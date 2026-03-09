快訊

LACOSTE巴黎秋冬秀：一場被驟雨打斷的網球賽成靈感重塑運動優雅

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
LACOSTE 2026秋冬時裝秀，把伸展台搬進法網中央球場Court Philippe-Chatrier。圖／LACOSTE提供
LACOSTE 2026秋冬時裝秀，把伸展台搬進法網中央球場Court Philippe-Chatrier。圖／LACOSTE提供

巴黎登場的LACOSTE 2026秋冬時裝秀，把伸展台搬進法國網球公開賽的中央球場Court Philippe-Chatrier。模特兒頂著彷彿被雨水打濕的頭髮走上球場，整場秀像是一段被驟雨打斷的比賽重新開始，本季靈感，正來自「一場因暴雨暫停的網球賽」。

LACOSTE創意總監佩拉吉婭·科洛托羅斯（Pelagia Kolotouros），從1923年7月31日在法國多維爾（Deauville）的一場台維斯盃（Davis Cup）的歷史賽事中汲取靈感，René Lacoste先生在這一場因暴雨降臨而中斷的比賽中，最終以四盤勝出率領法國隊打進決賽。當時在看台上撐起雨傘，身著風衣、雨披、雨衣和雨靴的觀眾，成為本季設計的核心發想：一種基於功能性的優雅風格，一場關於層次穿搭與應對天氣的時尚探索。

延續前幾季對外套功能性的探索，利用防水科技與功能性面料深化設計，以風衣為基底，將Polo衫革新為雨披，科技黏合羊毛化為抵禦風雨的護盾。透明尼龍的輪廓感、水潤與反光質感單品，與天鵝絨、剪裁俐落的經典勒內西裝外套層疊混搭，碰撞出疊穿風格。系列中亦可窺見80年代的復古回潮，鱷魚標誌以全新面貌回歸，透過刺繡與徽章設計致敬品牌經典。

本季另一大看點，LACOSTE攜手1824年創立的蘇格蘭外套品牌Mackintosh推出限定膠囊系列，兩大品牌以氣候和功能性出發，碰撞出煥新經典的全新輪廓：雨披式Polo衫、防水運動套裝、百褶風衣半身裙、拼接運動夾克襯衫。經典紋樣重現於科技面料，標誌性麻花針織衫與高性能尼龍材質相映成趣。Lenglen百褶裙包以全新比例呈現，以都市運動輪廓搭配矽膠手柄；網球拍套、網球手包，則採用Mackintosh科技面料打造。

色調，反映出風雨落下後愈發濃烈的色彩變化，由冷及暖，從陰鬱轉向鮮活。冷調灰、墨黑混色、深潤金屬色構成深邃的基底；龍舌蘭綠讓人聯想起暴雨後青翠的草地，鏽紅色則呼應法網公開賽的紅土。

LACOSTE攜手1824年創立的蘇格蘭傳奇外套品牌Mackintosh，推出限定膠囊系列。圖／LACOSTE提供
LACOSTE攜手1824年創立的蘇格蘭傳奇外套品牌Mackintosh，推出限定膠囊系列。圖／LACOSTE提供

LACOSTE 2026秋冬，延續對外套功能性的探索。圖／LACOSTE提供
LACOSTE 2026秋冬，延續對外套功能性的探索。圖／LACOSTE提供

LACOSTE 2026秋冬色調，反映出風雨落下後愈發濃烈的色彩變化。圖／LACOSTE提供
LACOSTE 2026秋冬色調，反映出風雨落下後愈發濃烈的色彩變化。圖／LACOSTE提供

LACOSTE品牌全球代言人王一博身穿2026秋冬秀款出席秋冬大秀。圖／LACOSTE提供
LACOSTE品牌全球代言人王一博身穿2026秋冬秀款出席秋冬大秀。圖／LACOSTE提供

