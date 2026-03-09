快訊

台中「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕 部分品牌「開幕後陸續亮相」

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
漢神百貨今表示，「漢神洲際購物廣場」已確認4月10日開幕營運。圖／漢神洲際購物廣場提供
漢神百貨今表示，「漢神洲際購物廣場」已確認4月10日開幕營運，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，但部分品牌將依全球展店節奏與裝修排程於開幕後陸續亮相。此外，影城娛樂空間預計於今年底正式營運，進一步豐富整體生活體驗。

漢神百貨說，品牌方面，商場匯集超過500個品牌進駐，其中約150家為全台首店、台中獨家品牌及特色旗艦店型。國際美妝品牌多以精品店型設計呈現，餐飲品牌則以多元主題式特色餐廳為亮點。

在空間規畫上，商場以開闊挑空與自然採光為設計特色，中央中庭透過玻璃穹頂引入自然光線，搭配流線型空間與龍捲風造型藝術裝置，營造明亮開放且富層次感的購物氛圍，帶來兼具設計感與舒適感的逛街體驗。

交通方面，漢神洲際購物廣場提供約6千6百席停車位，含汽車約2千5百席、機車約4千1百席，並規畫品牌 VIP專屬停車空間，完善高端消費族群的停車需求。商場鄰近74號快速道路，串聯中彰投生活圈。隨著開幕日期正式公布，漢神洲際購物廣場也將陸續揭露品牌名單與相關資訊。

漢神百貨今表示，「漢神洲際購物廣場」已確認4月10日開幕營運。圖／漢神洲際購物廣場提供
相關新聞

台中「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕 部分品牌「開幕後陸續亮相」

漢神百貨今表示，「漢神洲際購物廣場」已確認4月10日開幕營運，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，但部分品牌將依全球展店節奏與裝修排程於開幕後陸續亮相。此外，影城娛樂空間預計於今年底正式營運，進一步豐富整體生活體驗。

影／星宇航空開航釜山邀珉貞、晧禎擔任大使 參加互動遊戲抽來回機票

星宇航空將於6月1日開闢台北／台中－釜山航線，正式進軍韓國市場，為以更貼近生活的視角呈現釜山城市魅力，星宇航空邀請在台灣具高度人氣的韓籍啦啦隊員「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，並將出席6月1日台北－釜山首航活動。此外，星宇航空於官方社群平台推出抽獎活動，即日起至4月17日，凡參與活動即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票。

棒球贏韓國！漢堡王15塊雞塊99、雙堡現省99 摩斯早餐、套餐都優惠

慶祝TEAM TAIWAN在WBC擊退強敵韓國，「漢堡王」自即日起至3月29日，推出限時21天的「讓我們一起為TEAM TAIWAN感動加油！」優惠券專案，包括提供「15塊雞塊99元」、「10塊雞塊＋中份薯條99元」、「雞薯條2份89元」、「大份辣薯球＋勁濃起士薯89元」等點心優惠，還有「經典脆雞堡＋華鱈魚堡99元」、「脆洋蔥牛肉堡＋華鱈魚堡99元」、「Q彈海老堡＋雙起士牛肉堡129元」、「雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡149元」等不同方案，最高現省99元。

小白、肥嘟嘟左衛門都來了！藏壽司「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個

繼推出蠟筆小新聯名扭蛋後，連鎖迴轉壽司「藏壽司」迎來蠟筆小新聯名企劃最終回，推出滿額贈「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」，共有小新、小白、肥嘟嘟左衛門3款人氣角色，全台限量15000個。同時藏壽司也推出「春饗迴鮮祭」，提供松露奶油茶碗蒸、生櫻花蝦軍艦等特色產品。

星宇開闢釜山航線邀Fubon Angels珉貞、晧禎帶路 互動遊戲抽來回機票

星宇航空今宣布，開闢台北／台中-釜山航線，正式進軍韓國市場，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，6月1日台北-釜山首航當日也會現身與旅客互動，此外，星宇航空也推出抽獎活動，參與者有機會抽中台北／台中-釜山經濟艙來回機票。

國際油價狂飆 好市多推加油滿1,000送250吸客

中東衝突升溫帶動國際油價上揚，台灣中油宣布汽、柴油價格將調漲，民眾加油支出再度成為民生話題。好市多（Costco）趁勢推出加油優惠搶客，宣布3月10日推出單日限定活動，會員於加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券。

