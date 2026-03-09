獨／人氣連鎖蔬食「得來素」南屯店預告熄燈 創辦人：未來不再展店

喜愛吃素食料理的民眾注意了！知名連鎖素食餐廳「得來素」預告，因產業轉型，繼昌平店於半年前停業之後，「南屯店」也即將於4月底結束營業。隨著消息出爐，粉絲們也表示「真的是可惜」、「趕快來去吃」。

「得來素」自2007年起家，最初於台中以餐車型態販售素食早餐，後來逐步轉型成門市。店內提供有蛋餅、吐司、鐵板麵、捲餅等特色蔬食料理，同時也延伸出許多冷凍蔬食料理包，獲得許多消費者青睞。此外，得來素並透過加盟型態持續拓展版圖，目前包括新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東等地均有分店，甚至在美國、澳洲等地，也都能購買到旗下產品。

雖然陪伴許多茹素者度過用餐時光，不過得來素在半年前結束「昌平店」。創辦人之一的關登元，也宣佈將把剩下的直營店「南屯店」收掉。根據關登元貼文指出，「這個趨勢跟這個商模的發展性有限，我們也慢慢轉型，再堅持在門市上不合時宜了，所以決定結束掉門市，專心做好供應鏈，未來也不再繼續展店，把這個商模給閹割掉了。」幸好貼文中也表示「加盟店一樣會繼續服務，不會整個品牌都收掉」。

根據該則內容，南屯店預計營業到4月底，但看4月排班狀況，也可能只到4月中。隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，表示「為了這個專程回台中一趟！」、「哇 好可惜 幾乎每周都至少一次」、「真的很喜歡你們的餐點，尤其是炸G腿」。