吮指回味的奢華滋味！八方雲集推USDA Choice帶骨牛小排系列，讓日常餐桌躍升牛排館等級

燉煮得恰到好處的帶骨牛小排麵端上桌，湯色澄亮誘人，牛小排油花細緻、肉質柔嫩，肉香與湯頭交織成濃郁卻不膩口的平衡。既有牛排般的奢華質感，又保有一碗熱麵的親切溫度，這正是八方雲集推出的旗艦新品——美國USDA Choice帶骨牛小排系列。

八方雲集雙品牌推出的旗艦新品美國USDA Choice帶骨牛小排系列。 圖／王世邦 攝影

喜歡吃牛排的老饕注意了！八方雲集集團正式啟動品牌升級佈局，旗下雙品牌「八方雲集」和「梁社漢排骨」同步推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，首度以高單價、高規格的美國牛小排食材切入排餐市場，為熟悉的街角門市注入全新氣象，也滿足消費者對「精緻餐食」與「便利用餐」的雙重期待。

八方雲集首度挑戰中高端市場，將飯店精緻料理轉化為高CP值日常餐食。 圖／王世邦 攝影

主廚梁社漢：在熟悉的餐桌上，端出更有價值感的選擇

談起這次的研發初衷，五星級飯店出身的中餐主廚梁社漢分享，相較於鍋貼、水餃與排骨飯這些日常經典，牛小排系列的誕生，是希望在大家熟悉的用餐場景中，帶來更具「價值感」的全新體驗。

「我們想讓消費者在便利的用餐環境裡，也能感受到專業牛排館等級的料理，把最好的食材呈現給客人，且提供實惠價格，帶給消費者高貴不貴的價值感。」梁社漢表示。

紅燒帶骨牛小排麵，牛小排軟嫩入味，香氣撲鼻，麵條吸滿精華，入口濃香回甘。 圖／王世邦 攝影

新品美國帶骨牛小排麵嚴選美國 USDA Choice 等級帶骨牛小排，這是高端牛排料理中極具代表性的精華部位，油花分布均勻、肉質細緻柔嫩，同時保有濃郁牛肉香氣與豐富口感層次。經長時間燉煮後，牛小排呈現自然骨肉分離的理想狀態，入口即化，「肉質有多好，一吃就知道」。

梁社漢認為這份料理的難度在於「Choice等級原肉在市場上是限量供應，貨源少，但是有Choice、沒Choice，吃起來差很多。台灣消費者吃牛排很講究，很懂吃，所以我們堅持只選用美國 USDA Choice 等級帶骨牛小排。」

梁社漢主廚認為台灣消費者很懂吃，堅持選用Choice等級高品質原肉。 圖／王世邦 攝影

中西交融的極致平衡，犒賞自己的小確幸

將西方高級食材「帶骨牛小排」融入中式主餐，並非簡單拼接，而是一場關於技術與風味的精準拿捏。

牛小排油花豐富，設計成湯麵時，必須嚴格控制油脂比例，才能在濃郁與清爽之間取得平衡；搭配飯食時，配菜與湯品的設計更要講究味覺層次與整體協調。歷經多時研發，團隊終於達成「標準化的精準控制」與「中西風味的完美平衡」。

清燉美國帶骨牛小排麵，湯頭濃郁卻清爽不膩，肉質好，一吃便知。 圖／王世邦 攝影

這不僅是一碗麵或一套飯，而是將西式排餐的精華，透過中式燉煮工藝重新詮釋，希望消費者每一口都吃得到層次，也同時保留USDA Choice等級牛排的精緻質感。

梁社漢指出，相同等級的帶骨牛小排，在西餐廳一份往往動輒上千元，但在八方雲集只需大約三分之一的價格。「品牌希望提供多元的選擇，讓消費者偶爾想要犒賞自己時，來八方雲集也能品嚐到中高端的料理，為生活增添一些小確幸。」

梁社漢排骨推「美國帶骨牛小排飯」，讓消費者用實惠價格就能享受西餐廳的排餐規格。 圖／王世邦 攝影

梁社漢排骨推黑胡椒帶骨牛小排飯

此次八方雲集推出「美國帶骨牛小排麵」，提供紅燒與清燉兩款湯頭選擇，分別展現濃郁醬香與清爽原味的雙重風味輪廓；而旗下品牌梁社漢排骨則推出「美國帶骨牛小排飯」，黑胡椒的奔放香氣與牛肉的醇厚肉味交織，帶骨牛小排自帶高級感，搭配精燉原盅牛肉湯，堆疊出前所未有的豪邁滿足。

全新「美國帶骨牛小排系列」已自3月2日起，於全台八方雲集與梁社漢排骨門市同步上市。當街角小吃遇上牛排等級食材，日常的一餐，也能成為值得細細品味的儀式。