快訊

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

影／星宇航空開航釜山邀珉貞、晧禎擔任大使 參加互動遊戲抽來回機票

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
釜山是韓國重要的港都城市。圖／星宇航空提供
釜山是韓國重要的港都城市。圖／星宇航空提供

星宇航空將於6月1日開闢台北／台中－釜山航線，正式進軍韓國市場，為以更貼近生活的視角呈現釜山城市魅力，星宇航空邀請在台灣具高度人氣的韓籍啦啦隊員「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，並將出席6月1日台北－釜山首航活動。此外，星宇航空於官方社群平台推出抽獎活動，即日起至4月17日，凡參與活動即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票。

星宇航空表示，釜山航線大使珉貞與晧禎，皆屬於富邦育樂旗下「Fubon Angels」韓籍啦啦隊員，以亮眼舞台表現與自然親和魅力累積高度人氣與粉絲關注。其中晧禎更是土生土長的釜山人，對城市文化、日常風景與在地景點有著深厚情感。此次，她們將以自身經驗為起點，分享屬於釜山的日常樣貌，讓旅客不僅停留於知名景點，也能以更貼近在地的視角，感受城市真實而細膩的一面。

星宇航空也推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，以打包行李作為旅程的起點，透過與珉貞、晧禎對話互動，從美食、景點到旅行節奏，帶領旅客一步步打造屬於自己的釜山玩法，彷彿與兩位大使一同規劃專屬行程。同時，星宇航空亦精心製作釜山懶人包攻略，旅客可直接儲存至Google Map實際運用於旅程規劃。

兩位大使分別從各自熟悉的日常角度出發，分享心中的釜山私房名單。自稱為「挑食鬼」的珉貞習慣用味道記住一座城市，特別推薦豬肉湯飯、小麥冷麵等代表性在地料理，以及入選米其林指南的海雲台韓牛肋排；她認為白淺灘文化村濃厚的生活氣息，以及熱鬧親切、氛圍宛如台灣夜市的札嘎其市場，最能感受到釜山貼近日常的一面。

被粉絲稱為「釜山女神」的晧禎，則帶領旅客走進她熟悉的城市風景。她分享每次返鄉必訪的廣安里海水浴場，只要望著廣安大橋就能感到放鬆療癒；同時也建議旅客依時間與心情彈性安排行程，感受釜山白天與夜晚截然不同的魅力。

星宇航空表示，釜山不僅是韓國重要的港都城市，也是一座兼具生活感與城市風格的旅遊目的地。透過本次航線大使合作與主題網站企劃，期望以更貼近生活的方式，邀請旅客重新認識釜山，展開一趟從行李開始、自在展開的城市旅程。

釜山是一座兼具生活感與城市風格的旅遊目的地。圖／星宇航空提供
釜山是一座兼具生活感與城市風格的旅遊目的地。圖／星宇航空提供

星宇航空特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使。圖／星宇航空提供
星宇航空特別邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使。圖／星宇航空提供

珉貞與晧禎在釜山甘川洞文化村的小王子像旁合照。圖／星宇航空提供
珉貞與晧禎在釜山甘川洞文化村的小王子像旁合照。圖／星宇航空提供

星宇航空 釜山 台北

延伸閱讀

WBC台灣贏韓國　航空、餐飲推優惠同慶

星宇開闢釜山航線　邀Fubon Angels2團員任大使

相關新聞

台中「漢神洲際購物廣場」4月10日開幕 部分品牌「開幕後陸續亮相」

漢神百貨今表示，「漢神洲際購物廣場」已確認4月10日開幕營運，整體商場開發規模達6.6萬坪，匯聚超過500個品牌，定位為「跨界多元體驗新據點」，但部分品牌將依全球展店節奏與裝修排程於開幕後陸續亮相。此外，影城娛樂空間預計於今年底正式營運，進一步豐富整體生活體驗。

影／星宇航空開航釜山邀珉貞、晧禎擔任大使 參加互動遊戲抽來回機票

星宇航空將於6月1日開闢台北／台中－釜山航線，正式進軍韓國市場，為以更貼近生活的視角呈現釜山城市魅力，星宇航空邀請在台灣具高度人氣的韓籍啦啦隊員「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，並將出席6月1日台北－釜山首航活動。此外，星宇航空於官方社群平台推出抽獎活動，即日起至4月17日，凡參與活動即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票。

棒球贏韓國！漢堡王15塊雞塊99、雙堡現省99 摩斯早餐、套餐都優惠

慶祝TEAM TAIWAN在WBC擊退強敵韓國，「漢堡王」自即日起至3月29日，推出限時21天的「讓我們一起為TEAM TAIWAN感動加油！」優惠券專案，包括提供「15塊雞塊99元」、「10塊雞塊＋中份薯條99元」、「雞薯條2份89元」、「大份辣薯球＋勁濃起士薯89元」等點心優惠，還有「經典脆雞堡＋華鱈魚堡99元」、「脆洋蔥牛肉堡＋華鱈魚堡99元」、「Q彈海老堡＋雙起士牛肉堡129元」、「雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡149元」等不同方案，最高現省99元。

小白、肥嘟嘟左衛門都來了！藏壽司「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個

繼推出蠟筆小新聯名扭蛋後，連鎖迴轉壽司「藏壽司」迎來蠟筆小新聯名企劃最終回，推出滿額贈「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」，共有小新、小白、肥嘟嘟左衛門3款人氣角色，全台限量15000個。同時藏壽司也推出「春饗迴鮮祭」，提供松露奶油茶碗蒸、生櫻花蝦軍艦等特色產品。

星宇開闢釜山航線邀Fubon Angels珉貞、晧禎帶路 互動遊戲抽來回機票

星宇航空今宣布，開闢台北／台中-釜山航線，正式進軍韓國市場，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍「Fubon Angels」珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，6月1日台北-釜山首航當日也會現身與旅客互動，此外，星宇航空也推出抽獎活動，參與者有機會抽中台北／台中-釜山經濟艙來回機票。

國際油價狂飆 好市多推加油滿1,000送250吸客

中東衝突升溫帶動國際油價上揚，台灣中油宣布汽、柴油價格將調漲，民眾加油支出再度成為民生話題。好市多（Costco）趁勢推出加油優惠搶客，宣布3月10日推出單日限定活動，會員於加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。