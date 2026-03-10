要吃要快！30年超人氣「新莊QQ球」月底熄燈 網友不捨

想吃得把握機會！鄰近新莊體育園區的人氣小吃「新莊QQ球」在地經營30年，但是近日發布歇業公告，表示「我們兩老決定作到2026/3/31 有緣再相見」隨著消息出爐，粉絲們也表示「天啊要吃不到了！！！我心目中No.1的新莊美食」、「新莊第一名的QQ球」

新莊QQ球店址位於新莊建豐街上，店內提供QQ蛋、芝麻球等特色點心，每顆都是老闆夫婦純手工製作、現炸出爐，其中「QQ蛋」每顆3元，「芝麻球」每顆15元。由於價格親民、口感好，因此成為許多新莊人的口袋名單，總是吸引許多民眾排隊購買，在GOOGLE MAP中，也獲得超過1,800則評論，平均獲得4.4分。

儘管在地經營已30年，陪伴許多新莊人成長，但是新莊QQ球近日發布公告，指出「謝謝大家這麼多年來的支持 我們兩老決定做到2026/3/31 有緣再相見」隨著停業公告出爐，網友們也感到不捨，表示「很幸運曾經住在那附近才能吃到你們的QQ球～再也沒有更好吃的了」、「以後吃不到美味的地瓜球了，哭哭」、「最好吃的芝麻球」、「新莊之光」。