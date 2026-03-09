薰衣草森林南投九九峰園區試營運 168公尺高空觀景體驗

薰衣草森林25周年全新力作「南投九九峰園區」9日試營運。園區以「立體維度的森林生活提案型場域」為核心定位，結合全台唯一168公尺繫留式觀光氦氣球、高空視野體驗、南投風土餐桌，以及療癒美學策展與永續地景設計，從單一觀光景點升級為可長時間停留、可反覆回訪的生活提案平台，也宣告品牌正式邁入2.0階段。

自台中新社起家，薰衣草森林為台灣休閒產業寫下「療癒」風潮。此次選址南投九九峰，象徵品牌從平面花田走向立體體驗，從休閒景區升級為跨餐飲、策展與教育整合的森活提案型場域，規劃包含生活策展、高空體驗、風土饗宴、生態共學及休閒娛樂的五大核心體驗，讓消費者每次造訪都能有不同感受。

董事長王村煌表示，「薰衣草森林南投九九峰園區，是我們面對產業快速變動所提出的策略答案。新園區不追求一次性爆點，而是建立可長期體驗、持續回訪的森林生活平台。」

還沒有入園，在遠方就能看到是園區主打的亮點之一，自法國引進全台唯一的繫留式觀光氦氣球。提供168公尺的高空觀景體驗，為目前全球現役營運中升空高度最高的氦氣球。在天候允許下，才能搭乘的高空氦氣球體驗，帶領旅人升空俯瞰山巒與雲海、夕陽，3月9日試營運更開放晚間搭乘，可以在園區欣賞夜晚像月亮發光的氨氣球，以打造全台少見、值得專程前來的打卡新地標。此外，旅人可在草坡與森林間漫步，也能升空俯瞰層層山巒，透過高度轉換觀看土地，體驗從地面到天空的立體視角切換。

園區順應九九峰礫岩地形規劃，保留逾300株原生喬木，減少約五成混凝土使用量，並導入雨水回收與自然草溝排水系統，匯流至生態池形成微型濕地，營造昆蟲與鳥類棲地。

園區內的花園景觀，攜手景觀設計團隊「山下植美」導入台灣原生種植物，打造疏落有致的野性花園景觀。步道依坡度延展，保留老樹樹洞轉化為森林故事畫作，讓土地記憶成為環境教育的一部分。

園區「療癒&SOMETHING」策展空間，首檔展覽《冉冉森起一山林氣息簿》，攜手林業及自然保育署南投分署策劃，內容延伸至整座園區，帶領旅人認識不同海拔的森林樣貌。未來園區更將以季為單位策劃大型主題、花園展覽與市集活動，讓旅人每次來都有不同新鮮感。

薰衣草森林Select手作體驗及Otto2藝術美學空間同步進駐，透過繪畫、調香與DIY課程，將森林轉化為生活物件。環境教育區「藍色小精靈林空中步道」設於林間，讓孩子在貼近樹梢的高度探索自然，接下來也會舉辦生態教育體驗。

王村煌表示，園區餐飲以「食在地、食當令」為核心，串聯南投十三鄉鎮物產。心之芳庭推出「南投壹參。九九宴」，以埔里紹興酒、魚池紅茶與筊白筍等在地食材入菜；全新餐廳Herbs Table香草餐桌帶來香草入菜的健康西式料理，來自北海道的「就GIO」日式燒肉，則以頂級A5和牛增添精緻味蕾體驗。

園區亦攜手在地農會與農業職人合作，讓森林餐桌成為風土共生的實踐。伴手禮空間「帶禮物回家」匯集園區吉祥物「山羊奈奈」周邊商品、聯名商品及南投高山茶與友善農產，微熱山丘全新品牌「樹下吃冰」與日式刨冰品牌古辰希子也同步進駐，打造限定商品為旅程增添甜點時刻。

園區自3月9日起試營運，優惠入園全票99元，預計7月1日正式開幕（全票199元）。試營期間氦氣球指定時段預約可享免費入園，餐飲品牌同步推出折扣。

另外，北海道知名獨立咖啡品牌「MORIHICO.森彥咖啡」海外首家店，預計於第2季插旗九九峰，持續豐富森林生活層次。

薰衣草森林品牌創辦人林庭妃感性表示：「25年前我們用薰衣草種下幸福的種子；今天在九九峰，我們希望讓療癒成為一種生活方式。」她強調，薰衣草森林希望人們帶走的不只是風景，而是一種對土地更溫柔的理解。讓感覺，自然開始。

薰衣草森林董事長王村煌(右)與品牌創辦人林庭妃共同宣布「南投九九峰園區」試營運。業者提供