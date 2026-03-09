聽新聞
iPhone 17e嫩粉色搶先開箱！A19晶片AI效能加持 單鏡頭也能拍專業人像

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 17e粉嫩新色登場，256GB建議售價21,900元。記者黃筱晴／攝影
iPhone 17e粉嫩新色登場，256GB建議售價21,900元。記者黃筱晴／攝影

隨著智慧型手機市場邁入AI時代，消費者對於「入門機」的期待早已不僅限於通訊功能。如何用更容易負擔的價格，流暢享受到最新的AI功能，對著重科技體驗勝過於全面追求頂規硬體的用戶來說其實更具吸引力。Apple最新推出的iPhone 17e，搭載與旗艦系列同等級的A19晶片與Apple自研C1X行動通訊數據機，更將起始儲存空間翻倍至256GB起跳，展現出極高誠意。

在3月11日正式開賣前，記者搶先開箱這次最受矚目的新色「嫩粉色」，6.1吋機身握持手感極佳，採用航太等級鋁金屬材質的平整邊框，搭配霧面玻璃背板，觸感細膩且不易沾染指紋。實機色調比照片更粉嫩，從邊框、背板、按鍵到相機環皆採統一色系，視覺效果既夢幻又優雅。

正面螢幕為Super Retina XDR顯示器，換上更強韌的超瓷晶盾2面板，不僅抗刮能力較前代提升3倍，更具備7層抗反射塗層，能有效減少33%的反射眩光，顯著改善了戶外陽光下的閱讀體驗。雖然螢幕更新率維持在60Hz讓許多用戶有點失落，但如果沒有太重度的遊戲需求，影響不會太明顯。

在相機表現上，iPhone 17e雖然維持單鏡頭配置，但這顆4800萬像素融合相機透過A19晶片的強大運算攝影能力，實現了如同「二合一」相機的彈性 。最實用且讓拍攝成果瞬間升級的的更新亮點在於「新一代人像模式」，可不需手動切換人像模式，只要在一般的照片模式下對準人物或貓、狗寵物，系統便會自動儲存景深資訊，可在拍攝當下或是拍完之後再進行調整。這讓使用者可以專注於捕捉瞬間，待拍攝完成後再進入「照片」App編輯，自由開啟人像效果、調整背景散景程度，甚至能在不同主體間變更焦點，且所有後製調整皆為可逆操作，為日常攝影帶來更大的創作餘裕。

即便沒有實體長焦鏡頭，這顆融合相機憑藉感測器中央的1200萬像素，提供了「2倍光學品質望遠」功能，在52mm黃金焦段下，不論是拍攝特寫或人像都能獲得極其自然的透視感，也改善了單鏡頭手機原本取景較為受限的痛點。在2倍模式下拍攝，畫面細節與色彩層次依舊紮實，結合A19晶片的影像處理流程，低光源環境下也有不錯的細節表現。

雖然沒有「相機控制」按鍵，但iPhone 17e的「動作按鈕」依舊可以幫助快速取用常用功能，特別推薦將此按鈕設定為「視覺智慧」的快速啟動鍵，當遇到不熟悉的建築地標、動植物或外文菜單時，只需輕壓按鈕，相機便能即時識別螢幕所見內容，並透過AI提供搜尋結果或即時翻譯，發揮Apple Intelligence的最大效益。

iPhone 17e也是此系列首度支援MagSafe功能的機型，搭配20W USB-C電源轉接器時無線充電速度可提升至15W，同時也可對應豐富的磁吸配件生態系，絕對是用戶一大福音。當套上柔軟貼合的矽膠保護殼時，螢幕甚至會出現同色系的磁吸圈動畫，這種細膩巧思讓使用體驗更有儀式感。首推同色系嫩粉色配件，如果喜歡搶眼風格，亮芭樂紅色也值得挑戰。此外，MagSafe精細織紋卡套特別適合放置門禁卡或交通卡，對於手機隨時不離身、但不想帶包包出門的用戶來說非常便利。

總結選購建議，iPhone 17e對於目前仍在使用iPhone 11或SE系列的用戶來說，可說是一次相當有感的跨世代升級，不僅補齊5G連線速度，也終於支援MagSafe，日常使用的便利性大幅提升；如果是iPhone 15以前的用戶，想要以相對親民的的價格享受旗艦級的AI運算核心與大容量儲存空間，同樣值得列入升級考慮。

對於只需基礎攝影功能、重視性價比，同時又想體驗最新視覺智慧功能的消費者而言，iPhone 17e或許不是市場上最便宜的選擇，但在AI體驗、效能與容量之間取得恰到好處的平衡，再加上這次討喜的嫩粉色外觀設計，仍舊是一款相當值得入手的iPhone。

在低光源環境、亮暗對比明顯時,依舊能表現細節層次。記者黃筱晴／攝影
在低光源環境、亮暗對比明顯時，依舊能表現細節層次。記者黃筱晴／攝影

建議預先從設定開啟相機的「解析度控制」,拍照時只需點一下左上角的HEIF,即可拍攝最高解析度照片。記者黃筱晴／攝影
建議預先從設定開啟相機的「解析度控制」，拍照時只需點一下左上角的HEIF，即可拍攝最高解析度照片。記者黃筱晴／攝影

去年首度推出的斜背掛繩,內嵌的柔性磁鐵與不鏽鋼滑動結構,方便快速調整長度、膚觸也相當舒適,配合iPhone 17e推出完美搭配的嫩粉色。記者黃筱晴／攝影
去年首度推出的斜背掛繩，內嵌的柔性磁鐵與不鏽鋼滑動結構，方便快速調整長度、膚觸也相當舒適，配合iPhone 17e推出完美搭配的嫩粉色。記者黃筱晴／攝影

鋁金屬材質的平整邊框手感舒適,「動作按鈕」可自行設定快速取用常用功能。記者黃筱晴／攝影
鋁金屬材質的平整邊框手感舒適，「動作按鈕」可自行設定快速取用常用功能。記者黃筱晴／攝影

新一代人像照片在偵測到貓、狗時也能自動捕捉景深資訊,補捉時畫面左下角會出現「ƒ」圖示。記者黃筱晴／攝影
新一代人像照片在偵測到貓、狗時也能自動捕捉景深資訊，補捉時畫面左下角會出現「ƒ」圖示。記者黃筱晴／攝影

搭配嫩粉色iPhone 17e,首推亮芭樂紅色與嫩粉色矽膠保護殼,或以透明殼展現原本樣貌。記者黃筱晴／攝影
搭配嫩粉色iPhone 17e，首推亮芭樂紅色與嫩粉色矽膠保護殼，或以透明殼展現原本樣貌。記者黃筱晴／攝影

iPhone 17e配備4800萬像素融合主相機,可提供光學品質2倍望遠。記者黃筱晴／攝影
iPhone 17e配備4800萬像素融合主相機，可提供光學品質2倍望遠。記者黃筱晴／攝影

iPhone 17e支援MagSafe,除了實用的卡套,也可搭配市面上各種豐富的配件。記者黃筱晴／攝影
iPhone 17e支援MagSafe，除了實用的卡套，也可搭配市面上各種豐富的配件。記者黃筱晴／攝影

iPhone 17e進行微距拍攝時,可呈現清晰細緻的細節。記者黃筱晴／攝影
iPhone 17e進行微距拍攝時，可呈現清晰細緻的細節。記者黃筱晴／攝影

新一代人像照片在拍攝後可另外調整焦點位置、散景程度,帶來更大的創作彈性。記者黃筱晴／攝影
新一代人像照片在拍攝後可另外調整焦點位置、散景程度，帶來更大的創作彈性。記者黃筱晴／攝影

iPhone 17e可說是年度最實惠iPhone新機選擇,效能、相機全進化,容量卻翻倍不加價。記者黃筱晴／攝影
iPhone 17e可說是年度最實惠iPhone新機選擇，效能、相機全進化，容量卻翻倍不加價。記者黃筱晴／攝影

Apple春季新品全系列齊發 2萬元有找MacBook Neo超吸睛

iPhone 17e嫩粉色搶先開箱！A19晶片AI效能加持 單鏡頭也能拍專業人像

