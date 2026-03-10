快訊

迎戰梅雨季！台灣團隊結合日本研發技術，推出超時尚的機能雨衣

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

隨著梅雨季節即將到來，綿綿細雨與午後雷陣雨逐漸頻繁，傳統雨衣常見的「外濕內悶」、「殘留異味」與「版型臃腫」等問題，長期困擾著機車通勤族與戶外活動族群，也成為網友討論雨具時最常提到的痛點。

-

台灣機能雨具品牌 MECOVER 近年以「機能與風格並存」為設計核心，希望打破雨具僅是臨時防雨工具的印象，讓雨衣也能成為日常穿搭的一部分。MECOVER 推出的輕防水風雨衣系列，以輕量、防水與時尚剪裁為特色，在市場上創下熱銷萬件的成績，也逐漸建立起兼具機能與設計感的品牌形象。

-

2026 年，MECOVER 團隊再度升級產品，結合日本研發技術，並與 有．設計團隊合作打造全新升級版 「MECOVER Pro 超能風雨衣」，預計於 2026 年 3 月 10 日早上10:30在嘖嘖平台正式推出。

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

MECOVER Pro 超能風雨衣最核心的抗風雨、防水技術，來自於使用了TORAY集團東麗酒伊南通 (TSD)研發的高機能防水布料，耐水壓性能10,000mm/H2O，達到可抗豪雨等級的標準，足以應付台灣多數天候狀況，保持乾爽不滲透，而雨衣最讓人害怕的悶熱濕黏不透氣，透過高達10,000g/m2/24H的透氣度，如呼吸一樣自然的將潮濕空氣交換出去，使濕氣不會困在雨衣裡，也能降低發臭情況，整件雨衣通過日本專業機構KAKEN測試，擁有最高等級的ISO 5級超撥水，一甩就能將水滴甩開，室內外切換情境也不擔心整路滴水。

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

此外還有不少貼心設計，兩側皆有大容量防水口袋，加高領口和魔鬼氈袖口，確保移動時的防風、防水性能和穿著舒適度，整體重量則遠遠低於市面常見雨衣，超羽量級重量僅450g，讓雨天移動更加輕盈靈巧，經典前開式的設計能快速穿脫，臨時出門就不怕雨天掃興囉！

-

MECOVER Pro 總共推出灰石綠、雲端青、冰川灰與里昂藍四種顏色，時尚感滿分的剪裁設計也是引人注目的特色，四色雨衣即將由有.設計團隊在台灣時間2026年3月10日於嘖嘖平台推出販售，受夠醜雨衣、臭雨衣與重雨衣的你，千萬別錯過商品詳情請詳閱嘖嘖頁面官方粉絲專頁查詢。

團隊 日本

