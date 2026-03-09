快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／人氣連鎖蔬食「得來素」南屯店預告熄燈 創辦人：未來不再展店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
知名連鎖素食餐廳「得來素 南屯店」預告即將結束營業。圖／擷取自得來素蔬食連鎖餐飲粉絲頁
知名連鎖素食餐廳「得來素 南屯店」預告即將結束營業。圖／擷取自得來素蔬食連鎖餐飲粉絲頁

喜愛吃素食料理的民眾注意了！知名連鎖素食餐廳「得來素」預告，因產業轉型，繼昌平店於半年前停業之後，「南屯店」也即將於4月底結束營業。隨著消息出爐，粉絲們也表示「真的是可惜」、「趕快來去吃」。

「得來素」自2007年起家，最初於台中以餐車型態販售素食早餐，後來逐步轉型成門市。店內提供有蛋餅、吐司、鐵板麵、捲餅等特色蔬食料理，同時也延伸出許多冷凍蔬食料理包，獲得許多消費者青睞。此外，得來素並透過加盟型態持續拓展版圖，目前包括新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東等地均有分店，甚至在美國、澳洲等地，也都能購買到旗下產品。

雖然陪伴許多茹素者度過用餐時光，不過得來素在半年前結束「昌平店」。創辦人之一的關登元，也宣佈將把剩下的直營店「南屯店」收掉。根據關登元貼文指出，「這個趨勢跟這個商模的發展性有限，我們也慢慢轉型，再堅持在門市上不合時宜了，所以決定結束掉門市，專心做好供應鏈，未來也不再繼續展店，把這個商模給閹割掉了。」幸好貼文中也表示「加盟店一樣會繼續服務，不會整個品牌都收掉」。

根據該則內容，南屯店預計營業到4月底，但看4月排班狀況，也可能只到4月中。隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，表示「為了這個專程回台中一趟！」、「哇 好可惜 幾乎每周都至少一次」、「真的很喜歡你們的餐點，尤其是炸G腿」。

台中 素食

延伸閱讀

漢來美食財報／2025年全年EPS 10.12元 連兩年賺逾一個資本

台南35年「林家肉燥飯」重新回歸！網友：心目中第一名的肉燥飯

相關新聞

名店「肥前屋」復活！大份鰻魚飯「漲100元」　開幕日、排隊規定曝光

粉絲們再等等！創立於1970年的台北老字號鰻魚餐廳「肥前屋」，繼去年6月底結束營業之後，近期又傳出回歸消息。今日（3月9日）官方也正式公佈，即將於3月11日開始試營運。根據官方最新照片，招牌的「鰻魚飯」也將調漲50～100元，其他如豬排定食等品項也有所調漲。

薰衣草森林南投九九峰園區試營運 168公尺高空觀景體驗

薰衣草森林25周年全新力作「南投九九峰園區」9日試營運。園區以「立體維度的森林生活提案型場域」為核心定位，結合全台唯一168公尺繫留式觀光氦氣球、高空視野體驗、南投風土餐桌，以及療癒美學策展與永續地景設計，從單一觀光景點升級為可長時間停留、可反覆回訪的生活提案平台，也宣告品牌正式邁入2.0階段。

獨／人氣連鎖蔬食「得來素」南屯店預告熄燈 創辦人：未來不再展店

喜愛吃素食料理的民眾注意了！知名連鎖素食餐廳「得來素」預告，因產業轉型，繼昌平店於半年前停業之後，「南屯店」也即將於4月底結束營業。隨著消息出爐，粉絲們也表示「真的是可惜」、「趕快來去吃」

LACOSTE巴黎秋冬秀：一場被驟雨打斷的網球賽成靈感重塑運動優雅

在巴黎登場的LACOSTE 2026秋冬時裝秀，把伸展台搬進法國網球公開賽的中央球場Court Philippe-Chatrier。模特兒頂著彷彿被雨水打濕的頭髮走上球場，整場秀像是一段被驟雨打斷的比賽重新開始，本季靈感，正來自「一場因暴雨暫停的網球賽」。

台中「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕 部分品牌「開幕後陸續亮相」

漢神百貨今表示，「漢神洲際購物廣場」已確認4月10日開幕營運，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，但部分品牌將依全球展店節奏與裝修排程於開幕後陸續亮相。此外，影城娛樂空間預計於今年底正式營運，進一步豐富整體生活體驗。

影／星宇航空開航釜山邀珉貞、晧禎擔任大使 參加互動遊戲抽來回機票

星宇航空將於6月1日開闢台北／台中－釜山航線，正式進軍韓國市場，為以更貼近生活的視角呈現釜山城市魅力，星宇航空邀請在台灣具高度人氣的韓籍啦啦隊員「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，並將出席6月1日台北－釜山首航活動。此外，星宇航空於官方社群平台推出抽獎活動，即日起至4月17日，凡參與活動即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。