台中「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕 部分品牌「開幕後陸續亮相」

繼推出蠟筆小新聯名扭蛋後，連鎖迴轉壽司「藏壽司」迎來蠟筆小新聯名企劃最終回，推出滿額贈「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」，共有小新、小白、肥嘟嘟左衛門3款人氣角色，全台限量15000個。同時藏壽司也推出「春饗迴鮮祭」，提供松露奶油茶碗蒸、生櫻花蝦軍艦等特色產品。

2026-03-09 14:53