快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

要吃要快！30年超人氣「新莊QQ球」月底熄燈 網友不捨

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
開業30年的「新莊QQ球」預告將於月底結束營業。圖／擷取自新莊 QQ球粉絲頁
開業30年的「新莊QQ球」預告將於月底結束營業。圖／擷取自新莊 QQ球粉絲頁

想吃得把握機會！鄰近新莊體育園區的人氣小吃「新莊QQ球」在地經營30年，但是近日發布歇業公告，表示「我們兩老決定作到2026/3/31 有緣再相見」隨著消息出爐，粉絲們也表示「天啊要吃不到了！！！我心目中No.1的新莊美食」、「新莊第一名的QQ球」

新莊QQ球店址位於新莊建豐街上，店內提供QQ蛋、芝麻球等特色點心，每顆都是老闆夫婦純手工製作、現炸出爐，其中「QQ蛋」每顆3元，「芝麻球」每顆15元。由於價格親民、口感好，因此成為許多新莊人的口袋名單，總是吸引許多民眾排隊購買，在GOOGLE MAP中，也獲得超過1,800則評論，平均獲得4.4分。

儘管在地經營已30年，陪伴許多新莊人成長，但是新莊QQ球近日發布公告，指出「謝謝大家這麼多年來的支持 我們兩老決定做到2026/3/31 有緣再相見」隨著停業公告出爐，網友們也感到不捨，表示「很幸運曾經住在那附近才能吃到你們的QQ球～再也沒有更好吃的了」、「以後吃不到美味的地瓜球了，哭哭」、「最好吃的芝麻球」、「新莊之光」。

延伸閱讀

名店「肥前屋」復活！大份鰻魚飯「漲100元」　開幕日、排隊規定曝光

獨／人氣連鎖蔬食「得來素」南屯店預告熄燈 創辦人：未來不再展店

台南35年「林家肉燥飯」重新回歸！網友：心目中第一名的肉燥飯

相關新聞

要吃要快！30年超人氣「新莊QQ球」月底熄燈 網友不捨

想吃得把握機會！鄰近新莊體育園區的人氣小吃「新莊QQ球」在地經營30年，但是近日發布歇業公告，表示「我們兩老決定作到2026/3/31 有緣再相見」隨著消息出爐，粉絲們也表示「天啊要吃不到了！！！我心目中No.1的新莊美食」、「新莊第一名的QQ球」

「香雞城」回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

粉絲們久等了！老字號的手扒雞品牌「香雞城」繼日前預告回歸市場後，今日（3月10日）正式公佈販售資訊，預計將於3月13日開始試營運，店址位於台北西門町商圈，初期將提供「手扒雞」與「手扒雞套餐」，每日限量150隻。

品牌一朝翻船？近半年十大手搖飲討論度排行

手搖飲懶人包｜茶魔陷入簡體字風波、一沐日拒蹭八卦獲盛讚...一次解析各大手搖飲的話題焦點與品牌特色。

名店「肥前屋」復活！大份鰻魚飯「漲100元」　開幕日、排隊規定曝光

粉絲們再等等！創立於1970年的台北老字號鰻魚餐廳「肥前屋」，繼去年6月底結束營業之後，近期又傳出回歸消息。今日（3月9日）官方也正式公佈，即將於3月11日開始試營運。根據官方最新照片，招牌的「鰻魚飯」也將調漲50～100元，其他如豬排定食等品項也有所調漲。

營養失衡成全民隱憂！蔬果慢磨機掀起家庭健康新風潮

根據美國《2025–2030年飲食指南》指出，未來飲食核心將回歸「吃真正的食物（eat real food）」，也就是以原型食物為主，減少加工食品、精製澱粉與添加糖攝取，並鼓勵增加蔬菜、水果與全穀類的比例。然而，根據臺灣國民營養調查顯示，國人蔬果攝取量長期不足，已成為影響健康的重要課題。

迎戰梅雨季！台灣團隊結合日本研發技術，推出超時尚的機能雨衣

隨著梅雨季節即將到來，綿綿細雨與午後雷陣雨逐漸頻繁，傳統雨衣常見的「外濕內悶」、「殘留異味」與「版型臃腫」等問題，長期困擾著機車通勤族與戶外活動族群，也成為網友討論雨具時最常提到的痛點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。