品牌一朝翻船？近半年十大手搖飲討論度排行

台灣人愛喝手搖飲的程度超乎想像，幾乎每條街巷都可以看見各大品牌林立。對許多人來說，手搖飲不再是單純解渴的飲品，而是一種生活儀式感與社交符號；它是疲累時犒賞自己的一抹微甜，也是同事間拉近距離的應援武器，這份獨特的手搖文化，早已深深融入台灣人的日常生活之中。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出近半年討論度最高的十大手搖品牌。其中，一沐日因拒蹭八卦熱度被網友評為清流手搖飲，人氣強勢衝上第九名；八曜和茶驚喜聯名Häagen-Dazs，推出史上最尊榮的草莓奶茶，引爆社群討論熱潮；茶之魔手則因簡體字海報引發爭議，雖討論度飆升至第四名，背後卻夾雜著大量的負面聲浪。究竟誰能在這次榜單中拿下人氣與口碑的雙料冠軍？本文將帶你一次看懂這場手搖戰局裡的紅與黑。

No.10 可不可熟成紅茶 KEBUKE

提到手搖飲界的經典代表，「可不可熟成紅茶」絕對榜上有名。這家源自台中的紅茶專門店，2008年誕生於向上市場旁，在這短短十餘年間，全台門市數量已突破170家，幾乎各大縣市都能看到它的蹤跡。品牌以英式復古風為主軸，打造出宛如老派茶商洋行的店面風格，獨特的視覺風格也成功吸引不少喜愛打卡的年輕族群。除了門市風格鮮明，可不可在飲品設計上同樣別具特色，主打帶有木質調與淡淡果香層次的茶湯風味，搭配招牌白玉珍珠、水玉等嚼感配料，整體口感更加豐富有層次。不論是清爽回甘的春芽冷露、絲滑奶香的白玉歐蕾，還是帶有優雅蜜桃香氣的胭脂紅茶，都堪稱是品牌的經典長青款，也讓可不可在競爭激烈的手搖飲市場中始終保有一席之地。

No.9 一沐日

發跡於台中一中街的一沐日，憑藉著鮮明的台味在競爭激烈的茶飲市場中脫穎而出。品牌大膽將傳統台式點心的元素融入茶飲之中，像是草仔粿、粉粿等熟悉的傳統小吃，都能搖身一變成為飲料中的靈魂主角，搭配茶湯後不只多了咀嚼感，也創造出極具記憶點的風味層次。而一沐日的接地氣作風不僅於此，過去還曾推出九層塔奶蓋烏龍綠、鹽酥雞奶蓋話題之作，這種將台灣街頭小吃精髓融入茶湯的奇想，被不少網友譽為「最有台灣味的手搖店」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年10月31日，當時藝人粿粿爆發出軌事件，由於一沐日主打草仔粿與粉粿飲品，網友發揮創意開起諧音梗玩笑，並戲稱品牌是先知。在風波不斷延燒之際，一沐日火速於官方社群表示「各位不要再幫我們創造新品了！請把空間留給我們研發部，謝謝」。這種拒蹭八卦來行銷的態度使它贏得全網盛讚，不僅單日聲量飆升1,346筆，更被網友評為全台最清流的手搖飲店。

No.8 麻古茶坊 MACU TEA

2008年自高雄起家「麻古茶坊」，以果粒茶為品牌的核心特色，強調現點、現切、現榨的製作方式，將當季水果與茶飲做結合，迅速在南台灣打響名號。發展至今，目前全台門市數量已突破350家，是手搖飲市場中相當具代表性的品牌之一。

麻古茶坊最受歡迎的，莫過於以水果入茶的清爽系飲品，像是經典的楊枝甘露以芒果果肉混合椰奶，再搭配上綠茶凍、葡萄柚果粒，口感酸甜層次豐富，是不少咀嚼控心目中的不敗神話；芝芝系列則在茶飲上覆蓋鹹甜奶蓋，打造綿密滑順的口感，也是呼聲最高的人氣招牌。值得一提的是，除了飲品深受大眾喜愛，麻古茶坊在品牌經營上的實力也獲得專業肯定。2023年，在《網路溫度計DailyView》所舉辦「第六屆網路口碑之星」頒獎典禮中，品牌曾一舉拿下連鎖手搖飲料的「策略卓越獎」，人氣與口碑不容小覷。

No.7 迷客夏 Milksha

在手搖飲尚未全面邁入鮮奶化的年代，迷客夏以「為了你，我們養了一群牛」這句廣告標語，成功在無數消費者心中建立了高品質的品牌形象。自創立以來，迷客夏堅持全系列飲品不使用奶精，而是選用自家牧場生產的「綠光鮮奶」，香醇天然的口感成為品牌最具識別度的特色，也讓鮮奶系列成為不少手搖飲控的心頭好。

迷客夏的飲品種類多元，無論是茶韻悠長的經典純茶、口感滑順的鮮奶系列，或是別出心裁的手作特調，每一款都各有一票死忠的擁護者。尤其是珍珠大正紅茶拿鐵和芋頭鮮奶，不僅被封為鎮店之寶，更長年霸榜熱銷排行榜。至今，迷客夏在全台已有超過250家直營與加盟門市，憑藉高品質鮮奶原料與強大的口碑效應，成功在競爭激烈的市場中脫穎而出，並一舉奪下人氣榜單第七名。

No.6 清心福全

作為全台市佔率第一的手搖飲店，清心福全除了在飲品口味上持續創新外，近年更積極透過跨界合作為品牌注入新活力。像是與航海王、哥吉拉以及三麗鷗家族等知名IP推出聯名冷飲杯與周邊商品，不僅引發粉絲搶購收藏，也成功拉近與年輕族群的距離，拿下本次排行榜第六名可說是毫無懸念。

No.5 CoCo都可

在百家爭鳴的手搖戰場中，主打價格親民的老字號品牌「CoCo都可」，憑藉數款熱賣多年的經典飲品，始終在消費者心中佔有一席之地。人氣招牌首推百香雙響炮和奶茶三兄弟，兩款都以豐富口感聞名，完美滿足喜歡加料的咀嚼控需求。此外，CoCo極具誠意的優惠活動也是其維持高聲量的關鍵，像是「週三好友日」珍珠奶茶第二杯0元、開工指定飲品買一送一，以及近期38婦女節推出的「粉角奶茶38元」快閃特價，都大大提升了品牌的話題性，也在網路上收穫不少好評。在《網路溫度計DailyView》的手搖飲料口碑聲量排行榜中，更是經常穩居前段班，人氣可見一斑。

除了行銷策略亮眼，CoCo的配料實力也在社群平台上引發高度共鳴。近日一名網友於Dcard發文詢問「coco最頂的配料是什麼」，文章一出立刻掀起討論熱潮，許多人一面倒點名QQ，紛紛大讚「第一名也是QQ，可以吃到兩種口味，現在又有兩杯99很爽」、「粉角跟QQ都很愛，選不出來」、「QQ真的很讚超好吃，還有之前限定的小湯圓奶茶也好好喝」。

No.4 茶之魔手

目前在全台擁有超過600間門市，被譽為手搖飲南霸天的茶之魔手，過去多集中在中南部地區，近年來則積極往北部發展，陸續插旗台北、新北與桃園，所到之處皆引發排隊熱潮。值得一提的是，茶魔是全台唯一擁有「自有茶園」與「五星級製茶廠」的連鎖手搖飲品牌，從茶葉栽培、採收到飲品製作都是一條龍完成，真正做到自栽、自產、自賣。其雖主打平價手搖飲，但品質絲毫不馬虎，特別是山楂烏龍、青梅青茶、藍莓凍奶茶等品項深受廣大網友的喜愛。

多年前，當疫情期間物價普遍上漲，茶魔不僅宣布凍漲，甚至主動為員工加薪，因而被網友封為全台「最有良心神店」，建立起良好的口碑。不過，近期茶魔卻出現翻車的意外。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年2月28日，台南某分店因在廣告文宣上使用「宝～渴了不…买杯凉的犒劳自己一下」等簡體字與中國用語，引發大量消費者不滿，後續分店員工甚至回嗆網友「招牌可沒吃你家大米」，其挑釁式回應更讓事件不斷延燒，當日聲量狂飆至7,588筆，帶動整年聲量高峰，直接將茶之魔手推上討論度第四名。

No.3 八曜和茶

近年在手搖飲市場快速竄紅的八曜和茶，最初從南部高雄起家，憑藉鮮明的品牌特色與穩定品質，逐漸打開知名度，也被不少網友封為「南部手搖四大天王」之一。隨著人氣持續升溫，品牌近年積極向被展店，目前在三重、永和等地皆陸續設立分店，讓手搖飲控不用搭車南下也能喝得到，吸引許多北部人排隊嚐鮮。

與多數主打奶茶或果茶的品牌不同，八曜和茶最大的特色在於主打「無咖啡因」的穀麥茶系列，加上簡約日系風格的店面設計，成功塑造出與眾不同的品牌形象。此外，品牌也以獨特的「編號命名」建立辨識度，像是「柚香覺醒307」、「炙燒濃乳308」都是人氣必喝款，在網路上的討論度始終居高不下。2025年11月八曜和茶與Häagen-Dazs聯名推出草莓冰淇淋白奶茶，也讓品牌聲量衝上高峰，最終順利拿下本次排行第三名。

No.2 UG Tea 樂己

在這場手搖飲戰局中，「UG樂己」堪稱話題度最高的黑馬新星。該品牌是由歇腳亭所成立的AI智能手搖品牌，以綠色時尚為品牌視覺核心，並大膽導入頂尖的AI極粹製茶技術，將科技與茶藝完美揉合，從沖泡到出杯皆透過智能系統控制，最快只需約7秒就能完成一杯飲品。不僅徹底解決了排隊久候的痛點，更確保了每一杯茶飲的風味與品質都能達到高度穩定。而在眾多品項中，最具代表性的莫過於招牌純茶「三窨十五茉」，以濃郁的茉莉花香與清爽回甘的口感聞名，是許多人初次接觸UG時必點的入門款。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月21日，當日聲量雖直逼六千筆，但內容多為負面情緒。當時台北捷運發生無差別攻擊事件，導致4死11傷的悲劇，UG董事長在前往哀悼現場致意時，攜帶印有明顯品牌LOGO的飲料與花束，引發大批網友質疑消費災難而慘遭炎上，隔日董事長招開記者會致歉並表達哀悼致意初衷，本次事件導致品牌網路聲量瞬間飆升，直衝討論度第二名。

No.1 50嵐

在百家爭鳴、新秀輩出的手搖飲戰場中，最終由50嵐以44,901筆聲量奪下本次聲量冠軍寶座。這個深耕台灣30年的經典茶飲品牌，不僅以穩定的品質聞名，更提供特定茶飲免費加料的貼心選項，加上平價親民的策略，長期深受消費者喜愛。招牌飲品如四季春、波霸珍椰、紅茶拿鐵以及冰淇淋紅茶，都成為手搖飲控必點的經典款。一名網友於threads發文提問「為什麼50嵐這麼厲害」，該則串文瀏覽書突破百萬瀏覽，吸引大量網友留言回應「品質穩定而且沒有一堆奇怪的新產品」、「小時候覺得五十嵐有點貴貴，現在覺得平價品質又穩定」、「就很穩定，想不到喝什麼就喝50嵐」。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年10月19日，BLACKPINK成員Rosé在高雄演唱會期間被拍到享用台灣手搖品牌50嵐，而她手上拿的那杯正是經典招牌「波霸紅茶拿鐵」，該話題迅速在網路上發酵，粉絲紛紛留言表示「我從今天開始喜歡波霸紅茶拿鐵」、「BLACKPINK門票買不到，但五十嵐我有」、「Rosé同款必須喝爆」。明星效應加上品牌長期累積的好評，讓50嵐在這段期間的討論聲量再度攀升，口碑與人氣雙收，拿下這次的討論度冠軍可說是實至名歸。

