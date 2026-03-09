快訊

名店「肥前屋」復活！大份鰻魚飯「漲100元」　開幕日、排隊規定曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老字號鰻魚飯「肥前屋」，在2025年6月底無預警歇業。記者陳睿中/攝影
老字號鰻魚飯「肥前屋」，在2025年6月底無預警歇業。記者陳睿中/攝影

粉絲們再等等！創立於1970年的台北老字號鰻魚餐廳「肥前屋」，繼去年6月底結束營業之後，近期又傳出回歸消息。今日（3月9日）官方也正式公佈，即將於3月11日開始試營運。根據官方最新照片，招牌的「鰻魚飯」也將調漲50～100元，其他如豬排定食等品項也有所調漲。

位於台北市條通商圈的「肥前屋」，曾被譽為「台北四大鰻魚飯」之一，擁有約50年的歷史，是許多老台北人的共同味覺記憶。但是在2025年6月底，肥前屋突然宣佈歇業，引起許多網友不捨，並且專程前往店內用餐。

今年2月時，「肥前屋」於原址高掛「肥前屋 肥來了」的紅布條，並且預告在3月與大家重新見面，立刻再度引發討論。而業者也在網路社群平台預告，即將在3月11日開始試營運，試營運期間，午餐與晚餐時段各發放100張號碼牌，每日早晚時段限量提供「蒲燒鰻魚飯(小)」200份，分別於11:15、17:15發放號碼牌，每人限領取一張。

根據官方最新曝光的菜單中，「鰻重（小）」由原本的250元漲為300元，「鰻重（大）」則從480元漲為580元，漲價100元。「豬排定食」則從160元漲為180元，「烤鰻肝」由40元漲為60元。

肥前屋最新菜單曝光，其中鰻魚飯有50～100元的漲幅。圖／擷取自Threads
肥前屋最新菜單曝光，其中鰻魚飯有50～100元的漲幅。圖／擷取自Threads

