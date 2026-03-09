聽新聞
台中「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕 部分品牌「開幕後陸續亮相」
漢神百貨今表示，「漢神洲際購物廣場」已確認4月10日開幕營運，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，但部分品牌將依全球展店節奏與裝修排程於開幕後陸續亮相。此外，影城娛樂空間預計於今年底正式營運，進一步豐富整體生活體驗。
漢神百貨說，品牌方面，商場匯集超過500個品牌進駐，其中約150家為全台首店、台中獨家品牌及特色旗艦店型。國際美妝品牌多以精品店型設計呈現，餐飲品牌則以多元主題式特色餐廳為亮點。
在空間規畫上，商場以開闊挑空與自然採光為設計特色，中央中庭透過玻璃穹頂引入自然光線，搭配流線型空間與龍捲風造型藝術裝置，營造明亮開放且富層次感的購物氛圍，帶來兼具設計感與舒適感的逛街體驗。
交通方面，漢神洲際購物廣場提供約6千6百席停車位，含汽車約2千5百席、機車約4千1百席，並規畫品牌 VIP專屬停車空間，完善高端消費族群的停車需求。商場鄰近74號快速道路，串聯中彰投生活圈。隨著開幕日期正式公布，漢神洲際購物廣場也將陸續揭露品牌名單與相關資訊。
