇造型配件、角色T恤，到飾品與絨毛玩偶，通通都能找得到。圖／可樂旅遊提供

亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」今（10）日正式在新加坡啟航，未來旅客不必遠赴歐美，也能從新加坡登船，體驗迪士尼郵輪沉浸式的海上度假旅程。

全新登場的迪士尼探險號排水量達20.8萬噸，共設有2,111間艙房，最多可容納約6,700名旅客。船上規劃7大主題區域與6間主題餐廳，並設有分齡兒童與青少年俱樂部、成人專屬餐廳及多項娛樂設施，打造適合親子與家庭客層的海上度假體驗。

其中最受矚目的亮點，是位於甲板上的「Ironcycle Test Run」海上雲霄飛車，全長超過250公尺，被視為目前全球最長的海上雲霄飛車設施，旅客可在高速滑行過程中俯瞰海景，帶來結合刺激與景觀的體驗。此外，船中央亦打造一座三層樓高的藝術建築，靈感來自童話故事城堡，結合裝置藝術與表演空間，成為船上的視覺焦點之一。

娛樂方面，迪士尼探險號延續迪士尼郵輪一貫特色，提供多場舞台演出與沉浸式娛樂體驗。航程夜晚更安排以《獅子王》為主題的海上煙火秀《The Lion King: Celebration in the Sky》，搭配音樂與燈光效果，讓旅客在海上就可觀賞絢爛煙火。

在餐飲與購物方面，船上除了提供國際料理與亞洲風味餐飲，也設有多間紀念品商店，販售迪士尼、皮克斯、漫威及達菲與好友系列周邊商品。其中達菲與好友限定商品與互動探索任務，已成為不少迪士尼粉絲關注的亮點。旅客可在船上參與「達菲探索任務」，依線索尋找船上遺失物品，完成後即可兌換專屬小禮物。

看好迪士尼郵輪在亞洲市場的吸引力，旅遊業者同步推出相關產品。可樂旅遊表示，目前已開放預訂2027年3月前出發的迪士尼探險號航次，推出團體及自由行商品，包含新加坡來回機票、首晚新加坡住宿以及迪士尼探險號船票，並安排樟宜機場至飯店、飯店至郵輪碼頭、郵輪碼頭至機場等三段交通接駁，同時提供隨船中文領隊服務。每人最低41,888元起，台北與高雄皆可出發。若使用指定信用卡全額付款，最高還可享5,000元回饋。

亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，3月10日起正式在新加坡啟航。圖／可樂旅遊提供
亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」,3月10日起正式在新加坡啟航。圖／可樂旅遊提供

以各種漫威角色的「Marvel Landing」，可以發現不一樣的小驚喜。圖／可樂旅遊提供
以各種漫威角色的「Marvel Landing」,可以發現不一樣的小驚喜。圖／可樂旅遊提供

達菲與好友系列商品在船上首次登場，旅途中也能參加達菲與好友探索任務，完成即可兌換專屬的小驚喜。圖／可樂旅遊提供
達菲與好友系列商品在船上首次登場,旅途中也能參加達菲與好友探索任務,完成即可兌換專屬的小驚喜。圖／可樂旅遊提供

甲板上除了有超過250公尺、全球最長海上雲霄飛車，還有家庭泳池、水滑梯和互動戲水區等設施。圖／可樂旅遊提供
甲板上除了有超過250公尺、全球最長海上雲霄飛車,還有家庭泳池、水滑梯和互動戲水區等設施。圖／可樂旅遊提供

船上將舉辦各式各樣精彩的表演活動，可以和米奇船長、米妮船長一起參加派對，在海上開心慶祝奇幻旅程。圖／可樂旅遊提供
船上將舉辦各式各樣精彩的表演活動,可以和米奇船長、米妮船長一起參加派對,在海上開心慶祝奇幻旅程。圖／可樂旅遊提供

Disney Imagination Garden可以看見三層樓高、宛如童話書中城堡的藝術建築，並有經典迪士尼故事現場演出。圖／可樂旅遊提供
Disney Imagination Garden可以看見三層樓高、宛如童話書中城堡的藝術建築,並有經典迪士尼故事現場演出。圖／可樂旅遊提供

