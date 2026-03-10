快訊

子瑜來了！7-ELEVEN台韓美食「星級饗宴」 偶像小卡限量送

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張，共有6款小卡。7-ELEVEN／提供
購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張，共有6款小卡。7-ELEVEN／提供

自3月18日起7-ELEVEN與南韓人氣女團成員周子瑜聯名合作，推薦超過10款台韓創意食飲，商品包裝均印上子瑜的甜美身影和親筆簽名圖樣，凡購買指定新品就送限量偶像小卡，集點還能免費兌換限量小物，特別的是，子瑜先前特別返台拍攝本次合作專屬廣告影片也即將上映請粉絲敬請期待，7-ELEVEN於3月10日起在鑫忠孝門市還原電視廣告星級饗宴餐廳拍攝場景，邀請粉絲們到店感受偶像魅力。

看好粉絲帶貨力，7-ELEVEN率超商通路之先掌握「追星商機」帶起購買商品隨機贈送K-pop明星小卡和限量小物蒐集活動，提升商品價值更將韓流流量變現。本次特別邀請到出生於台南的周子瑜擔任「星級饗宴」品牌大使，由台南晶英酒店監製開發，推出台、韓口味融合的創意商品，有豐富的主食「台韓半半炸雞便當」、「麻辣奶油鮮蝦義大利麵」、「韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯」，可作為早餐、點心的「麻辣大鍋貼」、「韓式炸豬排起司雙拼飯卷」、「三杯蛤蠣飯糰」、「滷肉刈包」，還有麵包甜點「起司火腿雙餡土司」、「布朗尼蛋糕棒」、「奶凍蜜瓜包」，讓粉絲可與子瑜共享早中晚餐每個時刻。3月17日起購買指定鮮食商品，即贈限量周子瑜小卡一張，共有6款小卡，對著鏡頭迷人眨眼、露出酒窩甜美笑容、重現射箭拉弓知名動作等，購買3款主食商品有機會獲得特別版閃卡，整套收藏背面還可拼成子瑜簽名圖像。

為了讓ONCE們可以擁有最美打卡配件，CITY PRIMA精品咖啡、思樂冰、雪淋霜於3月18日起換上子瑜聯名主題杯、杯套、甜筒紙套，款式隨機數量有限送完為止。CITY TEA 系列以台南經典冰菓室甜品為概念，自3月18日起推出為子瑜專屬打造的酸、甜、鹹交織的全新冰沙力作「蜜梅心動冰沙」，熟甜番茄與蜜梅汁結合，加上一抹蜂蜜香甜點綴，帶出柔和圓潤的尾韻，吃得到番茄果肉纖維外，超有料加入茉莉茶凍、寒天晶凍滿足咀嚼派嗜好，打造清爽解膩與層次口感的春季限定飲品，新品上市99元、好友分享第2杯半價，還有蜜梅心動冰沙子瑜聯名主題杯。7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」則吹起韓國風，呼應春日清新的換季口感，3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，3月23日推出「蜜柚椰果思樂冰」以韓國經典的蜂蜜柚子茶做為開發靈感，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，帶來細緻冰沙口感。

除了美味鮮食和飲品，7-ELEVEN超寵粉！OPENPOINT APP於3月18日至4月28日展開「小7集點卡」免費送贈品活動，uniopen會員於活動期間購買子瑜聯名系列指定品項，包含指定鮮食/CITY PRIMA精品咖啡(大杯)/CITY TEA現萃茶(60元以上品項)/CITY TEA蜜梅心動冰沙/思樂冰(特大杯)/雪淋霜全品項可獲得指定點數，集點免費換限量周子瑜系列周邊，筆記本、衣架、壓克力立牌、小燈箱磁鐵3入組、提把冰霸杯。

不僅如此，即將於3月下旬展開的演唱會，7-ELEVEN也首度參考韓國的主題咖啡廳文化將門市變身為偶像的主題空間，大巨蛋附近的鑫忠孝門市將廣告中的星級饗宴餐廳還原場景，邀請粉絲一起與子瑜享用美味聯名鮮食。

周子瑜聯名7-ELEVEN台韓美食「星級饗宴」。7-ELEVEN／提供
周子瑜聯名7-ELEVEN台韓美食「星級饗宴」。7-ELEVEN／提供

