「香雞城」回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

粉絲們久等了！老字號的手扒雞品牌「香雞城」繼日前預告回歸市場後，今日（3月10日）正式公佈販售資訊，預計將於3月13日開始試營運，店址位於台北西門町商圈，初期將提供「手扒雞」與「手扒雞套餐」，每日限量150隻。

自1984年開業的「香雞城」，主打「手扒雞」與各式速食產品，全盛時期在台超過百間分店，是許多六、七年級生的童年回憶。但是隨著產業型態改變，香雞城將公司重心轉向食品加工，店面數量逐漸萎縮。儘管過程中曾短暫重返市場，後又因租約、新冠肺炎疫情等因素退出。

即將重新回歸的香雞城，店址位於西門町商圈（漢口街二段54-33號），預計3月13日開始試營運，時間為14:00～22:00。試營運初期僅提供「手扒雞」與「手扒雞套餐」，每日限量150隻。根據官方公告，每日供應數量將逐步調升，並建議想要一嘗小點心的雞迷們晚幾天再來。

除了香雞城回歸之外，台北知名老字號鰻魚飯「肥前屋」繼去年6月結束營業之後，也預計將於3月11日原地復活，民眾同樣有機會吃到記憶中的味道。